7 de marzo de 2026
Sitio Andino
Sin querer hablar de Milei, así llegaba Victoria Villarruel a la Coviar 2026

La vicepresidenta, Victoria Villarruel llegó al desayuno de la Coviar 2026 pero evitó referirse a la nula relación política que hoy la une con Javier Milei.

Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

La vicepresidenta, Victoria Villarruel llegó al desayuno de la Coviar 2026 pero evitó referirse a la nula relación política que hoy la une con Javier Milei. "No voy a hablar de esas cuestiones hoy", dijo tajante, sin embargo respondió sobre la situación de la vitivinicultura en el país.

"Está en un momento dificil por la caída de las ventas, de las exportaciones pero creo que se pueden superar todos estos desafíos", dijo.

En el lugar, la funcionaria sostuvo que su presencia tiene como objetivo primordial "darle relevancia" a una festividad que representa el trabajo de décadas para la consolidación de la marca país.

"Entiendo que es un momento muy importante para los mendocinos y no me interesa tampoco desviar la atención de eso porque son 90 años trabajando para crear una marca país, un producto del cual dependen muchos mendocinos", explicó.

Y por último agregó: "Todo lo que sirva para generar trabajo cuanta conmigo".

La vicepresidenta Victoria Villarruel, quien llegó ayer a Mendoza para participar de actividades vendimiales tiene previsto asistir también al agasajo de Bodegas de Argentina.

