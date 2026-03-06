6 de marzo de 2026
¿Cuál es la yerba más vendida en Argentina?: el ranking de las marcas que dominan el mate

¿En qué lugar está la yerba que consumís? Conocé el ranking de las marcas que dominan el mercado en Argentina. Sorpresa en el primer puesto.

¿Cuál es la yerba más vendida en Argentina? El ranking de las marcas que dominan el mate

¿Cuál es la yerba más vendida en Argentina? El ranking de las marcas que dominan el mate

Foto: Freepix
 Por Analía Martín

Elegir una buena yerba es casi un ritual sagrado para los habitantes de cada rincón de Argentina. Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el mercado nacional muestra una concentración histórica donde solo dos grandes empresas logran disputarse el liderazgo absoluto en el volumen total de ventas anuales registradas.

Playadito encabeza la tabla con 56,7 millones de kilos distribuidos durante el 2025, consolidándose como la favorita indiscutida. El grupo Las Marías, que maneja etiquetas tradicionales como Taragüí y Unión, quedó en segundo lugar con 49,05 millones de kilos vendidos en todo el país.

Esta diferencia de casi 8 millones marca un cambio de paradigma histórico para el sector. Las Marías, que históricamente dominó las góndolas, perdió el primer puesto frente a la cooperativa correntina en una disputa que se vuelve cada vez más estrecha y competitiva.

Playadito lidera el mercado de la yerba

En la tercera posición del ranking aparece CBSé, que logró comercializar 24,5 millones de kilos el año pasado. La empresa afianzó su lugar en el podio y superó con amplitud al resto de los competidores. Por su parte, La Cachuera (Amanda) ocupó el cuarto lugar con 19,9 millones de kilos.

La quinta posición de este ranking de Argentina correspondió a Cordeiro, responsable de la marca Verdeflor, con 15,5 millones de kilos. En el sexto escalón quedó Rosamonte, que alcanzó los 14,3 millones. A partir de allí, los volúmenes de venta disminuyen de manera considerable.

Yerbatera Misiones SRL, que agrupa a Nobleza Gaucha y Cruz de Malta, vendió 10,9 millones de kilos. La Cooperativa de Montecarlo, con las marcas Aguantadora y Pampa, llegó a los 9,3 millones. Finalmente, La Tranquera cerró el noveno puesto con 8,9 millones de kilos anuales.

mate, calabaza, madera, yerba.jpeg

La competencia de las marcas en Argentina

El informe detalla que el consumo interno se mantiene concentrado en pocos jugadores de peso. Entre Playadito y el grupo Las Marías totalizaron más de 105 millones de kilos vendidos. Esta cifra representa más del doble de lo que comercializó el resto de los integrantes de la lista.

Otras marcas como Piporé, Andresito y Cachamate se mantienen en el segmento medio con ventas que rondan los 6 millones de kilos. En el tramo final del top 20 aparecen etiquetas como Primicia, La Hoja y Mate Rojo, que cierran la tabla con volúmenes inferiores.

La tendencia muestra que la fidelidad de los consumidores hacia las marcas líderes es inapelable. Aunque existen medianas y pequeñas cooperativas que mantienen su actividad, la brecha de escala define un escenario donde las dos potencias principales dictan el pulso de la industria yerbatera.

