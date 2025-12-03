3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Salud y solidaridad

Convocan en San Rafael a una jornada sobre donación de órganos y acompañamiento a trasplantados

Habrá información para pacientes en diálisis, trasplantados, familias donantes y público general en el Centro Modular de San Rafael.

Centro Modular de San Rafael, sede del encuentro.

Centro Modular de San Rafael, sede del encuentro.

Por Sitio Andino Departamentales

El próximo viernes a las 10.30 en el Centro Modular (Gral Paz 841) en el departamento de San Rafael, la Asociación de Trasplantados de Mendoza realizará una jornada informativa para personas trasplantadas, en lista de espera, diálisis y familias donantes. Se brindará información para responder dudas y acompañar procesos de salud.

Valeria Mansilla de la Asociación dialogó con Noticiero Andino y contó mayores detalles: "La reunión será informativa sobre la donación de órganos, lista de espera, familia de trasplantados y familias donantes para así hacer conocer nuestros derechos como trasplantados. La idea es concientizar a la gente en general, por eso invitamos a todos aquellos que se quieran acercar para informarse sobre este tema".

Lee además
Un nuevo hotel tendrá el departamento de San Rafael.
Turismo en expansión

San Rafael tendrá un nuevo hotel de FATFA que alojará a afiliados de todo el país
San Rafael buscará atraer con sus propuestas de turismo a los marplatenses. video
Destino en expansión

San Rafael sale a buscar turistas a Mar del Plata: stand, degustaciones y conferencia especial

El director de salud municipal Enrique Álvarez agregó al respecto: "Es muy importante que este tipo de instituciones nos den participación, sabemos lo que es la espera de un trasplantado. Lo que nosotros haremos es colaborar como grupo soporte desde el centro modular, habilitando el espacio para reuniones y para que la población se pueda arrimar e informarse al respecto".

Jornada informativa sobre trasplante en San Rafael el próximo viernes

Embed - SAN RAFAEL: ENCUENTRO DE PERSONAS TRASPLANTADAS

Temas
Seguí leyendo

Dirección Provincial de Vialidad habilitó rutas clave en San Rafael y Malargüe: cómo están y quiénes pueden circular

San Rafael avanza con el estacionamiento medido digital: alta demanda y nuevas opciones de recarga

Piden a productores de San Rafael reforzar controles por la roya del ciruelo

Adorni confirmó que modernizarán los aeropuertos de Mendoza y San Rafael

San Rafael lanza una semana de testeo rápido de VIH con fuerte articulación entre instituciones

San Rafael selló un acuerdo de cooperación turística con la comuna chilena de Constitución

La UCR y el PJ empiezan a mostrar las cartas rumbo a las elecciones municipales de febrero

El Museo Humberto Lagiglia de San Rafael abrió sus puertas para una experiencia nocturna

LO QUE SE LEE AHORA
La minería que abastece al agro y responde a la fuerte demanda de cobre en Mendoza.
Desarrollo sustentable

La minería que abastece al agro y responde a la fuerte demanda de cobre en Mendoza

Las Más Leídas

Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro
Movimiento telúrico

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Te Puede Interesar

El frente de la peluquería Diego Xiccato, ubicada en Ciudad de Mendoza.
Dolphin Mall

Robo en Miami: así está hoy la peluquería de Diego Xiccato, uno de los detenidos por el "tour delictivo"

Por Celeste Funes
Gustavo Pirrello y Fernando Giunta quedaron a un paso de ser designados como Fiscales de Cámara Penal de Mendoza
Audiencia pública

Avanza el ascenso de dos reconocidos fiscales de Mendoza: quiénes son y qué dijeron

Por Carla Canizzaro
El hecho ocurrió pasadas las 21.30, en el distrito de Bowen video
Dos mujeres también fueron golpeadas

Video: un joven fue apuñalado en General Alvear tras un violenta agresión en la vía pública

Por Carla Canizzaro