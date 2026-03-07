Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo Foto: Osvaldo Valle

Por Sitio Andino Sociedad







Con un fin de semana marcado por lluvias, tal como había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional, la Ruta Nacional 7 fue escenario de una intensa tormenta que provocó el arrastre de barro sobre la calzada a la altura de la Quebrada del 60 y obligó a efectivos de Gendarmería Nacional a realizar un corte preventivo de tránsito.

Lluvias intensas en alta montaña: cómo se encuentra la Ruta Nacional 7 Tal como se había anunciado, las lluvias pronosticadas en Mendoza comenzaron durante la tarde del sábado. La Ruta 7, que conecta con el Paso Internacional hacia Chile, se vio afectada en uno de sus tramos, específicamente a la altura de la Quebrada del 60, en el kilómetro 1108.

Debido a las intensas precipitaciones, personal de Gendarmería debió cortar el tránsito para todo tipo de vehículos por la presencia de barro y material de arrastre sobre la calzada. También se registraron interrupciones en Uspallata y en la subida desde esa localidad.

Como vía alternativa, varios conductores afectados por los cortes en Uspallata optaron por desviarse hacia la Ruta Provincial 52, a través de Villavicencio.

Personal de Vialidad trabaja en la zona de los aludes y se espera que en minutos terminen las tareas de limpieza y habilitación del tránsito normal.