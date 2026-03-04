Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona

El presidente Javier Milei anunció la ya esperada salida Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia y confirmó al reemplazante: Juan Bautista Mahiques , actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. El segundo en la cartera será Santiago Viola , apoderado de La Libertad Avanza.

"Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo. El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente", escribió en las redes sociales el mandatario, junto a una foro con el ahora exfuncionario, Manuel Adorni y Karina Milei.

La salida de Cúneo Libarona del Gobierno nacional estaba anunciada desde el año pasado, pero este miércoles se formalizó. El reconocido abogado seguía en el cargo por pedido de Karina Milei, secretaria de la Presidencia, quien quería frenar el impulso del asesor Santiago Caputo y tener en Justicia a alguien de su confianza, informó Clarín.

Mahiques agradeció a Karina Milei “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno ” y manifestó su “reconocimiento” a la labor de Mariano Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.

“La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”, sostuvo. “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”, añadió.

También se confirmó que el segundo en el Ministerio será Santiago Viola, abogado y apoderado actual de La Libertad Avanza, en lugar de Sebastián Amerio.

Quién es Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia

Juan Bautista Mahiques se desempeñaba desde finales de 2019 como titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP). Además, fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

Su padre es Carlos “Coco” Mahiques, responsable de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, y su hermano Ignacio es fiscal porteño, fue adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner. Su otro hermano, Esteban, es director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería e integró el Tribunal de Disciplina de la AFA, indicó Infobae.