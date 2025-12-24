Mendoza lanzó una especialización enfocada en el control minero: a quiénes está dirigida

El Gobierno de Mendoza presentó la Especialización para Inspectores del Estado con la que se busca fortalecer y jerarquizar las tareas de fiscalización y control, con énfasis en la minería . El programa busca dotar a los equipos provinciales y municipales de herramientas técnicas comunes, mejorar la coordinación interinstitucional y elevar los estándares de control ante un escenario en el que la industria empieza a reactivarse.

El anuncio se realizó en la Casa de Gobierno y fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo , acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado ; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre ; la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus ; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar ; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , y la presidenta del Emetur, Gabriela Testa . La iniciativa articula además con el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y otros organismos del Estado.

La especialización está dirigida a inspectores del Estado provincial y municipal que intervienen en tareas de control, prevención y cumplimiento normativo , y tiene como eje principal la fiscalización minera, aunque con una mirada integral sobre otras actividades extractivas.

Durante la presentación, Cornejo remarcó que el crecimiento de la actividad económica exige un Estado con mayores capacidades de control. “Si la actividad económica crece, la fiscalización del Estado debe estar en su mejor nivel”, afirmó, al tiempo que señaló que Mendoza se prepara para un escenario de expansión de la minería, los hidrocarburos y otras actividades extractivas.

El mandatario explicó que la provincia cuenta con una amplia presencia territorial de organismos provinciales, nacionales y municipales que ya realizan tareas de control, pero advirtió que muchas veces esa fiscalización “no está integrada ni sistematizada”, lo que genera ineficiencias. En ese sentido, sostuvo que la clave es avanzar hacia una capacitación conjunta que respete los saberes específicos de cada área, pero que incorpore una mirada interdisciplinaria.

Al referirse al control minero, mencionó el rol central de la Policía Ambiental Minera, aunque aclaró que no es el único actor involucrado. “También están Vialidad Provincial y Nacional, el Iscamen, los municipios y organismos con los que debemos asociarnos, incluso cuando no están en nuestra jurisdicción”, indicó.

Cornejo también se refirió al debate público en torno a la minería y señaló que el Ejecutivo respeta el derecho a disentir y a manifestarse pacíficamente. Sin embargo, subrayó que el mayor esfuerzo del Gobierno está puesto en atender las dudas sobre la capacidad de control del Estado. En ese marco, afirmó que Mendoza se encuentra hoy en mejores condiciones que hace una década, gracias a mayor tecnología, equipamiento, conectividad satelital, vehículos adaptados a zonas de montaña y una formación más exigente del personal.

Contenidos y ejes de la capacitación

La formación estará a cargo del Ministerio de Educación, la Dirección General de Escuelas y el Instituto de Educación Superior. El programa se estructurará en cuatro ejes principales: trazabilidad y guías de transporte de minerales; seguridad e higiene en operaciones y logística; control de rutas y accesos a la provincia; y cumplimiento de normativas ambientales y territoriales.

El objetivo, según se explicó, es que los agentes públicos cuenten con un conocimiento estandarizado y una base mínima común para fiscalizar, optimizando recursos, reduciendo tiempos de intervención y evitando superposiciones entre organismos. El Gobierno estima que, a comienzos de 2026, alrededor de mil agentes públicos estarán cursando la especialización.

Por su parte, la ministra Jimena Latorre destacó el carácter intersectorial y multidisciplinario de la iniciativa y remarcó que la fiscalización ambiental debe ser una tarea del Estado en su conjunto. En ese sentido, recordó avances normativos recientes, como la modificación del Código de Procedimiento Minero y de la Ley Provincial de Tránsito, que habilitó a la Policía de Mendoza a inspeccionar la Guía de Tránsito de Minerales.

Latorre también subrayó el rol de Vialidad, los municipios y la Administración Tributaria Mendoza en la trazabilidad de los minerales, y señaló que el desafío ahora es estandarizar el conocimiento para aprovechar el potencial de control existente. Además, mencionó la importancia de los controles participativos y la posibilidad de que ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil se sumen a monitoreos a través de la Unidad de Gestión Ambiental.

Modalidad, alcance y certificación

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, informó que la especialización comenzará a dictarse en el segundo trimestre de 2026, con inscripciones abiertas a partir del 6 de febrero. La cursada será 100% virtual, tendrá una carga horaria total de 240 horas y estará dirigida, en una primera etapa, a agentes de la función pública municipal, provincial y nacional.

La certificación contará con el aval de la Dirección General de Escuelas y del Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP), lo que permitirá que la capacitación otorgue puntaje y antecedentes válidos para concursos y postulaciones dentro del Estado. Según adelantaron las autoridades, en una segunda etapa el programa podría ampliarse a otros públicos interesados, una vez capacitado el personal estatal.