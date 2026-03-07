Desayuno de Coviar: referentes del vino analizaron las dificultades y oportunidades del sector

Durante la mañana de este sábado se realizó el tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) , un encuentro atravesado por ejes como competitividad, innovación, sostenibilidad y mercados internacionales , en un momento de transformación en las orientaciones económicas y políticas que impactan de lleno en la actividad.

Bodegueros, productores, enólogos y referentes de la matriz productiva de la provincia de Mendoza, junto con dirigentes políticos, participaron del evento que año tras año reúne al sector en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia .

Desayuno de la Coviar Crisis u oportunidad: la "grieta" en la política por la situación de la vitivinicultura

En ese escenario, Sitio Andino dialogó con distintos protagonistas del mundo vitivinícola para acercar las principales preocupaciones, expectativas y desafíos que atraviesa una de las actividades con mayor historia en nuestra provincia.

Uno de los referentes consultados fue José Alberto Zuccardi , de Bodegas Zuccardi, quien describió a la vitivinicultura como una actividad que tiene “sus propias reglas” y que, por lo tanto, se desarrolla en ciclos largos , muy distintos a los de otras industrias.

En ese sentido, explicó que el contexto financiero actual representa uno de los principales desafíos para el sector, particularmente por el impacto de las tasas de interés elevadas sobre la actividad productiva. “Necesitamos un esquema financiero sano, necesitamos estabilidad y necesitamos poder sostener esto en el tiempo”.

Desde su punto de vista, el productor atraviesa un momento complejo justamente por no contar con un soporte financiero adecuado. Sin embargo, Zuccardi destacó que el vino argentino -y en particular el mendocino- mantiene un fuerte potencial de crecimiento, sobre todo si se logran mejorar las condiciones macroeconómicas y financieras para el sector.

“La calidad del vino argentino ha crecido continuamente desde hace ya muchos años y esta calidad también tiene un reconocimiento a nivel global, lo que nos permitiría crecer a nivel de exportaciones”. En esa línea, subrayó que la vitivinicultura cuenta con atributos que podrían permitirle consolidarse aún más en los mercados internacionales:

Tenemos calidad, tenemos reconocimiento, estamos en condiciones de poder desarrollarnos en las exportaciones y sostener un mercado interno que todos sabemos que está con bolsillos flacos y eso nos afecta. Tenemos calidad, tenemos reconocimiento, estamos en condiciones de poder desarrollarnos en las exportaciones y sostener un mercado interno que todos sabemos que está con bolsillos flacos y eso nos afecta.

Por otro lado, Zuccardi también se refirió al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, y advirtió sobre las dificultades que podrían surgir para los productores de la región frente a economías que cuentan con fuertes políticas de subsidios agrícolas.

Zuccardi coviar 2026 Zuccardi remarcó la necesidad de mayor estabilidad financiera para impulsar el vino argentino. Foto: Cristian Lozano

Cambios culturales y caída del consumo de vino

Desde el plano técnico, el Consejo de Enólogos de Mendoza también aportó su mirada sobre el presente del sector. Su presidente, Miguel Fontana, explicó que existen múltiples factores que ayudan a entender la situación crítica que atraviesa hoy la vitivinicultura, entre ellos los cambios en los hábitos de consumo.

La cerveza ha logrado ganar un lugar cada vez más importante en reuniones sociales y encuentros familiares, acompañada además por una fuerte estrategia de posicionamiento publicitario. Para ilustrar esta transformación, Fontana detalló: “La cerveza supera tres veces el consumo de vino, que antes era al revés. Ahora ha aumentado tres veces más casi cuatro, porque está en 50 litros per cápita mientras que el vino en 15 a 16 litros per cápita”.

De todos modos, el especialista señaló que los análisis técnicos del sector también permiten observar algunos aspectos positivos de la actual temporada. Entre ellos, destacó que si bien la vendimia de este año presentó una menor cantidad de uva, lo ha hecho con buenos estándares de calidad.

Además, Fontana planteó la necesidad de ampliar las oportunidades, explorando nuevas alternativas dentro de la cadena vitivinícola. “El consumo de uva en fresco sigue en aumento, en uvas pasas también y hay que buscar la elaboración de jugos y de bebidas gaseosas con mosto de vino, con azúcar de uva”.

“También son muy importantes los varietales bien definidos, que siempre están en aumento de consumo. Lo que se ha disminuido muchísimo es la venta de vino común”, completó.

