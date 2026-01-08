8 de enero de 2026
Candidatas a representantes de San Rafael completan su primera semana de capacitaciones

Las aspirantes a representantes vendimiales de San Rafael se capacitan en gato, cueca, chacarera y zamba.

image

La primera capacitación se llevó a cabo este miércoles por la tarde en el Punto Digital donde las chicas aprendieron gato y cueca, mientras que el viernes se capacitarán sobre chacarera y zamba.

image

La tercera y última clase será un repaso general de las cuatro danzas, todo impartido por la Directora del Ballet Municipal, Profesora Yamila Benítez.

image

El cronograma en San Rafael para las candidatas

  • Sábado 10 con un “Te Real” con representantes mandato cumplido
  • Lunes 12 con una capacitación sobre turismo en Los Reyunos
  • Martes 13 “Historia y Tradición de Vendimia”.
  • Miércoles 14 de enero tendrán una “Convivencia Real” antes de su última clase de danzas folklóricas.
  • Jueves 15 asistirán a una charla sobre psicología emocional y otra sobre oratoria, para luego comenzar con el calendario oficial de celebraciones vendimiales.
