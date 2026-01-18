A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, sus padres encabezaron una emotiva misa

Rodeados de familiares, amigos y vecinos, la ceremonia se desarrolló en un clima de profundo dolor

Al cumplirse seis años del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa , sus padres, Graciela Sosa y Silvino Báez , encabezaron este domingo una conmovedora misa y un homenaje en la parroquia Santísimo Redentor , en el barrio porteño de Recoleta.

Rodeados de familiares, amigos y vecinos , la ceremonia se desarrolló en un clima de profundo dolor , con una nutrida concurrencia que se acercó para expresar su apoyo a la familia, según informó Noticias Argentinas.

Fernando tenía 18 años cuando fue asesinado a golpes a la salida del boliche Le Brique , en Villa Gesell , durante la madrugada del 18 de enero de 2020 , un hecho que conmocionó al país.

El asesinato de Fernando no solo sacudió a la sociedad argentina, sino que también abrió un debate profundo sobre la violencia juvenil , el comportamiento en grupo y el rol de ciertos sectores del deporte amateur, como el rugby .

A seis años del ataque, el caso sigue siendo una herida abierta, tanto para la familia como para la comunidad que continúa reclamando memoria y conciencia social.

Crónica de un homenaje marcado por el dolor

La misa se celebró en una parroquia colmada, donde predominó el silencio respetuoso y la emoción. Graciela y Silvino, convertidos con el paso del tiempo en símbolos de resiliencia y lucha, agradecieron el acompañamiento permanente de la gente.

fernando báez sosa La misa se celebró en una parroquia colmada, donde predominó el silencio respetuoso y la emoción Foto: NA

Vecinos de Recoleta y jóvenes de la misma edad que tendría Fernando hoy participaron de la ceremonia portando carteles con el rostro del joven, en una muestra de solidaridad y memoria colectiva.

La causa judicial y el pedido de memoria

Si bien la Justicia ya dictó sentencia contra los ocho acusados, la situación procesal de los condenados se encuentra en instancia de revisión de recursos, tras las penas de prisión perpetua para cinco de ellos y 15 años de cárcel para los tres restantes.

rugbiers, fernando báez sosa.jpg La situación procesal de los condenados se encuentra en instancia de revisión de recursos

La familia insiste en que el recuerdo de Fernando debe servir para que "ningún otro joven pase por lo mismo", un mensaje que se repitió durante toda la ceremonia.

Un cierre cargado de simbolismo

Al finalizar la misa, los presentes realizaron un minuto de silencio en las escalinatas de la parroquia.

Fernando Báez Sosa Fernando tenía 18 años cuando fue asesinado a golpes a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell

Visiblemente emocionada, Graciela Sosa tomó la palabra y expresó: "Fernando era un chico con sueños y nos lo arrebataron. Solo pedimos que no lo olviden".

El homenaje concluyó con el encendido de velas y la colocación de flores blancas en memoria del joven.