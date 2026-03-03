Ambiente: presentaron la Red Mendoza Sostenible con un voluntariado, mapas y participación ciudadana

El Ministerio de Energía y Ambiente presentó la Red Mendoza Sostenible para fortalecer la participación ciudadana y articular actores territoriales a través de diferentes acciones en pos del medioambiente.
La propuesta busca articular esfuerzos entre el Estado y la comunidad para fortalecer acciones concretas en sostenibilidad en todo el territorio mendocino.
La propuesta se enmarca en el Programa de Vinculación Comunitaria y busca generar un espacio permanente de encuentro entre el Estado y la ciudadanía. Entre sus ejes principales se encuentran la concientización ambiental, el acompañamiento a la transformación de la matriz energética, la gestión responsable de residuos y la visibilización de proyectos sostenibles que ya se desarrollan en Mendoza.
“La sostenibilidad no es un concepto abstracto, es una práctica cotidiana que se construye entre todos. Con esta red queremos ordenar, potenciar y acompañar a quienes ya están comprometidos y también, abrir la puerta a quienes quieren empezar a involucrarse”, afirmó la coordinadora de Sostenibilidad, Carla Ortega.
La Red Mendoza Sostenible contempla tres formas concretas de sumarse:
“El mapa interactivo nos va a permitir saber quiénes están haciendo qué en cada territorio. Queremos conectar esfuerzos, evitar superposiciones y potenciar el impacto de cada iniciativa”, explicó Ortega.
Desde el Ministerio destacaron que la Red Mendoza Sostenible constituye un nuevo paso en la consolidación de una política pública que integra gestión estatal, participación ciudadana y compromiso territorial.
“Las transformaciones ambientales requieren comunidad, continuidad y articulación. Esta Red es una herramienta concreta para ampliar el alcance de nuestras acciones, identificar referentes locales y acompañar el crecimiento de proyectos que ya están generando cambios reales en distintos puntos de la provincia”, concluyó la coordinadora.
Las personas interesadas en sumarse pueden hacerlo a través del formulario disponible en la página oficial de la Coordinación de Sostenibilidad.