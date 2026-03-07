El cielo gris no impidió que el Carrusel tiñera de color y alegría las calles de Mendoza

El Carrusel 2026 reafirmó su lugar como uno de los momentos más esperados de las actividades de la Fiesta de la Vendimia.

Ni el cielo encapotado ni el pronóstico poco alentador impidieron que las calles de la Ciudad de Mendoza se llenaran de aplausos, música y tradición este sábado, con la llegada del esperado Carrusel 2026 , uno de los momentos más emblemáticos de la Fiesta de la Vendimia .

Desde temprano, cientos de mendocinos y turistas comenzaron a ocupar las veredas para no perderse el paso de las reinas y el despliegue cultural que caracteriza a este desfile único.

El desfile comenzó pasadas las 9, cuando los primeros carros empezaron a avanzar entre un denso manto de nubes que cubría el cielo mendocino. Sin embargo, el clima no logró opacar el entusiasmo de quienes aguardaban el paso del tradicional Carrusel , apostados en distintos puntos del recorrido para disfrutar del espectáculo.

Familias completas, grupos de amigos y visitantes de otras provincias se acomodaron con reposeras, mates y cámaras para capturar cada momento. Sin dudas, los paraguas tampoco faltaron entre los espectadores.

Las soberanas salientes, Alejandrina Funes, Reina Nacional de la Vendimia 2025, y Sofía Perfumo, Virreina Nacional, desfilaron junto a viñateros.

Entre sonrisas, saludos y expectativa: así se vive el Carrusel 2026

Uno de los sectores con mayor convocatoria fue el tradicional tramo de calle Emilio Civit, desde los Portones del Parque General San Martín hasta su intersección con calle Chile. Allí, cientos de personas se congregaron para ver de cerca el paso de las reinas departamentales, quienes saludaban desde los carros alegóricos entre sonrisas y gestos de agradecimiento.

Carrusel 2026, Lavalle Entre melones, sandías y uvas, el carro de Lavalle cautivó a los presentes. Mike Bartoluce

Las soberanas se mostraron visiblemente ansiosas, felices y entusiasmadas, recordando al público la importancia de acompañar también el Acto Central de la Vendimia, reprogramado para el domingo 8 de marzo.

carrusel 2026 Las soberanas se mostraron visiblemente felices y entusiasmadas ante la presencia de mendocinos y turistas. Foto: Sitio Andino.

El Carrusel 2026 volvió a demostrar que no se trata solo de un desfile de reinas, sino de una verdadera celebración cultural que reúne tradiciones, historia y diversidad. A lo largo del recorrido desfilaron agrupaciones tradicionalistas, con centros de gauchos y jinetes que avanzaron a caballo rindiendo homenaje a las raíces rurales de la provincia. Sus vestimentas típicas y banderas despertaron aplausos y fotografías entre el público.

También tuvieron un lugar destacado las colectividades inmigrantes, que aportaron color y música con trajes tradicionales y danzas representativas de distintas comunidades. A ellas se sumaron caporales, comparsas y murgas, que imprimieron ritmo al desfile con coreografías vibrantes y melodías que animaron cada tramo del recorrido.

Carrusel 2026, La Paz Así lucia el carro de la reina departamental de La Paz. Sitio Andino

Comercios céntricos se sumaron a la euforia por el Carrusel

Mientras tanto, el movimiento también se trasladó a los comercios de la zona. Muchos locales gastronómicos del microcentro instalaron mesas y sillas en las veredas para que el público pudiera disfrutar del desfile mientras compartía un desayuno o un almuerzo temprano. En esos espacios se mezclaban acentos de distintas provincias y países, confirmando el fuerte atractivo turístico que tiene la Vendimia en Mendoza.

carrusel 2026 1 Reinas, gauchos, colectividades y comparsas llenaron de color el centro durante el Carrusel. Foto: Sitio Andino.

Entre aplausos, música y saludos desde los carros, el Carrusel de la Vendimia 2026 volvió a demostrar que, incluso bajo un cielo gris, la tradición mendocina es capaz de teñir la ciudad de color, emoción y orgullo. Porque cuando la Vendimia toma las calles, la celebración se vuelve inevitable y la identidad de Mendoza se expresa en cada paso del desfile.

Por las lluvias, se postergó el Acto Central: cuándo se realizará y cómo queda el calendario

Funcionarios del Ejecutivo provincial dieron a conocer cómo quedó establecido el nuevo calendario de actividades vendimiales, de acuerdo a los últimos informes del Servicio Meteorológico. El esquema oficial quedó establecido de la siguiente forma:

Vía Blanca : se desarrolla este viernes con normalidad en el microcentro mendocino, desde las 21. Clic acá para conocer el recorrido completo y el orden de los carros.

: se desarrolla este viernes con normalidad en el microcentro mendocino, desde las 21. para conocer el recorrido completo y el orden de los carros. Carrusel: el tradicional desfile matutino de carros también se llevará adelante normalmente, desde las 9 del sábado. En este link , el recorrido completo del evento.

el tradicional desfile matutino de carros también se llevará adelante normalmente, desde las 9 del sábado. En , el recorrido completo del evento. Acto Central Fiesta de la Vendimia 2026: se reprogramó para el domingo 8 de marzo, en el teatro griego Frank Romero Day. "90 cosechas de una misma cepa" comenzará a las 22 y al finalizar se realizará la elección de la reina y virreina de la Vendimia. En la previa del acto —que también incluye juegos y sorteos— se presentarán Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo. Tras el acto, será el turno de Luciano Pereyra.

Carrusel 2026, Santa Rosa Malena Demateis, representante de Santa Rosa, saluda alegre desde su colorido carro. Sitio Andino

Lunes 9 de marzo : se mantiene tal como estaba programado originalmente. Ese día se presentarán en el escenario mayor El Chaqueño Palavecino, LBC y Euge Quevedo, y La Re Pandilla .

: se mantiene tal como estaba programado originalmente. Ese día se presentarán en el escenario mayor . Martes 10 de marzo : también se mantiene el programa original. Tocarán Abel Pintos, Ángela Leiva, Campedrinos y Maggie Cullen .

: también se mantiene el programa original. Tocarán . Repetición del Acto Central: reprogramado para el miércoles 10 de marzo, desde las 21, en el teatro griego. Solo se desarrollará "90 cosechas de una misma cepa", sin espectáculo musical posterior.

Se devolverá el valor de las entradas a quienes no puedan asistir

A raíz de estas modificaciones en la agenda, el Gobierno tomará en cuenta los casos de personas —tanto sean turistas o mendocinos— que no puedan asistir al Acto Central y/o a la repetición del miércoles.

carrusel 2026 2 Familias enteras, amigos y turistas se congregaron en las calles de la capital para disfrutar de un nuevo Carrusel de las Reinas 2026. Foto: Sitio Andino.

Quienes adquirieron sus tickets a través de la plataforma Entradaweb, deberán realizar el reclamo de devolución por la misma web y a partir del jueves 12 de marzo se reintegrará el valor de las entradas adquiridas.