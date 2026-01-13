Alquilar el auditorio Ángel Bustelo para recitales costará casi 3 millones de pesos por jornada.

Por Natalia Mantineo







El Gobierno de Mendoza, a través del Ente Provincial de Turismo (EMETUR), oficializó la nueva estructura de aranceles para el alquiler temporal de las salas del auditorio Ángel Bustelo (Capital) y el Raúl Vázquez (Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, San Rafael). La medida regula específicamente las "actividades no académicas".

La medida, dispuesta en el Boletín Oficial, cuenta con el aval de la Asesoría Letrada y la presidencia del organismo y se encuadra en la Ley Impositiva Provincial N° 9597. Según los considerandos de la norma, se aplicó una estimación del 30% de aumento para el primer semestre del año, buscando mantener el equilibrio operativo de los espacios públicos más importantes de la provincia para congresos y exposiciones.

Diego "El Cigala", auditorio angel bustelo, concierto, recital - 156526 Alquilar el auditorio Ángel Bustelo (Ciudad) y el Raúl Vázquez (San Rafael) costará un 30% más que en el 2025. Cristian Lozano Auditorio Ángel Bustelo: nuevos valores Para el caso del Auditorio Ángel Bustelo, los precios varían significativamente según el tipo de montaje y la utilización del espacio. Se distinguen tres categorías principales:

Formato Auditorio (sin desarme de sala): los valores para la sala completa se fijaron en $2.305.712,50 por jornada completa y $1.850.062,50 por media jornada.

Recitales y espectáculos (con desarme de sala): al requerir una logística mayor para shows musicales, cenas o presentaciones, los costos ascienden. La sala completa por jornada completa tiene un valor de $2.964.000 .

Ferias y Exposiciones: el uso del complejo para stands y muestras comerciales tendrá un costo de $2.744.787,50 por jornada completa en su modalidad de sala total. El Auditorio Angel Bustelo brillo con la fiesta del padel mendocino.jpg El valor del alquiler en el auditorio Ángel Bustelo varía según la actividad a realizarse. La oferta en San Rafael: auditorio Raúl Vázquez En el sur provincial, los aranceles se segmentan principalmente por la capacidad de personas y el tiempo de uso. Una jornada completa para un evento de hasta 500 personas quedó estipulada en $875.014, mientras que el formato para 100 personas se fijó en $1.573.312.

auditorio raúl vázquez san rafael El alquiler del auditorio Raúl Vázquez se segmentará por capacidad y duración del evento. Detalles logísticos y horarios La normativa también deja en claro las condiciones de contratación: Horarios: la jornada completa se extiende de 8 a 0. Aquellos eventos que se prolonguen hasta las 3 deberán abonar un 20% adicional , y si superan ese horario, el recargo será del 50% .

Montaje: las salas se entregan originalmente en formato auditorio. Cualquier modificación (pasarelas, mesas de cena o escenografías) corre por cuenta del productor, quien debe contratar empresas habilitadas y cumplir con las normativas del sindicato S.U.T.E.P. alquiler auditorio ángel bustelo y raúl vázquez Estos nuevos valores e indicadores de uso estarán vigentes, en principio, durante todo el primer semestre del año, con fecha de vencimiento el 30 de junio de 2026.