Por qué el martes 13 se asocia con la mala suerte: historia y significado

Por Juan Pablo Strappazzon







A lo largo de la historia, el “martes 13 ” ha sido considerado un día de mala suerte en varias culturas, especialmente en países de habla hispana. En esta nota, exploramos algunas de las teorías que intentan explicar su origen y significado.

gato negro, mala suerte Todo lo que debés saber sobre el martes 13 Martes 13: qué significa y por qué se considera día de mala suerte Algunas supersticiones sobre el “martes 13” tienen raíces profundas en la tradición cristiana, vinculadas a la Última Cena. En aquel encuentro, Jesús compartió la mesa con sus doce apóstoles, sumando trece personas. La traición de Judas y la crucifixión al día siguiente habrían contribuido a que el número 13 se asocie con la mala suerte y la tragedia.

Por otro lado, especialistas de National Geographic señalan que la jornada también podría relacionarse con Marte, el dios romano de la guerra, ya que se le dedicaba este día. La influencia de esta deidad, símbolo de conflictos, agresividad e inestabilidad, habría reforzado la idea de que el martes es propenso a desgracias.

Finalmente, la historia aporta un episodio que consolidó su mala fama: la caída de Constantinopla, ocurrida un martes 29 de mayo de 1453, quedó grabada como un hecho trágico que reforzó la percepción del martes como un día de malos augurios.

Según TN, hay algunas precauciones que podés tener en cuenta para enfrentar un martes 13: Evitar decisiones importantes: dejar para otro día firmas de contratos, inversiones o el inicio de proyectos significativos puede ayudarte a prevenir inconvenientes.

dejar para otro día firmas de contratos, inversiones o el inicio de proyectos significativos puede ayudarte a prevenir inconvenientes. Postergar bodas o viajes: la tradición aconseja no casarse ni emprender viajes importantes durante este día para reducir posibles contratiempos.

la tradición aconseja no casarse ni emprender viajes importantes durante este día para reducir posibles contratiempos. Mantener un perfil bajo: es recomendable esquivar discusiones o actividades riesgosas, evitando exponerte a situaciones que puedan traer mala suerte.

es recomendable esquivar discusiones o actividades riesgosas, evitando exponerte a situaciones que puedan traer mala suerte. Rituales de buena fortuna: si sos supersticioso, cruzar los dedos, llevar amuletos o no pasar por debajo de escaleras puede aportar tranquilidad.