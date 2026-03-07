¿Por qué nos duele la cabeza con el viento Zonda?: la explicación científica

El fenómeno del viento zonda es una de las características climáticas más intensas de nuestra región y genera efectos inmediatos en el organismo . Cuando estas ráfagas cálidas y secas descienden de la cordillera, se produce un cambio brusco en la presión atmosférica que impacta directamente en el sistema nervioso de muchas personas sensibles.

Científicamente, este malestar se explica a través de la carga eléctrica del aire. Durante un episodio de este tipo, se produce un aumento masivo de iones positivos en la atmósfera, lo cual altera el equilibrio químico de nuestro cuerpo.

Según estudios realizados por investigadores del CONICET Mendoza y especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo , esta saturación de iones positivos es la responsable de las alteraciones físicas y anímicas que experimentamos.

La exposición a este aire cargado eléctricamente provoca que el cuerpo libere serotonina de manera excesiva. Los neurólogos locales explican que este neurotransmisor, en niveles altos, genera una constricción de los vasos sanguíneos que luego se dilatan, provocando la clásica migraña.

Además del dolor de cabeza, el Ministerio de salud de Mendoza advierte que es común sentir irritabilidad, ansiedad y fatiga. Al ser un viento extremadamente seco, la falta de humedad también irrita las vías respiratorias y los ojos, agravando el malestar general.

Este cuadro clínico, a veces llamado "mal de la montaña" o síndrome de agotamiento por viento, afecta al 30% de la población. Las personas con antecedentes de sinusitis o problemas crónicos de presión suelen ser las más vulnerables durante las ráfagas.

Cómo cuidar la salud ante el viento seco

Para mitigar estos efectos, los médicos recomiendan mantener una hidratación constante, incluso si no se tiene sed. Beber agua ayuda a compensar la sequedad extrema del ambiente y a estabilizar la presión arterial que suele oscilar por el clima.

También es aconsejable evitar realizar actividad física intensa mientras el zonda está presente en la superficie. Mantener los ambientes cerrados y utilizar humidificadores caseros, como colocar recipientes con agua en las habitaciones, puede aliviar la irritación de las mucosas.

Finalmente, si el dolor de cabeza es persistente, se sugiere consultar con un profesional y evitar la automedicación excesiva. Entender que se trata de una reacción biológica al entorno ayuda a tomar las medidas preventivas necesarias para que el viento no afecte nuestra rutina.