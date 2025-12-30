30 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Resolución del Boletín Oficial

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial dejará de brindar algunos servicios: qué pasará en Mendoza

El gobierno nacional le quita funciones al INTI, y afectará a la delegación local. Cuáles son las fechas establecidas.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial dejará de brindar algunos servicios: qué pasará en Mendoza

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial dejará de brindar algunos servicios: qué pasará en Mendoza

NA

La disposición transfiere estas funciones a laboratorios de ensayos y organismos de certificación que cuenten con la acreditación del Organismo Argentino de Acreditación (OAA). La medida responde a la detección de demoras en la gestión de trámites y busca la simplificación de los procesos productivos, según trascendió.

Lee además
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este martes 30 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 30 de diciembre de 2025
Los precios de Argentina frente al mundo: ¿es un país caro o barato?
FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA

Los precios de Argentina frente al mundo: ¿es un país caro o barato?

De acuerdo a la información oficial, con esta modificación, el organismo busca orientar sus recursos hacia la metrología científica e industrial y la innovación tecnológica.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será desde el 31 de enero de 2026, mientras que en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, la fecha límite es el 30 de abril de 2026. Finalmente, al igual que Mendoza, en las provincias de Córdoba, San Juan, San Luis y Santa Fe, el retiro de servicios se hará efectivo el 30 de junio de 2026.

Las órdenes de trabajo y certificaciones en ejecución a la fecha de la resolución mantendrán su vigencia hasta su finalización. El instituto deberá elaborar un plan de transición que incluya la comunicación a usuarios y el cierre operativo de las áreas afectadas.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: quiénes cobran este martes 30 de diciembre de 2025

Argentina logra una cosecha récord de trigo, pero los precios frenan el ingreso de dólares

Inocencia Fiscal: entre las promesas y el apuro oficial por los dólares del colchón

Leandro Paredes presentó dos nuevos vinos de su proyecto Mi Victoria

Banco Nación impulsa descuento clave para viajar por Argentina en vacaciones

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 29 de diciembre de 2025

El operativo contra la Lobesia botrana logró reducir un 70% la presencia de la plaga en Mendoza

ARCA redefinió las importaciones para uso personal y compras en el exterior: cómo es el nuevo régimen

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este martes 30 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 30 de diciembre de 2025

Las Más Leídas

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real.
Novedoso

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real

Se viene otro pozo millonario para el Quini 6 de fin de año.
Juegos de azar

De cuánto es el pozo y a qué hora se juega el Quini 6 del miércoles 31 de diciembre

El ministro del máximo tribunal pasó por Andino Streaming y abordó varios temas. video
Poder Judicial

José Valerio y la interna en la Corte: "La concentración de poder impide avanzar con más reformas"

El acusado tiene 31 años y cuenta con condenas previas
Ambos se conocían

Imputaron por tentativa de homicidio al conductor que atropelló a joven tras una pelea en Guaymallén

Dramático rescate en Cacheuta: salvaron a un padre y su hija tras caer a un barranco
accidente

Dramático rescate en Cacheuta: salvaron a un padre y su hija tras caer a un barranco