El Instituto Nacional de Tecnología Industrial dejará de brindar algunos servicios: qué pasará en Mendoza

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dejará de prestar servicios regulados y certificaciones relacionados con la aprobación de modelos y las verificaciones de instrumentos de medición. La medida se formalizó mediante la Resolución 213/2025, publicada este martes el Boletín Oficial .

La disposición transfiere estas funciones a laboratorios de ensayos y organismos de certificación que cuenten con la acreditación del Organismo Argentino de Acreditación (OAA). La medida responde a la detección de demoras en la gestión de trámites y busca la simplificación de los procesos productivos, según trascendió.

De acuerdo a la información oficial, con esta modificación, el organismo busca orientar sus recursos hacia la metrología científica e industrial y la innovación tecnológica .

El gobierno nacional estableció un cronograma de implementación del cese de servicios y en la provincia de Mendoza se hará efectivo a partir del 30 de junio de 2026 .

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será desde el 31 de enero de 2026, mientras que en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, la fecha límite es el 30 de abril de 2026. Finalmente, al igual que Mendoza, en las provincias de Córdoba, San Juan, San Luis y Santa Fe, el retiro de servicios se hará efectivo el 30 de junio de 2026.

Las órdenes de trabajo y certificaciones en ejecución a la fecha de la resolución mantendrán su vigencia hasta su finalización. El instituto deberá elaborar un plan de transición que incluya la comunicación a usuarios y el cierre operativo de las áreas afectadas.