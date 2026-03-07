Mendoza, lluvias torrenciales y granizo por sectores: el pronóstico para las próximas horas

Como fue anticipado, en varios sectores de la provincia de Mendoza se registran focos de tormenta que comenzaron durante la tarde del sábado, acompañados de viento, lluvias intensas y granizo . Bajo alertas naranja y amarilla, desde la Dirección de Contingencias Climáticas anticiparon que las tormentas continuarán durante el domingo y que también se espera un descenso de la temperatura .

Lluvias de distinta intensidad se registran desde el sur provincial hasta el Gran Mendoza . En ese contexto, desde Defensa Civil realizaron una actualización que elevó la alerta por tormentas en gran parte de la provincia, con posibilidad de caída de granizo, actividad eléctrica y viento .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " Llegó la tormenta a la Ciudad de Mendoza Vecinos reportan fuertes lluvias en distintos puntos de la Ciudad y caída de granizo en varios sectores durante la tarde de este viernes. El temporal se hizo sentir con intensidad en pocos minutos, generando complicaciones en la circulación y preocupación entre los vecinos. Se recomienda circular con precaución y estar atentos a las actualizaciones del clima. @luvicencio #Mendoza #Tormenta #Granizo #Clima"

Oficial La lluvia obligó a postergar el acto central de la Vendimia 2026: cuándo será ahora y cómo sigue el calendario

El clima Lluvias y granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de marzo en Mendoza

Las zonas que se encuentran afectadas a raíz de las tormentas se registraron en:

Sin embargo, como ocurre con cada tormenta fuerte que atraviesa la provincia, se producen incidentes. Desde la alta montaña , sobre la Ruta Nacional 7 , a la altura de la Quebrada del 60 , el tránsito debió ser interrumpido por la presencia de barro y sedimentos sobre la calzada para todo tipo de vehículos. Personal de Vialidad informó que trabaja en la zona y espera remover los materiales de arrastre para habilitar nuevamente el tránsito durante el día .

Las zonas urbanas y las ciudades tampoco quedaron exentas de incidentes. Nuevamente se registraron calles anegadas por gran cantidad de agua. La calle San Martín, en Ciudad, y Ameghino, en Godoy Cruz, presentaron situaciones similares, donde la caída de agua superó la capacidad de las acequías y complicó el tránsito de los transeúntes.

A su vez, en pleno microcentro se produjeron incidentes particulares, como el caso de una persona que cayó en una acequia en la intersección de las calles Perú y Pellegrini y debió ser rescatada con la intervención del Cuartel Central, personal policial y preventores de Capital.

Incluso, como un hecho no menor en plena época vendimial, el Acto Central debió reprogramarse para el domingo tras la advertencia de Defensa Civil ante la alerta por precipitaciones intensas que podrían complicar los festejos en el Teatro Frank Romero Day.

Otra lluvia histórica: más de 20 milímetros en menos una hora

Maximiliano Viale, meteorólogo experto, midió con un pluviómetro la cantidad de agua que cayó durante la tormenta y, sorpresivamente, el instrumento se llenó hasta el tope y alcanzó unos 25,6 mm (milímetros) en menos de una hora en el departamento de Guaymallén.

Embed Se llenó rápidamente el pluviometro hasta el tope 25.6mm, en menos de 1 hora, en Guaymallén Mendoza pic.twitter.com/OJuBpo5oGQ — MaxiViale_Weather (@maxiviale) March 7, 2026

Una vez más, la provincia podría registrar un valor histórico, y que se sumaría al de la última tormenta intensa registrada el pasado 30 de enero, cuando se acumularon 60 mm, según datos conjuntos relevados en todo el Gran Mendoza.

Cómo será el pronóstico extendido para Mendoza