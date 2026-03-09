El precio del petróleo se dispara en el mundo: ¿puede subir el combustible en Mendoza?

El precio del petróleo se dispara: ¿puede subir el combustible en Mendoza? Foto: NA

Por Soledad Maturano







El conflicto en Medio Oriente continúan tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel, en un escenario que impacta de lleno en los mercados energéticos. En este marco, el precio del petróleo se disparó y al inicio de la semana superó los valores más altos registrados desde 2022. Ahora bien, ¿qué podría pasar con el precio del combustible?

Este lunes, el barril de Brent -referencia internacional para el comercio petrolero- se ubicó cerca de los US$120, lo que representa una suba aproximada del 25%. Uno de los principales focos de preocupación es el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más relevantes para el comercio energético mundial. Las amenazas de ataques en la zona redujeron de forma significativa el tránsito de petroleros y generaron tensión en el mercado internacional

Qué podría pasar con el combustible en Mendoza Durante el fin de semana, distintos medios nacionales anticiparon que el combustible podría aumentar hasta un 10% en el país. Sin embargo, el presidente de YPF, Horacio Marín, había señalado días atrás que, en caso de registrarse una suba, sería gradual y que “no habrá cimbronazos” en los precios de las estaciones de servicio.

En este contexto, Sitio Andino consultó a la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (AMENA). Desde la entidad señalaron que varios insumos vinculados al sector aún no registraron aumentos, por lo que “por el momento no se produjeron subas relacionadas con la guerra” en la provincia de Mendoza.

De todos modos, será elemental seguir de cerca la evolución del conflicto y su impacto en el mercado petrolero internacional, ya que cualquier cambio en el precio del crudo podría trasladarse a los surtidores locales.