Para la reina de Lavalle, la preparación y el compromiso valen mucho más que una cara bonita.

En el imaginario colectivo, el rol de la representante de la Fiesta de la Vendimia suele asociarse erróneamente a un concurso de estética. Sin embargo, Micaela Canselmo , reina de Lavalle , llegó para dar un mensaje claro: la corona es una responsabilidad que se estudia.

En su paso por El Back de Vendimia, conducido por Mike Bartoluce , la joven de 20 años enfatizó que el compromiso social y la capacitación son los verdaderos atributos de una representante.

Micaela fue tajante al referirse a la preparación que recibió junto a sus compañeras de distrito . Durante más de una semana, las candidatas se sumergieron en un programa intensivo que incluyó historia Huarpe, primeros auxilios y psicología, esta última vital para gestionar la exposición pública.

La reina de Lavalle junto al conductor de "El Back de Vendimia", Mike Bartoluce.

26 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Lavalle, Micaela Canselmo, el back

"Creo que hay muchas cosas más atrás que solo chicas lindas. Estar representando a un pueblo es algo bastante grande; no puedes pararte frente a una cámara y decir algo de lo que no estés segura", señaló Canselmo. Para ella, la Vendimia es, ante todo, el reflejo del trabajo de los vitivinicultores y viñateros, un sector que requiere ser comunicado con respeto y conocimiento de causa.

El motor de la superación: de la timidez al escenario

La historia de Micaela es también una de crecimiento personal. Estudiante de segundo año de Fonoaudiología en la Universidad del Aconcagua, confesó que su mayor obstáculo fue la timidez.

"Siempre me dio miedo la exposición y hablar frente a mucha gente", admitió. Fue el amor de su padre por el Club La Pega lo que terminó de impulsarla a aceptar el desafío.

26 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Lavalle, Micaela Canselmo, el back La reina de Lavalle es estudiante de Fonoaudiología. Foto: Cristian Lozano

Uno de los momentos de mayor sensibilidad en la entrevista se produjo al visualizar una fotografía de su infancia, cuando tenía apenas cinco años.

Al verse reflejada en esa niña, Micaela no pudo contener la emoción: "Le diría a esa Mica que va a estar muy orgullosa de la persona en la que se convirtió, y que logramos muchas cosas que pensamos que no íbamos a poder".

26 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Lavalle, Micaela Canselmo, el back La reina junto a una fotografía de su infancia. Foto: Cristian Lozano

Proyectos con impacto social

Lejos de la pasarela, la reina lavallina tiene sus objetivos claros para este 2026. Sus proyectos se dividen en dos ejes:

Fomento deportivo: potenciar las actividades en el Club La Pega para brindar contención a niños y adolescentes.

Bienestar animal: trabajar junto al Refugio Santa Bernardita para mejorar las instalaciones de los más de 150 canes que albergan y crear una red de voluntariado joven.

El peso de la historia

Hacia el final de la charla, el clima de esperanza se hizo presente al mencionar la sequía de coronas nacionales para el departamento. Lavalle no obtiene el cetro máximo desde hace 56 años, una racha que Micaela sueña con romper en el Acto Central. "Sería un honor para mí representar a la nación y llevarle esa alegría a mi gente", concluyó.

26 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Lavalle, Micaela Canselmo, el back Micaela, en plena producción. Foto: Cristian Lozano

