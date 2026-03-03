Más de 400 días en Venezuela: la esposa de Nahuel Gallo contó cómo fue el reencuentro y su estado de salud

Después de más de 14 meses de detención y angustia familiar , el gendarme argentino Nahuel Gallo regresó al país y se encuentra en buen estado de salud . El cabo primero, que permaneció 448 días detenido en Venezuela , fue trasladado este lunes a territorio argentino y continúa con controles médicos antes de poder reunirse con su familia en Catamarca en las próximas horas.

El militar se encuentra actualmente en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional Argentina , donde aguarda el alta médica definitiva . Funcionarios del gobierno señalaron que no presenta signos de maltrato físico , y que su estado general es "bueno", tras el largo período en el que estuvo incomunicado en prisiones venezolanas.

Las emotivas palabras de su esposa Video: El gendarme Nahuel Gallo llegó al pais y se reencontró con su familia

La noticia fue confirmada también por su esposa, María Alexandra Gómez , a través de redes sociales. En un mensaje en su cuenta de X, contó que Gallo pidió carne asada argentina , algo que extrañaba profundamente, y que finalmente pudo compartir una comida con su hijo después de más de un año separados.

Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados. Nahuel Gallo merece respeto. La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y… pic.twitter.com/CVHHgDU9i5

Gómez pidió a la sociedad respeto y comprensión, recordando que la situación vivida por la familia fue " desgastante y dolorosa ". Afirmó que la recuperación física y emocional del gendarme es la prioridad, y que cuando él esté listo, compartirán su testimonio y buscarán justicia por lo vivido, sin odios pero con firmeza.

Cómo reaccionó el Gobierno

El regreso de Gallo no estuvo exento de polémica. Si bien se especuló con que el presidente Javier Milei podría recibirlo y condecorarlo, aún no hay una fecha oficial para ese encuentro. El Gobierno argentino ha sido crítico con la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el traslado de Gallo, señalando que algunas acciones configuraron una "diplomacia paralela" y criticando la gestión de la entidad deportiva en el caso.

nahuel gallo, venezuela, gendarme La senadora Patricia Bullrich amplificó la tensión política al apuntar contra la AFA

La senadora Patricia Bullrich amplificó la tensión política al apuntar contra la AFA, señalando que, según allegados, su familia había solicitado que la Selección Argentina saliera a la cancha con una bandera en reclamo por la liberación de Gallo, algo que habría sido rechazado por dirigentes de la entidad.

El caso de Gallo se convirtió en un foco de tensión entre Buenos Aires y Caracas desde diciembre de 2024, cuando fue detenido por ingresar a Venezuela con acusaciones que el Gobierno argentino siempre calificó de arbitrarias. Su liberación y retorno, facilitados con la participación de la AFA y contactos entre entidades deportivas y autoridades venezolanas, también ponen sobre la mesa las complejidades diplomáticas entre ambos países.