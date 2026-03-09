9 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Impacto de la guerra

El precio del petróleo se dispara en el mundo: ¿puede subir el combustible en Mendoza?

El fuerte aumento del petróleo en el mercado internacional podría impactar en el precio del combustible en el país. Cuál es la situación en Mendoza.

El precio del petróleo se dispara: ¿puede subir el combustible en Mendoza?

El precio del petróleo se dispara: ¿puede subir el combustible en Mendoza?

Foto: NA
 Por Soledad Maturano

El conflicto en Medio Oriente continúan tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel, en un escenario que impacta de lleno en los mercados energéticos. En este marco, el precio del petróleo se disparó y al inicio de la semana superó los valores más altos registrados desde 2022. Ahora bien, ¿qué podría pasar con el precio del combustible?

Lee además
Mercados en rojo al inicio de la semana: caen las acciones y se acelera la venta de bonos
Conflicto internacional

Mercados en rojo al inicio de la semana: caen las acciones y se acelera la venta de bonos
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán impulsa el precio del petróleo por encima de los 100 U$D y genera temor por el suministro energético mundial.
Crisis Mundial

Madrugada caliente: El petróleo supero los 100 dólares por barril

En este contexto, Sitio Andino consultó a la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (AMENA). Desde la entidad señalaron que varios insumos vinculados al sector aún no registraron aumentos, por lo que “por el momento no se produjeron subas relacionadas con la guerra” en la provincia de Mendoza.

De todos modos, será elemental seguir de cerca la evolución del conflicto y su impacto en el mercado petrolero internacional, ya que cualquier cambio en el precio del crudo podría trasladarse a los surtidores locales.

Temas
Seguí leyendo

Entre Vaca Muerta y el petróleo convencional ¿Qué pasó en Mendoza con el Plan Andes?

Cómo impacta la guerra en Oriente Medio en la economía argentina

Con el precio del petróleo en alza a nivel mundial, ¿qué puede pasar con la nafta en Mendoza?

Conflicto en Medio Oriente: el petróleo se dispara y crece la presión sobre los precios

Guerra en Irán: Petróleo al alza, mercados a la baja y temor a un nuevo shock global

Petróleo en Mendoza: por qué la caída es menor que en otras provincias y qué pasa con Vaca Muerta en Malargüe

Cómo podría afectar al valor del petróleo la crisis en Medio Oriente

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 9 de marzo de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 9 de marzo de 2026.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 9 de marzo de 2026

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo

La reina de la Vendimia 2026 para los lectores de Sitio Andino, es..
Cerró la votación

La reina de la Vendimia 2026 para los lectores de Sitio Andino, es..

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo

Vendimia de Los Cerros suspendida por la lluvia.
Evento cancelado

Por el clima se suspende la tradicional Vendimia de los Cerros y genera incertidumbre sobre la nueva fecha