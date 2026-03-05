Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

El presidente fue categórico a la hora de hablar de su futuro político.

El presidente Javier Milei le envió un mensaje a la oposición tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y aseguró que no permitirá que su gobierno sufra el mismo desgaste político que el de Mauricio Macri . Además, habló de su futuro político una vez que concluya su mandato en Casa Rosada.

“ No me van a llevar puesto como a Macri ”, afirmó el mandatario durante una entrevista con Luis Majul , que se emitirá el domingo.

Durante la conversación, el líder de La Libertad Avanza abordó distintos temas de la agenda política, entre ellos la denuncia judicial contra dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el conflicto con la empresa de neumáticos Fate .

El Jefe de Estado se refirió a la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino .

La acusación apunta a presunta evasión impositiva y retención indebida de aportes, una causa que se encuentra bajo análisis judicial. Consultado sobre el tema, el mandatario fue contundente: “Si son culpables, tienen que pagar”.

javier milei Javier Milei volvió a hablar tras su encendido discurso ante la asamblea legislativa.

Qué dijo Javier Milei sobre Victoria Villarruel

El Presidente también se refirió a la relación con su vicepresidenta, Victoria Villarruel, luego de que circularan versiones sobre un supuesto pedido de renuncia desde el Ejecutivo.

Milei rechazó esa versión y la calificó como falsa: “Es mentira. No quiero la renuncia de Villarruel”, afirmó durante la entrevista.

Las críticas de Javier Milei al empresario de Fate

Por otra parte, el mandatario apuntó contra Javier Madanes Quintanilla, uno de los dueños de la empresa de neumáticos Fate, que recientemente anunció el cierre de su planta en San Fernando.

Milei cuestionó con dureza al empresario y lo calificó como “extorsionador y prebendario”, en referencia al conflicto que generó el cierre de la fábrica.

El futuro político de Javier Milei después de 2031

El jefe de Estado también habló de su futuro político una vez que termine su etapa en la Casa Rosada. Según adelantó, no tiene previsto continuar en la vida pública después de ese período. “Después del año 2031, no me ven más el pelo”, aseguró Milei.