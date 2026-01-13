13 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
De interés

Por qué el martes 13 se asocia con la mala suerte: historia y significado

Descubrí por qué el “martes 13” se considera un día de mala suerte y cuáles son las teorías que explican su origen y su significado.

Por qué el martes 13 se asocia con la mala suerte: historia y significado

Por qué el martes 13 se asocia con la mala suerte: historia y significado

 Por Juan Pablo Strappazzon

A lo largo de la historia, el “martes 13 ” ha sido considerado un día de mala suerte en varias culturas, especialmente en países de habla hispana. En esta nota, exploramos algunas de las teorías que intentan explicar su origen y significado.

gato negro, mala suerte
Todo lo que debés saber sobre el martes 13

Todo lo que debés saber sobre el martes 13

Martes 13: qué significa y por qué se considera día de mala suerte

Algunas supersticiones sobre el “martes 13” tienen raíces profundas en la tradición cristiana, vinculadas a la Última Cena. En aquel encuentro, Jesús compartió la mesa con sus doce apóstoles, sumando trece personas. La traición de Judas y la crucifixión al día siguiente habrían contribuido a que el número 13 se asocie con la mala suerte y la tragedia.

Lee además
Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica.
¿Se puede repetir?

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica
13 de enero: origen y significado del Día Mundial del Chicle
Efemérides

13 de enero: origen y significado del Día Mundial del Chicle

Por otro lado, especialistas de National Geographic señalan que la jornada también podría relacionarse con Marte, el dios romano de la guerra, ya que se le dedicaba este día. La influencia de esta deidad, símbolo de conflictos, agresividad e inestabilidad, habría reforzado la idea de que el martes es propenso a desgracias.

Finalmente, la historia aporta un episodio que consolidó su mala fama: la caída de Constantinopla, ocurrida un martes 29 de mayo de 1453, quedó grabada como un hecho trágico que reforzó la percepción del martes como un día de malos augurios.

Según TN, hay algunas precauciones que podés tener en cuenta para enfrentar un martes 13:

  • Evitar decisiones importantes: dejar para otro día firmas de contratos, inversiones o el inicio de proyectos significativos puede ayudarte a prevenir inconvenientes.
  • Postergar bodas o viajes: la tradición aconseja no casarse ni emprender viajes importantes durante este día para reducir posibles contratiempos.
  • Mantener un perfil bajo: es recomendable esquivar discusiones o actividades riesgosas, evitando exponerte a situaciones que puedan traer mala suerte.
  • Rituales de buena fortuna: si sos supersticioso, cruzar los dedos, llevar amuletos o no pasar por debajo de escaleras puede aportar tranquilidad.
Temas
Seguí leyendo

Alquilar el auditorio Ángel Bustelo para recitales costará casi 3 millones de pesos por jornada

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 13 de enero

Se viene otro pozo inmenso del Quini 6: ¿Qué probabilidad hay de que salgan tus números?

A 20 años del robo del siglo: el meticuloso golpe millonario al Banco Río

Por qué hoy, 13 de enero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 13 de enero de 2026

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 13 de enero de 2026

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 13 de enero de 2026

Las Más Leídas

Juan Cruz Yacopini permanece consciente y sería trasladado a Estados Unidos
Evolución

Juan Cruz Yacopini permanece consciente y sería trasladado a Estados Unidos

Las imágenes que generaron terror en la costa argentina.
Fenómeno inusual

Video: un meteotsunami en la Costa Atlántica dejó un muerto y más de 30 heridos

Está imputado por el delito de homicidio criminis causa video
Arriesga perpetua

Homicidio, robos y evasión: el violento perfil del detenido por el crimen en un barrio privado de Las Heras

Reina de la Vendimia con sueldo: el mapa salarial de la realeza mendocina.
Para tener en cuenta

Cuánto ganan las reinas de la Vendimia: el mapa salarial de la "realeza" mendocina

Quiénes fueron las parejas de Mauricio Macri y qué hay de cierto con los rumores de romance con Juana Viale
Romance y política

Quiénes fueron las parejas de Mauricio Macri y qué hay de cierto de los rumores de romance con Juana Viale