Donald Trump recibió a Javier Milei y lo elogió en la Cumbre de las Américas

El presidente Javier Milei llegó este sábado a la Cumbre Escudos de las Américas , organizada por su par de los Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Miami.

“A algunos los acabo de conocer, pero la mayoría son amigos, a muchos de los cuales apoyo, y aceptaron ese apoyo y finalmente obtuvieron una gran victoria” , dijo Trump, al presentar a Milei. “Perdía un par de puntos y subió como un cohete” , señaló; el Presidente sonrió.

De visita Sin querer hablar de Milei, así llegaba Victoria Villarruel a la Coviar 2026

Incorporación en el Palacio de Hacienda Luis Caputo refuerza su equipo con el economista uruguayo Ernesto Talvi

El escenario geopolítico continental experimenta un viraje drástico tras la cumbre "Escudo de las Américas" , celebrada este sábado en Florida, donde el presidente Donald Trump oficializó ante doce mandatarios latinoamericanos la creación de una "nueva coalición militar" .

El Presidente Javier Milei llegó a la Cumbre “Shield of the Americas” en Miami, y fue recibido por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. pic.twitter.com/QaJdqm9Kgb

Este movimiento estratégico, diseñado bajo la premisa de erradicar los cárteles de la droga y sus redes terroristas , posiciona al despliegue de fuerza como la herramienta central de su política hemisférica.

"La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares", afirmó el mandatario estadounidense al establecer un paralelismo con las operaciones ejecutadas contra ISIS en Medio Oriente.

Javier Milei y los presidentes que participan de la Cumbre

La Cumbre Escudos de las Américas nuclea a 11 naciones de Latinoamérica aliadas bajo el objetivo de neutraliza la presencia de China en la región.

Hasta entonces, confirmaron asistencia junto a la Argentina los representantes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Al finalizar la cumbre, Trump hará entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala. A las 21.30, en tanto, Milei partirá a la ciudad de Nueva York para participar de la Argentina Week.