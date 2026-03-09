El precio del petróleo se dispara en el mundo: ¿puede subir el combustible en Mendoza?

El conflicto en Medio Oriente continúan tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel, en un escenario que impacta de lleno en los mercados energéticos. En este marco, el precio del petróleo se disparó y al inicio de la semana superó los valores más altos registrados desde 2022. Ahora bien, ¿qué podría pasar con el precio del combustible?
En este contexto, Sitio Andino consultó a la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (AMENA). Desde la entidad señalaron que varios insumos vinculados al sector aún no registraron aumentos, por lo que “por el momento no se produjeron subas relacionadas con la guerra” en la provincia de Mendoza.
De todos modos, será elemental seguir de cerca la evolución del conflicto y su impacto en el mercado petrolero internacional, ya que cualquier cambio en el precio del crudo podría trasladarse a los surtidores locales.