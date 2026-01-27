27 de enero de 2026

Siniestro en el camino a Chile

Habilitaron el tránsito en Alta Montaña, tras el accidente vial donde falleció un transportista

Tras varias horas de corte por el trágico hecho, las autoridades reanudaron el tránsito en Guardia Vieja, aunque hay demoras por peritajes en el lugar.

Volvieron a habilitar la circulación en Alta Montaña, tras el accidente vial que ocurrió en la mañana de este martes. El tránsito se vio interrumpido debido al fallecimiento de un transportista oriundo de la provincia de Mendoza.

En horas de la tarde, las autoridades permitieron la circulación en Ruta 60, en la zona de Guardia Vieja. Sin embargo, hay filas y espera debido al trabajo de los peritos y profesionales de la salud que permanecen en el lugar.

La víctima fue identificada como Roberto Oviedo, y trabajaba en la empresa Tierra del Este, del departamento de San Martín, Mendoza.

Accidente Alta Montaña Chile
El transportista fallecido era de la provincia de Mendoza.

Qué sucedió en Alta Montaña

Un camión con patente argentina protagonizó un trágico accidente vial en Ruta 60, en el ingreso a Chile, a pocos kilómetros de Los Andes y el siniestro causó la interrupción de tránsito en Alta Montaña, en el ingreso al vecino país.

El siniestro ocurrió cerca de las 6.30 de este martes y como consecuencia del accidente vial, el camionero falleció en el lugar. Según fuentes policiales, el rodado transportaba alimento para perros y por causas que se investigan volcó, por lo que la cabina del camión quedó totalmente destruida.

El trágico accidente vial ocurrió en la mañana de este martes. 
Interrumpen el tránsito en Alta Montaña por un accidente fatal del lado chileno

