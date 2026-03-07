Fiesta de la Vendimia: el carro de La Paz se quedó con el primer premio en la Vía Blanca y el Carrusel

La evaluación se llevó a cabo luego de la participación de los 18 carros departamentales en la Vía Blanca y el Carrusel , celebraciones tradicionales que forman parte del calendario de la Fiesta de la Vendimia y que este año acompañan los festejos por sus 90 años.

Tras evaluar las 18 propuestas presentadas por los departamentos participantes en la Vía Blanca y el Carrusel , el jurado determinó otorgar el primer premio al carro vendimial del departamento de La Paz , mientras que San Rafael obtuvo el segundo lugar.

El primer premio del concurso consiste en $3.750.000 , mientras que el segundo premio es de $2.250.000 . Ambos reconocimientos destacan el trabajo artístico, el diseño y la puesta en escena de los carros que representan la identidad cultural, productiva y turística de cada departamento mendocino.

Durante el proceso de selección, el jurado evaluó distintos aspectos de los carros vendimiales , entre ellos la propuesta estética y artística, el diseño general, la creatividad, la iluminación, la representación de la identidad departamental y la calidad de la puesta en escena durante ambos desfiles.

El jurado estuvo integrado por Franco Marchionni, en representación del Colegio de Arquitectos de Mendoza; Alejandra Marcela Alcaíno, por el Instituto Nacional de Vitivinicultura; Estela San Sebastián, por CORENAVE; Laura Isabel Yanzón, por la Universidad Nacional de Cuyo; y Néstor Sebastián Ladrón de Guevara, en representación de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, quien se desempeñó además como presidente del jurado.

image

Los carros premiados en el marco de la Fiesta de la Vendimia

El carro ganador del primer puesto, titulado “La Paz: Manos de Junquillo, Trono de Vendimia”, presentó una propuesta que puso en valor la identidad del secano mendocino. Bajo la idea de “El origen: la mujer y el junquillo”, se rindió homenaje a la figura de la mujer cosechadora y a la fibra del junquillo como símbolo de resiliencia y fortaleza.

La estética del carro paceño combinó tonalidades ocres y arenas con matices del vino nuevo, mientras que detalles dorados evocaron los 90 años de Vendimia y las tradiciones que forjan la identidad de este departamento. Además, incluyó un tributo a las reinas departamentales Lorena Lorca (1996) y Ana Laura Verde (2023), representantes de distintos momentos históricos de La Paz.

Por su parte, el carro de San Rafael se inspiró en la escenografía de su Fiesta Departamental 2026, “Tierra de Sueños”, con una propuesta de carácter abstracto en la que formas y distintos niveles recorrieron el espacio para representar la belleza y la cultura del departamento. En el frente, estructuras curvas iluminadas simbolizaron los sueños que impulsan a la comunidad, mientras que en el centro se destacó la reina departamental acompañada por su corte y rodeada de vides artísticas que representaban la producción vitivinícola.

image

Hacia el final del carro sanrafaelino, las barricas evocaban el momento en que el vino reposa tras el proceso de elaboración. El diseño también rindió homenaje a los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia al hacer referencia al primer afiche de 1936 mediante una combinación de metal oxidado y tecnologías contemporáneas que unieron pasado y presente.

De esta manera, el concurso puso en valor el trabajo de los equipos técnicos y artísticos de los municipios, responsables del diseño y construcción de los carros que siempre acompañan a las representantes departamentales y forman parte de uno de los momentos más esperados por el público en los festejos vendimiales.