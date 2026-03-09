Embajador italiano: la nueva relación entre Italia y Argentina abre oportunidades para inversiones y pymes

En el marco de la tradicional Fiesta de la Vendimia , Mendoza se convirtió, una vez más, en el escenario para refrendar los lazos que unen a Italia y Argentina . La actual relación bilateral trasciende la nostalgia migratoria y el folclore cultural para adentrarse en un tablero geopolítico de alta complejidad .

Fabrizio Nicoletti , recientemente designado embajador de Italia en nuestro país , es un avezado diplomático de carrera con un vasto periplo que abarca misiones críticas en Medio Oriente , como la Guerra del Golfo y la posguerra en Irak , además de representaciones en Europa y América Latina . Está en Mendoza y, en diálogo con Sitio Andino , trazó un panorama donde la afinidad al más alto nivel entre los gobiernos de Giorgia Meloni y Javier Milei actúa como catalizador de una nueva era de cooperación .

Nuevo cálculo Reforma laboral en marcha: el BCRA fijó la tasa para actualizar indemnizaciones en juicios laborales

va por todo Automovilismo: el mendocino Lautaro Campione se apunta a correr toda la temporada de la Fórmula 4

Argentina alberga la comunidad de italianos y descendientes más grande del mundo , respaldada por una imponente red de nueve consulados a nivel nacional y la elección de dos representantes parlamentarios que residen en Sudamérica y legislan en Roma .

Para ilustrar la profundidad de esta conexión, el diplomático fue categórico: “ Italia y Argentina son dos países mucho más que hermanos. Yo creo que italianos y argentinos somos los mismos. Somos hermanos de verdad que hay solo un océano que nos separa, pero misma sangre ”.

El giro estratégico de Italia y el bloque europeo

Uno de los ejes de la política exterior de Roma es su cambio de postura respecto al tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Históricamente, Italia, junto a Francia, fue uno de los principales opositores al acuerdo durante dos décadas, motivada por el temor del sector agrícola frente a la competitividad sudamericana.

El embajador remarca que el tablero global experimentó una fractura insoslayable en los últimos años. La invasión rusa a Ucrania generó una ola expansiva que obligó a Europa a estrechar vínculos con regiones que comparten sus valores democráticos y de libertad, como es el caso de América Latina.

El diplomático asegura que, sumado a este reacomodamiento geopolítico, las políticas estadounidenses de aranceles impulsaron a la industria manufacturera italiana a exigir la apertura de nuevos mercados.

Ante esta presión y la necesidad de expansión, el pragmatismo del gobierno de Meloni inclinó la balanza definitiva en el Viejo Continente.

“Italia es la báscula. Gracias a Italia fue firmado el acuerdo”, sentenció el embajador refiriéndose al avance del acuerdo Mercosur–Unión Europea, revelando que el país mediterráneo modificó su postura histórica para destrabar una negociación que parecía perennemente estancada.

embajador 3 Fabrizio Nicoletti, recientemente designado embajador de Italia en nuestro país, destacó la sintonía entre ambos gobiernos

Complementariedad económica y el motor de las pymes

Lejos de observar a Argentina como un competidor comercial, la visión del Estado italiano se fundamenta en una estricta complementariedad productiva.

Italia se consolida como una de las principales potencias exportadoras mundiales; si bien carece de materias primas, sobresale globalmente en la agregación de valor, mientras que Argentina goza de abundantes recursos naturales, asegura Nicoletti.

Para el embajador, la sinergia entre los dos países presenta horizontes sumamente prometedores en áreas estratégicas como la energía, con el yacimiento de Vaca Muerta en el radar de importantes inversiones europeas, como el acuerdo entre la petrolera estatal italiana ENI e YPF, y en el propio sector agroindustrial mendocino, el cual ya se encuentra altamente tecnificado con importante participación de maquinaria italiana.

El tejido productivo italiano está compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas (pymes), caracterizadas por su estructura familiar, su agilidad operativa y la reconocida calidad de sus manufacturas.

Para estas corporaciones, los actuales indicadores de estabilización que proyecta la economía argentina representan una oportunidad invaluable. Sobre este punto, el funcionario ilustró:

“Nosotros los italianos vemos como una autopista que Argentina está creando para inversiones de nuestras pymes”.

El análisis del diplomático no elude los condicionantes históricos y advierte sobre los requisitos ineludibles para consolidar el mediano y largo plazo.

La llegada de capitales exige un marco jurídico y económico inquebrantable. En palabras del diplomático europeo:

“Cuidado, es importante que esa autopista sea libre porque si hay una cosa que aterroriza a los empresarios es si hay inestabilidad, que puede ser económica, que puede ser jurídica, o que no pueden mover el dinero porque hay restricciones”.

Hacia 2030: ciencia, educación y capital humano

Más allá del intercambio de bienes y el flujo de capitales, la hoja de ruta institucional está estrictamente regida por el Plan de Acción 2025-2030, suscripto por Meloni y Milei.

El documento pone énfasis en la cooperación tecnológica, la investigación y la formación académica. Los primeros frutos de este ambicioso acuerdo ya son tangibles, evidenciados en un reciente convenio de investigación médica firmado entre el Instituto Superior de la Sanidad de Italia y el Ministerio de Salud argentino.

Fabrizio Nicoletti aspira a una integración educativa profunda. El embajador destacó que durante su estancia en Mendoza visitó la Universidad Nacional de Cuyo para fomentar la doble titulación.

“Una cosa muy importante sería por fin que Italia y Argentina puedan reconocer las titulaciones de estudios académicos, porque nosotros queremos intercambiar estudiantes y profesores, porque esto ayuda al conocimiento, las investigaciones, ayuda a la internacionalización de las universidades”, remarcó.