Fiesta de la Vendimia 2026: todo lo que San Rafael tiene preparado

Del 17 al 26 de enero, el departamento de San Rafael celebrará la Fiesta de la Vendimia con una serie de eventos que la permitirán vivir “a pleno” el evento Departamental 2026.

Desde las 20:30 horas, el Parque de los Jóvenes será escenario de la Vendimia Federal, espacio donde cada uno de los 18 distritos sanrafaelinos tendrá un stand propio para exhibir su potencial productivo y geográfico acompañados de su soberana distrital.

Entrevista Sofía Perfumo: "Queríamos llegar a los jóvenes y demostrar que la tarea de la reina no es poca cosa"

También en Parque de los Jóvenes el sábado 17 de enero se realizará la Bendición de los Frutos, el acto litúrgico que siembra fe y esperanza sobre la cosecha que se aproxima.

El domingo 18 será l tradicional paseo de nuestras representantes vendimiales, quienes harán un recorrido vehicular y a pie para saludar a sanrafaelinos y turistas, cerrando en el Parque de los Jóvenes.

Jueves 22 de enero: Pisada de la Uva

Tras el éxito del año pasado se repetirá, el jueves 22 en la Usina del Paseo Rawson la “Pisada de Uva”, proceso tradicional por la que se extrae el mosto en el proceso vendimial tan representativo dentro de Mendoza.

Sábado 24 de enero: Fiesta Departamental de la Vendimia

“Tierra de Sueños”, la Fiesta de la Vendimia de San Rafael, tendrá lugar el sábado 24 de enero en el teatro griego Chacho Santa Cruz, con una imponente muestra en escena que – una vez más – demuestra la relevancia que tiene nuestra vendimia a nivel nacional.

Esa noche (la previa inicia a las 20 y el acto central a las 22), luego del espectáculo artístico, se elegirá a la nueva Representante Departamental y sucesora de Sofía Zingaretti.

Domingo 25 de enero: Repetición y Show de Los Nocheros

El domingo 26 de enero sanrafaelinos y turistas podrán disfrutar una vez más de “Tierra de Sueños” y a su término, como broche de oro se realizará el show de Los Nocheros.

Lunes 26 de enero: Sunset de Vendimia

Para esta edición se viene una importante innovación con un sunset de Vendimia, el cual se llevará a cabo el lunes 26 de enero en el Chacho Santa Cruz.

Venta de entradas

La venta de entradas se habilitará en los próximos días a través de la plataforma http://www.entradaweb.com.ar. Los precios para la Fiesta Departamental son de 3 y 4 mil pesos las gradas bajas y 2 mil el sector popular. La repetición costará 6 mil pesos en el sector bajo del Chacho Santa Cruz y 2500 en la parte alta del recinto.

Participación especial de Hernán Piquín

Quienes asistan a la Fiesta Departamental podrán disfrutar de la presentación estelar de Hernán Piquín quien será parte de un cuadro principal de baile en el acto central del 24 de enero. Además, el prolífico bailarín participa como coreógrafo de la fiesta.

Tierra de Sueños: Sinopsis

“Tierra de Sueños” es un relato sobre el origen y la identidad de San Rafael, nacido del esfuerzo colectivo, la alianza entre el hombre y la tierra, y la transformación del desierto en paraíso.

Celebra la mezcla de raíces, el trabajo, el agua, la vid y el canto como pilares de un pueblo que forja su destino día a día. Es un homenaje a la vendimia, al trabajo agrícola y a la esperanza compartida, que define a los sanrafaelinos como custodios y constructores permanentes de una tierra prometida.

Fiesta de la Vendimia 2026 en San Rafael