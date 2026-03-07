El cielo gris no impidió que el Carrusel tiñera de color y alegría las calles de Mendoza

Ni el cielo encapotado ni el pronóstico poco alentador impidieron que las calles de la Ciudad de Mendoza se llenaran de aplausos, música y tradición este sábado, con la llegada del esperado Carrusel 2026, uno de los momentos más emblemáticos de la Fiesta de la Vendimia.
El desfile comenzó pasadas las 9, cuando los primeros carros empezaron a avanzar entre un denso manto de nubes que cubría el cielo mendocino. Sin embargo, el clima no logró opacar el entusiasmo de quienes aguardaban el paso del tradicional Carrusel, apostados en distintos puntos del recorrido para disfrutar del espectáculo.
Familias completas, grupos de amigos y visitantes de otras provincias se acomodaron con reposeras, mates y cámaras para capturar cada momento. Sin dudas, los paraguas tampoco faltaron entre los espectadores.
Entre sonrisas, saludos y expectativa: así se vive el Carrusel 2026
Uno de los sectores con mayor convocatoria fue el tradicional tramo de calle Emilio Civit, desde los Portones del Parque General San Martín hasta su intersección con calle Chile. Allí, cientos de personas se congregaron para ver de cerca el paso de las reinas departamentales, quienes saludaban desde los carros alegóricos entre sonrisas y gestos de agradecimiento.
Las soberanas se mostraron visiblemente ansiosas, felices y entusiasmadas, recordando al público la importancia de acompañar también el Acto Central de la Vendimia, reprogramado para el domingo 8 de marzo.
El Carrusel 2026 volvió a demostrar que no se trata solo de un desfile de reinas, sino de una verdadera celebración cultural que reúne tradiciones, historia y diversidad. A lo largo del recorrido desfilaron agrupaciones tradicionalistas, con centros de gauchos y jinetes que avanzaron a caballo rindiendo homenaje a las raíces rurales de la provincia. Sus vestimentas típicas y banderas despertaron aplausos y fotografías entre el público.
También tuvieron un lugar destacado las colectividades inmigrantes, que aportaron color y música con trajes tradicionales y danzas representativas de distintas comunidades. A ellas se sumaron caporales, comparsas y murgas, que imprimieron ritmo al desfile con coreografías vibrantes y melodías que animaron cada tramo del recorrido.
Comercios céntricos se sumaron a la euforia por el Carrusel
Mientras tanto, el movimiento también se trasladó a los comercios de la zona. Muchos locales gastronómicos del microcentro instalaron mesas y sillas en las veredas para que el público pudiera disfrutar del desfile mientras compartía un desayuno o un almuerzo temprano. En esos espacios se mezclaban acentos de distintas provincias y países, confirmando el fuerte atractivo turístico que tiene la Vendimia en Mendoza.
Entre aplausos, música y saludos desde los carros, el Carrusel de la Vendimia 2026 volvió a demostrar que, incluso bajo un cielo gris, la tradición mendocina es capaz de teñir la ciudad de color, emoción y orgullo. Porque cuando la Vendimia toma las calles, la celebración se vuelve inevitable y la identidad de Mendoza se expresa en cada paso del desfile.
Por las lluvias, se postergó el Acto Central: cuándo se realizará y cómo queda el calendario
Funcionarios del Ejecutivo provincial dieron a conocer cómo quedó establecido el nuevo calendario de actividades vendimiales, de acuerdo a los últimos informes del Servicio Meteorológico. El esquema oficial quedó establecido de la siguiente forma:
Vía Blanca: se desarrolla este viernes con normalidad en el microcentro mendocino, desde las 21. Clic acá para conocer el recorrido completo y el orden de los carros.
Carrusel: el tradicional desfile matutino de carros también se llevará adelante normalmente, desde las 9 del sábado. En este link, el recorrido completo del evento.
Acto Central Fiesta de la Vendimia 2026: se reprogramó para el domingo 8 de marzo, en el teatro griego Frank Romero Day. "90 cosechas de una misma cepa" comenzará a las 22 y al finalizar se realizará la elección de la reina y virreina de la Vendimia. En la previa del acto —que también incluye juegos y sorteos— se presentarán Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo. Tras el acto, será el turno de Luciano Pereyra.
Lunes 9 de marzo: se mantiene tal como estaba programado originalmente. Ese día se presentarán en el escenario mayor El Chaqueño Palavecino, LBC y Euge Quevedo, y La Re Pandilla.
Martes 10 de marzo: también se mantiene el programa original. Tocarán Abel Pintos, Ángela Leiva, Campedrinos y Maggie Cullen.
Repetición del Acto Central: reprogramado para el miércoles 10 de marzo, desde las 21, en el teatro griego. Solo se desarrollará "90 cosechas de una misma cepa", sin espectáculo musical posterior.
Se devolverá el valor de las entradas a quienes no puedan asistir
Quienes adquirieron sus tickets a través de la plataforma Entradaweb, deberán realizar el reclamo de devolución por la misma web y a partir del jueves 12 de marzo se reintegrará el valor de las entradas adquiridas.