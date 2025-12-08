8 de diciembre de 2025
Finde largo

Turismo en alza: Mendoza se consolidó como uno de los destinos más visitados del pais

La provincia de Mendoza se volvió a posicionar en materia de turismo, con gran cantidad de visitantes durante el último fin de semana largo del año.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza reafirmó su posición como uno de los destinos en materia de turismo más elegidos de Argentina durante el último fin de semana largo del año. Si bien el movimiento fue más tranquilo que el pico registrado en noviembre, la provincia experimentó un flujo significativo de visitantes, impulsado principalmente por la realización de eventos masivos.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a nivel nacional se desplazaron 1.377.810 turistas, un 43,5% más que en el feriado equivalente de 2023, consolidando la fecha como un motor de movilidad turística previo al verano. En este contexto, Mendoza se destacó al captar una parte crucial de ese flujo.

pareja haciendo turismo
Turismo en alza: visitantes nacionales y extranjeros arribaron a Mendoza durante el finde largo.

Turismo en alza: Mendoza, consolidada a nivel nacional

Con un gasto promedio diario que rondó los $ 90.000 por turista (alineado con la media nacional), los visitantes en Mendoza concentraron sus gastos en experiencias de alto valor percibido. La distribución de turistas se focalizó en los principales puntos: Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo, Maipú, San Rafael y Uspallata-Alta Montaña.

Uno de los grandes dinamizadores del fin de semana fue la agenda cultural y de entretenimiento. El regreso del reconocido DJ Hernán Cattáneo, quien ofreció una presentación por tres noches, que atrajo a más de 20.000 asistentes por fecha en un privilegiado escenario de alta montaña. Este evento no solo generó un importante ingreso de visitantes, sino que también consolidó a Mendoza como la capital regional de los eventos al aire libre de gran envergadura.

En paralelo, el Festival Provincial de la Cerveza en Godoy Cruz sumó una convocatoria masiva, ofreciendo una amplia variedad de cervezas artesanales e industriales, gastronomía y un line up que combinó géneros musicales como rock, cumbia, cuarteto y trap, además de artistas locales e internacionales. Este evento se extenderá hasta el próximo martes, con importantes figuras.

Cabe aclarar que el encuentro tuvo que postergar sus fechas originales, producto de las intensas lluvias registradas en Mendoza, durante el fin de semana.

fiesta de la cerveza 2025
La primera noche de la Fiesta de la Cerveza convocó a unos 35 mil espectadores.

Otros atractivos:

  • Experiencias enoturísticas: visitas y degustaciones en bodegas.

  • Aventura y naturaleza: rafting, senderismo y actividades en la alta montaña.

  • Paisajes icónicos: recorridos por sitios emblemáticos como el Parque Provincial Aconcagua.

Bienvenida artística en El Plumerillo

Para asegurar una experiencia memorable desde el inicio, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) realizó una intervención especial en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo. Los viajeros fueron recibidos con música en vivo, añadiendo una bienvenida artística que destacó la calidez y el espíritu cultural de la provincia.

Mendoza demostró, una vez más, su capacidad para diversificar su oferta turística, conjugando su patrimonio de paisajes y vinos con una vibrante propuesta de entretenimiento, reafirmando su relevancia como uno de los destinos predilectos de cara a la temporada estival.

Turismo en alza: Mendoza se consolidó como uno de los destinos más visitados del pais.
