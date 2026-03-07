Sin querer hablar de Milei, así llegaba Victoria Villarruel a la Coviar 2026.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel llegó al desayuno de la Coviar 2026 pero evitó referirse a la nula relación política que hoy la une con Javier Milei . "No voy a hablar de esas cuestiones hoy", dijo tajante, sin embargo respondió sobre la situación de la vitivinicultura en el país.

"Está en un momento dificil por la caída de las ventas, de las exportaciones pero creo que se pueden superar todos estos desafíos", dijo.

En el lugar, la funcionaria sostuvo que su presencia tiene como objetivo primordial "darle relevancia" a una festividad que representa el trabajo de décadas para la consolidación de la marca país .

"Entiendo que es un momento muy importante para los mendocinos y no me interesa tampoco desviar la atención de eso porque son 90 años trabajando para crear una marca país, un producto del cual dependen muchos mendocinos", explicó.

Y por último agregó: "Todo lo que sirva para generar trabajo cuanta conmigo".

La vicepresidenta Victoria Villarruel, quien llegó ayer a Mendoza para participar de actividades vendimiales tiene previsto asistir también al agasajo de Bodegas de Argentina.

La vicepresidenta de la Nación llegó este viernes a Mendoza para participar de actividades vinculadas con la Fiesta Nacional de la Vendimia y en su primer día en la provincia optó por una agenda centrada en el sector productivo.

Durante la tarde, la titular del Senado visitó fincas del departamento de San Carlos, en el Valle de Uco, donde mantuvo encuentros con productores agrícolas y ganaderos para interiorizarse sobre la realidad económica de la región.