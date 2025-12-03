Convocan en San Rafael a una jornada sobre donación de órganos y acompañamiento a trasplantados

Centro Modular de San Rafael, sede del encuentro.

El próximo viernes a las 10.30 en el Centro Modular (Gral Paz 841) en el departamento de San Rafael, la Asociación de Trasplantados de Mendoza realizará una jornada informativa para personas trasplantadas, en lista de espera, diálisis y familias donantes. Se brindará información para responder dudas y acompañar procesos de salud.

Valeria Mansilla de la Asociación dialogó con Noticiero Andino y contó mayores detalles: "La reunión será informativa sobre la donación de órganos, lista de espera, familia de trasplantados y familias donantes para así hacer conocer nuestros derechos como trasplantados. La idea es concientizar a la gente en general, por eso invitamos a todos aquellos que se quieran acercar para informarse sobre este tema".

El director de salud municipal Enrique Álvarez agregó al respecto: "Es muy importante que este tipo de instituciones nos den participación, sabemos lo que es la espera de un trasplantado. Lo que nosotros haremos es colaborar como grupo soporte desde el centro modular, habilitando el espacio para reuniones y para que la población se pueda arrimar e informarse al respecto".

