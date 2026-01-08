Candidatas a representantes de San Rafael completan su primera semana de capacitaciones

En el marco de las diferentes capacitaciones que vienen realizando en las últimas semanas, las candidatas a representante vendimial de San Rafael comenzaron con clases sobre danzas de folclore.
Las aspirantes a representantes vendimiales de San Rafael se capacitan en gato, cueca, chacarera y zamba.
La primera capacitación se llevó a cabo este miércoles por la tarde en el Punto Digital donde las chicas aprendieron gato y cueca, mientras que el viernes se capacitarán sobre chacarera y zamba.
La tercera y última clase será un repaso general de las cuatro danzas, todo impartido por la Directora del Ballet Municipal, Profesora Yamila Benítez.