Miguel Fontana enólogo coviar 2026 El enólogo Miguel Fontana advirtió que el consumo de cerveza ya triplica al del vino en Argentina. Foto: Cristian Lozano

Argentina produce mucho, pero exporta poco

Desde el sector bodeguero, Daniel Buono, empresario de Bodegas Buono, planteó que uno de los principales problemas estructurales de la vitivinicultura argentina es el bajo nivel de exportaciones en relación con el volumen de producción del país.

Según explicó, el potencial exportador de la industria es muy superior al que actualmente se aprovecha. “Argentina es el quinto productor mundial de uva, si Argentina fuera el quinto exportador mundial de vino, de productos vitivinícolas, no habría ninguna crisis y de hecho a Mendoza le entrarían 700 millones de dólares más por exportaciones y a la Argentina 1.100 millones de dólares”.

En ese sentido, Buono mencionó el caso de Chile, que actualmente ocupa ese lugar entre los principales exportadores mundiales de vino, y sostuvo que la diferencia radica en una combinación de factores vinculados a la competitividad. Entre ellos mencionó la presión impositiva, los costos energéticos y el valor del transporte, elementos que impactan directamente en el precio final de los productos argentinos.

“Lo único que necesitamos es bajar impuestos, modificar, generar acuerdos bilaterales con el resto de los países del mundo, como ha hecho Chile y la Argentina desgraciadamente no -salvo alguna excepción- no lo ha hecho y bajar el costo de flete, que es escandaloso”.

Daniel Buono coviar 2026 Daniel Buono sostuvo que Argentina podría exportar mucho más vino si mejora sus condiciones de competitividad. Foto: Cristian Lozano

La presencia del sector público

El desayuno también contó con la presencia de funcionarios del Gobierno provincial. Entre ellos estuvo el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, quien celebró el encuentro y puso en valor el marco en el que se desarrolla la Vendimia de este año, que coincide con el 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

En relación con la situación de la actividad vitivinícola, el funcionario explicó que desde el sector público se trabaja con herramientas crediticias destinadas a los productores, especialmente a los más pequeños. “Trabajamos sobre créditos para cosecha, elaboración y acarreo para productores menores de 20 hectáreas”. Además, destacó el rol del Banco Nación en la implementación de estas líneas de financiamiento.

Al mismo tiempo, Vargas Arizu fue determinante sobre el rol del Estado en la fijación de precios dentro de la actividad: “Ahora, fijar precios, fijar condiciones, nosotros no lo vamos a hacer y no lo hemos hecho. El precio tiene que salir de la oferta y la demanda, del productor con la bodega y la expectativa de la bodega, la que tiene que saber qué es lo que puede derivar a comercio exterior”.

Recambio en la conducción de Coviar

Luego del desayuno y de los intercambios con la prensa, empresarios, profesionales y dirigentes políticos dieron inicio el acto institucional con el discurso de las autoridades de la Coviar.

Con la presencia de autoridades provinciales y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, el hasta ahora presidente de la entidad, Mario González, se despidió de su rol tras tres años al frente de la corporación. Durante su intervención repasó algunos de los principales ejes de su gestión, entre ellos la promoción del vino en el mercado interno y externo, los avances en el Plan Estratégico Vitivinícola y el desarrollo del enoturismo.

mario gonzález presidente de coviar Mario González, se despidió de su rol tras tres años al frente de la corporación. Foto: Cristian Lozano.

También destacó que se logró avanzar con “la firma de un convenio muy importante para la vitivinicultura argentina como es la promoción del torrontés riojano”.

En ese marco, González dio la bienvenida al nuevo presidente de la entidad, Fabián Ruggeri, quien asumirá la conducción de la corporación en una etapa marcada por importantes desafíos para el sector. Durante su discurso, Ruggeri planteó la necesidad de mejorar las condiciones comerciales externas, profundizar la producción de vinos blancos y a granel, y aprovechar un escenario macroeconómico que, según indicó, podría ofrecer oportunidades para la actividad.

Un sector con debates abiertos

En definitiva, el desayuno de la Coviar dejó sobre la mesa distintas miradas sobre el presente de la vitivinicultura: algunas más optimistas, otras más cautas, aunque con un diagnóstico compartido. Mejorar las condiciones financieras y microeconómicas aparece como un paso necesario para fortalecer el potencial del vino argentino.

Con la llegada de marzo, muchas bodegas comienzan a cerrar la etapa de cosecha y el clima vendimial aporta un impulso especial a la actividad. Sin embargo, ese entusiasmo convive con interrogantes de fondo: cómo recuperar competitividad, mejorar la rentabilidad y sostener el crecimiento de una de las actividades más emblemáticas del país.