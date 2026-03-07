Tembló en La Rioja y movió el piso en Mendoza: los detalles

Tembló y se sintió en Mendoza.

Un fuerte sismo disturbó la tranquila tarde en La Rioja y, en la provincia de Mendoza, varios vecinos lo sintieron. El Instituto de Prevención Sísmica (INPRES). comunicó que el fenómeno se sitió a las 14:13, con una magnitud de 5.3.

image De acuerdo con el organismo, el temblor tuvo lugar 155 km al E de San Juan; 203 km al N de San Luis y 35 km al SO de Chepes.

A lo largo de la jornada, se registraron múltiples sismos en la provincia vecina de San Juan. Los primeros registrado, desde la 1:50 de la madrugada hasta las 9:10, fueron leves y no superaron la magnitud de 2.8, pero alrededor de las 11 horas un nuevo movimiento marcó 3.7.

image Los sismos registrados durante la madrugada y la mañana de este sábado 7 de marzo en Argentina. INPRES. Plan de acción para organizar la familia en caso de sismo Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plaza, parques cercanos) y también un punto seguro dentro de la casa para refugiarse.

Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a lesionados; deben planear quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y planear como poner fuera de peligro a niños, ancianos y personas con discapacidad.

Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles y preparar un kit de emergencias. Armar la mochila El Plan de Acción Familiar, incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia. Una manera de saber qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.

La mochila debe tener: recipiente con agua potable;

alimentos no perecederos como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate;

lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital, 911.

una lista con los nombres de nuestros familiares (DNI, grupo sanguíneo, obra social, medicamentos que toman),

lista de nombres y teléfonos de familiares cercanos;

botiquín de primeros auxilios con medicamentos vitales;

radio a pilas;

linterna y pilas;

silbato y guantes;

documentos personales y sus copias;

muda de ropa y manta de abrigo;

kit de aseo;

herramientas y alambre.