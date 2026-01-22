Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 22 de enero.

Durante la mañana y tarde de este jueves 22 de enero , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

– En calle Juan XXIII, entre Ingeniero Balloffet y callejón Bullaude. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Subayudante Barroso, hacia el norte de Ruta Nacional N°146; Colonia Elena. De 15.30 a 19.30 h.

– Entre calles Bahía, General Savio y San Fernando. En el Club Náutico; El Nihuil. De 9.00 a 13.00 h.

– En callejón Mora, entre calles Arroyo y Ejército de Los Andes. En Fábrica Arcor y en barrio Los Ángeles del Atuel; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle Vílchez, hacia el este de Ruta Provincial N°40 Vieja; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Oyarzábal, hacia el norte de General Acha. En calle Rodríguez, hacia el este de Oyarzábal, y áreas adyacentes; Colonia Italia. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Palomares, hacia el este de Dorrego, y adyacencias; El Vergel. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Proyectada I147, hacia el oeste de Las Margaritas; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle Saavedra, hacia el norte de Defensa; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Tulumaya, entre Víctor Hugo y carril Costa de Araujo. Entre calles Agremón, Félix Araujo, Tulumaya, Proyectada I347 y zonas aledañas; La Primavera. De 9.15 a 15.15 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

corte de luz Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.