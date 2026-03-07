Tembló en La Rioja y movió el piso en Mendoza: los detalles

Un fuerte sismo disturbó la tranquila tarde en La Rioja y, en la provincia de Mendoza, varios vecinos lo sintieron. El Instituto de Prevención Sísmica (INPRES). comunicó que el fenómeno se sitió a las 14:13, con una magnitud de 5.3.
Vecinos y turistas presentes en Mendoza sintieron un fuerte sismo este sábado. El Instituto de Prevención Sísmica comunica la magnitud estimada.
Un fuerte sismo disturbó la tranquila tarde en La Rioja y, en la provincia de Mendoza, varios vecinos lo sintieron. El Instituto de Prevención Sísmica (INPRES). comunicó que el fenómeno se sitió a las 14:13, con una magnitud de 5.3.
De acuerdo con el organismo, el temblor tuvo lugar 155 km al E de San Juan; 203 km al N de San Luis y 35 km al SO de Chepes.
A lo largo de la jornada, se registraron múltiples sismos en la provincia vecina de San Juan. Los primeros registrado, desde la 1:50 de la madrugada hasta las 9:10, fueron leves y no superaron la magnitud de 2.8, pero alrededor de las 11 horas un nuevo movimiento marcó 3.7.
El Plan de Acción Familiar, incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia. Una manera de saber qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.
La mochila debe tener: