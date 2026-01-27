Habilitaron el tránsito en Alta Montaña, tras el accidente vial donde falleció un transportista

Por Sitio Andino Policiales







Volvieron a habilitar la circulación en Alta Montaña, tras el accidente vial que ocurrió en la mañana de este martes. El tránsito se vio interrumpido debido al fallecimiento de un transportista oriundo de la provincia de Mendoza.

En horas de la tarde, las autoridades permitieron la circulación en Ruta 60, en la zona de Guardia Vieja. Sin embargo, hay filas y espera debido al trabajo de los peritos y profesionales de la salud que permanecen en el lugar.

La víctima fue identificada como Roberto Oviedo, y trabajaba en la empresa Tierra del Este, del departamento de San Martín, Mendoza.

Un camión con patente argentina protagonizó un trágico accidente vial en Ruta 60, en el ingreso a Chile, a pocos kilómetros de Los Andes y el siniestro causó la interrupción de tránsito en Alta Montaña, en el ingreso al vecino país.

El siniestro ocurrió cerca de las 6.30 de este martes y como consecuencia del accidente vial, el camionero falleció en el lugar. Según fuentes policiales, el rodado transportaba alimento para perros y por causas que se investigan volcó, por lo que la cabina del camión quedó totalmente destruida.