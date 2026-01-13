Por qué el martes 13 se asocia con la mala suerte: historia y significado

A lo largo de la historia, el “martes 13 ” ha sido considerado un día de mala suerte en varias culturas, especialmente en países de habla hispana. En esta nota, exploramos algunas de las teorías que intentan explicar su origen y significado.
Descubrí por qué el “martes 13” se considera un día de mala suerte y cuáles son las teorías que explican su origen y su significado.
A lo largo de la historia, el “martes 13 ” ha sido considerado un día de mala suerte en varias culturas, especialmente en países de habla hispana. En esta nota, exploramos algunas de las teorías que intentan explicar su origen y significado.
Algunas supersticiones sobre el “martes 13” tienen raíces profundas en la tradición cristiana, vinculadas a la Última Cena. En aquel encuentro, Jesús compartió la mesa con sus doce apóstoles, sumando trece personas. La traición de Judas y la crucifixión al día siguiente habrían contribuido a que el número 13 se asocie con la mala suerte y la tragedia.
Por otro lado, especialistas de National Geographic señalan que la jornada también podría relacionarse con Marte, el dios romano de la guerra, ya que se le dedicaba este día. La influencia de esta deidad, símbolo de conflictos, agresividad e inestabilidad, habría reforzado la idea de que el martes es propenso a desgracias.
Finalmente, la historia aporta un episodio que consolidó su mala fama: la caída de Constantinopla, ocurrida un martes 29 de mayo de 1453, quedó grabada como un hecho trágico que reforzó la percepción del martes como un día de malos augurios.
Según TN, hay algunas precauciones que podés tener en cuenta para enfrentar un martes 13: