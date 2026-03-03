Ambiente: presentaron la Red Mendoza Sostenible con un voluntariado, mapas y participación ciudadana

Ambiente: presentaron la Red Mendoza Sostenible con un voluntariado, mapa interactivo y participación ciudadana

El Ministerio de Energía y Ambiente presentó la Red Mendoza Sostenible para fortalecer la participación ciudadana y articular actores territoriales a través de diferentes acciones en pos del medioambiente.

La propuesta se enmarca en el Programa de Vinculación Comunitaria y busca generar un espacio permanente de encuentro entre el Estado y la ciudadanía. Entre sus ejes principales se encuentran la concientización ambiental , el acompañamiento a la transformación de la matriz energética, la gestión responsable de residuos y la visibilización de proyectos sostenibles que ya se desarrollan en Mendoza.

Legislatura Uso de armas de fuego en la Policía de Mendoza: la ley vuelve a Diputados con cambios clave

Reglas, metas y control digital Mendoza reglamentó la Ley GIRSU y pone en marcha el sistema integral de residuos

“La sostenibilidad no es un concepto abstracto, es una práctica cotidiana que se construye entre todos. Con esta red queremos ordenar, potenciar y acompañar a quienes ya están comprometidos y también, abrir la puerta a quienes quieren empezar a involucrarse”, afirmó la coordinadora de Sostenibilidad, Carla Ortega.

Embed - Ministerio de Energía y Ambiente on Instagram: " Lanzamos la Red Mendoza Sostenible Desde el Ministerio de Energía y Ambiente presentamos esta iniciativa para fortalecer la participación ciudadana y construir, junto a la comunidad, una provincia más sostenible. Podés sumarte: Recibiendo información mensual Participando del voluntariado Registrando tu proyecto en el mapa provincial La sostenibilidad se construye colectivamente. Sumate a través del formulario en nuestra web."

Suscripción: las personas interesadas podrán recibir información mensual con novedades, convocatorias y contenidos vinculados a iniciativas sostenibles en la provincia, con el objetivo de mantenerse informadas y conectadas con la agenda ambiental.

las personas interesadas podrán vinculados a iniciativas sostenibles en la provincia, con el objetivo de mantenerse informadas y conectadas con la agenda ambiental. Voluntariado Mendoza Sostenible: un espacio abierto a quienes deseen participar activamente en acciones territoriales de concientización, educación ambiental y promoción de prácticas sostenibles . Podrán integrarlo tanto personas individuales como asociaciones, ONG y grupos organizados. Los integrantes recibirán convocatorias periódicas para sumarse a actividades en sus departamentos, generando impacto directo en sus comunidades.

un espacio abierto a quienes deseen participar activamente en acciones territoriales de y . Podrán integrarlo tanto personas individuales como asociaciones, ONG y grupos organizados. Los integrantes recibirán convocatorias periódicas para sumarse a actividades en sus departamentos, generando impacto directo en sus comunidades. Registro y mapeo provincial de proyectos sostenibles: organizaciones, emprendimientos, instituciones y colectivos podrán inscribirse en una plataforma pública que permitirá visibilizar experiencias locales, facilitar vínculos y fortalecer el trabajo colaborativo.

“El mapa interactivo nos va a permitir saber quiénes están haciendo qué en cada territorio. Queremos conectar esfuerzos, evitar superposiciones y potenciar el impacto de cada iniciativa”, explicó Ortega.

Ministerio de Energía y Ambiente trabajo territorial Lanzaron la Red Mendoza Sostenible. Prensa Gobierno de Mendoza

Construir comunidad para transformar

Desde el Ministerio destacaron que la Red Mendoza Sostenible constituye un nuevo paso en la consolidación de una política pública que integra gestión estatal, participación ciudadana y compromiso territorial.

“Las transformaciones ambientales requieren comunidad, continuidad y articulación. Esta Red es una herramienta concreta para ampliar el alcance de nuestras acciones, identificar referentes locales y acompañar el crecimiento de proyectos que ya están generando cambios reales en distintos puntos de la provincia”, concluyó la coordinadora.

Las personas interesadas en sumarse pueden hacerlo a través del formulario disponible en la página oficial de la Coordinación de Sostenibilidad.