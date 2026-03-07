7 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Cónclave

Donald Trump recibió a Javier Milei y lo elogió en la Cumbre de las Américas

El encuentro entre Javier Milei y Donald Trump se da en Miami durante la cumbre “Escudo de las Américas”, donde ambos reforzaron su cercanía política.

Javier Milei y Donald Trump.

Javier Milei y Donald Trump.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei llegó este sábado a la Cumbre Escudos de las Américas, organizada por su par de los Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Miami.

“A algunos los acabo de conocer, pero la mayoría son amigos, a muchos de los cuales apoyo, y aceptaron ese apoyo y finalmente obtuvieron una gran victoria”, dijo Trump, al presentar a Milei. “Perdía un par de puntos y subió como un cohete”, señaló; el Presidente sonrió.

Lee además
Luis Caputo en su paso por Mendoza anunció una incorporación en economía.
Incorporación en el Palacio de Hacienda

Luis Caputo refuerza su equipo con el economista uruguayo Ernesto Talvi
Sin querer hablar de Milei, así llegaba Victoria Villarruel a la Coviar 2026.
De visita

Sin querer hablar de Milei, así llegaba Victoria Villarruel a la Coviar 2026
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/2030290917421097042&partner=&hide_thread=false

Donald Trump anunció una nueva coalición militar

El escenario geopolítico continental experimenta un viraje drástico tras la cumbre "Escudo de las Américas", celebrada este sábado en Florida, donde el presidente Donald Trump oficializó ante doce mandatarios latinoamericanos la creación de una "nueva coalición militar".

Este movimiento estratégico, diseñado bajo la premisa de erradicar los cárteles de la droga y sus redes terroristas, posiciona al despliegue de fuerza como la herramienta central de su política hemisférica.

"La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares", afirmó el mandatario estadounidense al establecer un paralelismo con las operaciones ejecutadas contra ISIS en Medio Oriente.

Javier Milei y los presidentes que participan de la Cumbre

La Cumbre Escudos de las Américas nuclea a 11 naciones de Latinoamérica aliadas bajo el objetivo de neutraliza la presencia de China en la región.

Hasta entonces, confirmaron asistencia junto a la Argentina los representantes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Al finalizar la cumbre, Trump hará entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala. A las 21.30, en tanto, Milei partirá a la ciudad de Nueva York para participar de la Argentina Week.

Temas
Seguí leyendo

Empresarios le marcaron la cancha a Milei y exigieron "diálogo constructivo y respetuoso"

El ranking con un dato negativo sobre empleo privado para Mendoza que celebró el Gobierno

A qué va Javier Milei a Estados Unidos: los detalles de la agenda oficial

El Gobierno nacional promulgó la reforma laboral: cuáles son los cambios clave

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Las presencias y ausencias que marcaron el acto de jura de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia

La dura respuesta de la Unión Industrial Argentina a Javier Milei tras su discurso en el Congreso

Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona

LO QUE SE LEE AHORA
La vicepresidenta y el diputado nacional coincidieron en Mendoza y hubo chicanas.
Vendimia 2026

El segundo round entre Villarruel y Petri en Mendoza: "Que lo pruebe en la Justicia"

Las Más Leídas

La vicepresidenta recorrió fincas en el Valle de Uco.
Vendimia 2026

Qué hizo y con quién estuvo Victoria Villarruel en su primer día en Mendoza

Lluvias y granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de marzo en Mendoza
El clima

Lluvias y granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de marzo en Mendoza

La lluvia estropeó la agenda vendimial. video
Oficial

La lluvia obligó a postergar el acto central de la Vendimia 2026: cuándo será ahora y cómo sigue el calendario

Expectativa en Mendoza: a las 20 se sabrá si se reprograma el Acto Central de la Vendimia 
Alerta de tormentas

Expectativa en Mendoza: a las 20 definen si se reprograma el Acto Central de la Vendimia

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita