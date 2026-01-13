13 de enero de 2026
Alquilar el auditorio Ángel Bustelo para recitales costará casi 3 millones de pesos por jornada

El Emetur fijó nuevos valores para el uso de salas en eventos no académicos. La medida rige para el auditorio Ángel Bustelo y el Raúl Vázquez, en San Rafael.

 Por Natalia Mantineo

El Gobierno de Mendoza, a través del Ente Provincial de Turismo (EMETUR), oficializó la nueva estructura de aranceles para el alquiler temporal de las salas del auditorio Ángel Bustelo (Capital) y el Raúl Vázquez (Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, San Rafael). La medida regula específicamente las "actividades no académicas".

La medida, dispuesta en el Boletín Oficial, cuenta con el aval de la Asesoría Letrada y la presidencia del organismo y se encuadra en la Ley Impositiva Provincial N° 9597. Según los considerandos de la norma, se aplicó una estimación del 30% de aumento para el primer semestre del año, buscando mantener el equilibrio operativo de los espacios públicos más importantes de la provincia para congresos y exposiciones.

Diego "El Cigala", auditorio angel bustelo, concierto, recital - 156526
Auditorio Ángel Bustelo: nuevos valores

Para el caso del Auditorio Ángel Bustelo, los precios varían significativamente según el tipo de montaje y la utilización del espacio. Se distinguen tres categorías principales:

  • Formato Auditorio (sin desarme de sala): los valores para la sala completa se fijaron en $2.305.712,50 por jornada completa y $1.850.062,50 por media jornada.

  • Recitales y espectáculos (con desarme de sala): al requerir una logística mayor para shows musicales, cenas o presentaciones, los costos ascienden. La sala completa por jornada completa tiene un valor de $2.964.000.

  • Ferias y Exposiciones: el uso del complejo para stands y muestras comerciales tendrá un costo de $2.744.787,50 por jornada completa en su modalidad de sala total.

El Auditorio Angel Bustelo brillo con la fiesta del padel mendocino.jpg
La oferta en San Rafael: auditorio Raúl Vázquez

En el sur provincial, los aranceles se segmentan principalmente por la capacidad de personas y el tiempo de uso. Una jornada completa para un evento de hasta 500 personas quedó estipulada en $875.014, mientras que el formato para 100 personas se fijó en $1.573.312.

auditorio raúl vázquez san rafael
Detalles logísticos y horarios

La normativa también deja en claro las condiciones de contratación:

  • Horarios: la jornada completa se extiende de 8 a 0. Aquellos eventos que se prolonguen hasta las 3 deberán abonar un 20% adicional, y si superan ese horario, el recargo será del 50%.

  • Montaje: las salas se entregan originalmente en formato auditorio. Cualquier modificación (pasarelas, mesas de cena o escenografías) corre por cuenta del productor, quien debe contratar empresas habilitadas y cumplir con las normativas del sindicato S.U.T.E.P.

alquiler auditorio ángel bustelo y raúl vázquez

Estos nuevos valores e indicadores de uso estarán vigentes, en principio, durante todo el primer semestre del año, con fecha de vencimiento el 30 de junio de 2026.

