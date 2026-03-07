Con poca presencia política de peso, se lleva adelante el Desayuno de Coviar.

En medio de una Vendimia 2026 marcada por ausencias de figuras nacionales de peso, este sábado se realiza en Mendoza el tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), uno de los encuentros políticos y empresariales más influyentes del calendario vendimial.
El evento se desarrolla desde las 8 en el hotel Park Hyatt y reúne a dirigentes del sector vitivinícola, mandatarios, intendentes, legisladores y algunos representantes del Gobierno nacional, en un espacio que cada año funciona como escenario de anuncios y posicionamientos políticos vinculados a la producción y las economías regionales.
A su presencia se suma el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien arribó a Mendoza junto a Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales armadores políticos de La Libertad Avanza, espacio que conduce Karina Milei.
La participación de los dirigentes libertarios se da en medio de las tensiones públicas entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta, que en las últimas semanas volvieron a quedar expuestas tras lo ocurrido en la Asamblea Legislativa.
También se encuentra el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, un habitué de la fiesta máxima de la cultura mendocina.
Asimismo, participan legisladores nacionales, funcionarios del área productiva y referentes de la industria del vino, en un contexto en el que la actividad busca mejorar su competitividad y consolidar nuevas oportunidades de exportación.
Desayuno de la Coviar: un encuentro clave para la vitivinicultura
Más allá de la rosca política, el desayuno de Coviar es el principal encuentro institucional de la vitivinicultura argentina, donde cada año se presentan diagnósticos del sector y se anuncian programas vinculados al desarrollo productivo.
Desde la organización adelantaron que la sostenibilidad, la diversificación productiva y la innovación son algunos de los ejes del encuentro, en línea con los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola 2030.
Además, durante la actividad está prevista la firma de convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para impulsar programas de desarrollo vinculados a la vitivinicultura, el turismo del vino y la promoción de productos argentinos en los mercados internacionales.