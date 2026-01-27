27 de enero de 2026
el acusado sigue detenido

El comunicado de OK Eventos por las denuncias de estafa en Mendoza

La empresa Ok Eventos difundió un comunicado de prensa en medio de la investigación por estafa en la Provincia de Mendoza.

Mauricio Andrés Morales está imputado en 24 causas por presuntos fraudes en distintos eventos

 Por Pablo Segura

La empresa OK Eventos difundió un comunicado oficial para brindar aclaraciones sobre las decenas de denuncias de estafa a fines de noviembre, cuando se vieron afectados varios eventos en la provincia de Mendoza y en dicho, el cual fue firmado por Mauricio Morales, la firma se dirige a medios de comunicación, clientes, proveedores y a la comunidad en general.

Según el comunicado, los inconvenientes impactaron en una fiesta de egresados, una boda y dos cumpleaños. Morales, hoy detenido, pidió disculpas públicas a los clientes afectados y asumió la responsabilidad total por los fallos ocurridos, remarcando que no busca deslindar culpas pese a la intervención de más de 50 trabajadores y múltiples proveedores externos en eventos de gran magnitud.

Desde OK Eventos aseguraron que cuentan con 11 años de trayectoria y más de 600 eventos realizados, y que solo en 2025 concretaron más de 40 servicios sin registrar fallas ni denuncias previas. En ese marco, señalaron que lo ocurrido respondió a una falla sistémica concentrada en un único fin de semana, la cual están decididos a subsanar.

El comunicado de OK Eventos por las denuncias de estafa en la Provincia de Mendoza

En relación a las versiones que circularon sobre una posible estafa, el responsable de la empresa negó de manera categórica cualquier intención fraudulenta.

En el comunicado se destacó que los salones y servicios involucrados fueron contratados y abonados, lo que —según la firma— demuestra que no existió una maniobra deliberada sino una falla administrativa que derivó en un incumplimiento contractual.

detención, policía de mendoza
Respecto de su situación judicial, Morales aclaró que nunca estuvo prófugo y que su detención se produjo en su domicilio habitual.

Además, afirmó que la voluntad de pago y resarcimiento es plena y que se presentó una fianza ante la Justicia para garantizar la indemnización a los clientes y recuperar su libertad, aunque las propuestas de arreglo fueron rechazadas momentáneamente por cuestiones administrativas.

El comunicado también señala que, pese a la multiplicidad de denuncias, estas corresponden a distintas personas vinculadas a los mismos cuatro festejos, lo que habría generado una percepción amplificada del número de casos. Desde la empresa remarcaron que se trata del único incumplimiento en toda su trayectoria.

Promesa de resarcimiento

Finalmente, OK Eventos indicó que su capacidad operativa se encuentra limitada porque la Justicia mantiene retenidos teléfonos y herramientas de trabajo, y solicitó una resolución pronta para poder cumplir con sus obligaciones, proteger la PyME y restituir la confianza de sus clientes en la provincia de Mendoza.

A mediados de enero de este año, la justicia dictó la prisión preventiva para Morales en el marco de una investigación por estafa en torno a más de 20 denuncias radicadas por distintas personas que aseguran haber sido damnifcadas.

De esta manera, el imputado permanece detenido mientras se desarrollan las medidas investigativas en su contra.

