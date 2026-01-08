Candidatas a representantes de San Rafael completan su primera semana de capacitaciones

La primera capacitación se llevó a cabo este miércoles por la tarde en el Punto Digital donde las chicas aprendieron gato y cueca, mientras que el viernes se capacitarán sobre chacarera y zamba.

image La tercera y última clase será un repaso general de las cuatro danzas, todo impartido por la Directora del Ballet Municipal, Profesora Yamila Benítez.

Lunes 12 con una capacitación sobre turismo en Los Reyunos

Lunes 12 con una capacitación sobre turismo en Los Reyunos

Martes 13 “Historia y Tradición de Vendimia”.

Miércoles 14 de enero tendrán una “Convivencia Real” antes de su última clase de danzas folklóricas.

Jueves 15 asistirán a una charla sobre psicología emocional y otra sobre oratoria, para luego comenzar con el calendario oficial de celebraciones vendimiales.