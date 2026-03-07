Con poca presencia política de peso, se lleva adelante el Desayuno de Coviar.

En medio de una Vendimia 2026 marcada por ausencias de figuras nacionales de peso , este sábado se realiza en Mendoza el tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) , uno de los encuentros políticos y empresariales más influyentes del calendario vendimial.

El evento se desarrolla desde las 8 en el hotel Park Hyatt y reúne a dirigentes del sector vitivinícola, mandatarios, intendentes, legisladores y algunos representantes del Gobierno nacional , en un espacio que cada año funciona como escenario de anuncios y posicionamientos políticos vinculados a la producción y las economías regionales.

Vendimia 2026 Desayuno de Coviar 2026 en Mendoza: ejes, invitados y qué se espera del encuentro

De visita Sin querer hablar de Milei, así llegaba Victoria Villarruel a la Coviar 2026

Sin embargo, a diferencia de otras ediciones, la presencia del gabinete nacional será más acotada , ya que el presidente Javier Milei, varios ministros y gobernadores se encuentran abocados a una agenda internacional vinculada a inversiones en Estados Unidos .

La figura nacional de mayor jerarquía que participa del encuentro es la vicepresidenta Victoria Villarruel , quien llegó ayer a Mendoza para participar de actividades vendimiales y tiene previsto asistir también al agasajo de Bodegas de Argentina.

A su presencia se suma el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien arribó a Mendoza junto a Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales armadores políticos de La Libertad Avanza, espacio que conduce Karina Milei.

La participación de los dirigentes libertarios se da en medio de las tensiones públicas entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta, que en las últimas semanas volvieron a quedar expuestas tras lo ocurrido en la Asamblea Legislativa.

Martín Menem, Cámara de Diputados diciembre 2024.jpg Martín Menem, presente en los actos vendimiales 2026. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

También se encuentra el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, un habitué de la fiesta máxima de la cultura mendocina.

Asimismo, participan legisladores nacionales, funcionarios del área productiva y referentes de la industria del vino, en un contexto en el que la actividad busca mejorar su competitividad y consolidar nuevas oportunidades de exportación.

Desayuno de la Coviar: un encuentro clave para la vitivinicultura

Más allá de la rosca política, el desayuno de Coviar es el principal encuentro institucional de la vitivinicultura argentina, donde cada año se presentan diagnósticos del sector y se anuncian programas vinculados al desarrollo productivo.

Desde la organización adelantaron que la sostenibilidad, la diversificación productiva y la innovación son algunos de los ejes del encuentro, en línea con los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola 2030.

Además, durante la actividad está prevista la firma de convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para impulsar programas de desarrollo vinculados a la vitivinicultura, el turismo del vino y la promoción de productos argentinos en los mercados internacionales.