Javier Milei acelera un shock legislativo con diez paquetes mensuales de reformas estructurales

El presidente Javier Milei aseguró en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso que con la nueva conformación parlamentaria obtenida con votos y una suma de dudosos cambios de camiseta de varios legisladores comenzaba la construcción de una nueva historia argentina .

La nueva y decisiva etapa para el programa de gobierno libertario se centra en la promesa de enviar diez paquetes mensuales de reformas estructurales , con la intención de acelerar un proceso de transformación profunda del marco normativo, económico e institucional argentino , apoyado en una estrategia de shock legislativo que busca alterar reglas de larga data.

El esquema anunciado abarca prácticamente todo el andamiaje del Estado . Desde la reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal , hasta modificaciones en Defensa del Consumidor , Defensa de la Competencia , el sistema tributario y el régimen aduanero , el objetivo declarado es reducir el “costo argentino” y liberar sectores productivos que el oficialismo considera asfixiados por regulaciones excesivas . La lógica que subyace es el ideal libertario : menos intervención estatal, mayor protección de la propiedad privada y un Estado con rol subsidiario .

En línea con ese enfoque, el ministro de Economía Luis Caputo reforzó el mensaje durante un streaming con el diario El Cronista, al señalar que el Gobierno “vino a reformar todo”, descartando motivaciones políticas y condicionando cualquier baja impositiva a la preservación del superávit primario . La secuencia es la conocida : primero el orden fiscal , luego la reducción de impuestos sin alterar el supuesto superávit fiscal . Bajo esa premisa se inscriben la reforma laboral ya sancionada y las medidas de “inocencia fiscal” , pensadas según el Gobierno para formalizar empleo y ahorro .

El FMI y las reformas pendientes

El programa no surge de la nada o de un iluminado en la Casa Rosada. En el acuerdo original con el Fondo Monetario Internacional ya figuraban compromisos de reformas estructurales que excedían lo laboral: una revisión del sistema de coparticipación, cambios en transferencias del Tesoro, la modernización de la Ley de Responsabilidad Fiscal y ajustes en la normativa antilavado, pedido este que el Gobierno no parece dispuesto a cumplir. A ello se suma la pendiente reforma previsional, para la cual el Gobierno deberá presentar hacia fin de año un diagnóstico integral del sistema de pensiones, ante el organismo internacional.

Las expectativas reformistas del sector privado se concentran, sobre todo, en el frente impositivo. Empresarios de la construcción, el comercio y la industria coinciden en que la presión fiscal no se limita a la Nación, sino que se amplifica en provincias y municipios a través de tasas consideradas distorsivas. En ese marco, el Gobierno ya inició una ofensiva política y administrativa contra las tasas municipales, con el respaldo explícito de grandes cadenas comerciales.

fluidez lectora, clases, aulas, alumnos.JPG La reforma que propondrá Javier Milei en materia de educación traerá una fuerte polémica y debate.

El agro a la espera

En el agro, en cambio, el clima es más cauteloso. La baja de retenciones, reclamo histórico del sector, aparece supeditada a la evolución de las cuentas públicas. No obstante, referentes rurales insisten en que sin una reducción de la carga impositiva y sin mejoras en la devolución del IVA técnico será difícil acelerar el crecimiento. A esto se suma un debate estratégico sobre la propiedad intelectual de las semillas, un punto central para cerrar la brecha de productividad con países vecinos como Brasil.



El frente internacional y las patentes

El capítulo internacional también ocupa un lugar relevante. El Ejecutivo trabaja contrarreloj para avanzar en la letra fina del acuerdo comercial con Estados Unidos, que incluye compromisos en materia de patentes y propiedad intelectual, como la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes. La intención oficial es crear condiciones para que empresas desarrollen y produzcan semillas con tecnología en suelo argentino, evitando que innovaciones locales se exploten únicamente en el exterior.

El Congreso como cuello de botella

Mientras tanto, el Congreso aparece como el principal cuello de botella. Aunque el presidente encomendó a los legisladores la sanción de diez paquetes mensuales, el Poder Legislativo recién comienza a ordenar su agenda tras el inicio formal del período ordinario. La magnitud del paquete reformista plantea interrogantes sobre la capacidad política y técnica para procesar en plazos breves debates de alta complejidad jurídica e impacto social.

Propiedad privada y reforma educativa

Entre las iniciativas ya delineadas se destaca un paquete sobre “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, elaborado en el marco del Consejo de Mayo, que endurece las condiciones para expropiaciones y desalojos y redefine regímenes vinculados a tierras, fuego y regularización dominial. También avanza una ambiciosa reforma educativa, la denominada Ley de Libertad Educativa, que redefine el rol del Estado, amplía la autonomía escolar y habilita modalidades como el homeschooling, además de introducir financiamiento universitario por desempeño.

Reformas políticas, judiciales y conflicto sindical

El año legislativo se completa con debates de alto voltaje político: la reforma política (que incluye la eliminación de las PASO y cambios en el sistema electoral), la postergada reforma del Código Penal y una reforma judicial que busca, según Milei, mayor agilidad y justicia, con la incorporación del juicio por jurados en la Justicia Federal. En paralelo, la Confederación General del Trabajo ya inició acciones judiciales contra la reforma laboral, anticipando un escenario de conflicto.

Una apuesta de máxima

En conjunto, el programa de reformas configura una apuesta de máxima. El Gobierno confía en que la velocidad y la integralidad del proceso generen un punto de no retorno. El desafío, sin embargo, no es solo legislativo: será también político y social, en un país donde cada reforma estructural suele abrir disputas que trascienden ampliamente el recinto parlamentario.