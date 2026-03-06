Minería: amplían las tareas de perforación en el proyecto El Perdido, en Malargüe

Las tareas de exploración en el proyecto El Perdido, ubicado en el departamento de Malargüe, avanzan y la empresa Kobrea anunció que ampliará la primera fase de perforaciones con diamantina. La compañía canadiense dedicada a la minería busca cobre, oro y molibdeno.
Según el comunicado de Kobrea, ya fueron perforados 1.739 metros mediante tres barrenos, tal como estaba planificado en la primera etapa que comenzó en enero. Sin embargo, ahora anunciaron que van a ampliar el alcance de esta fase inicial.
"Basándose en las observaciones geológicas de los testigos de perforación, la empresa ha ampliado el programa de perforación de tres barrenos planificado originalmente y ha iniciado un cuarto barreno aproximadamente a 220 metros al Este de la plataforma de perforación inicial", detallaron.
El director Ejecutivo de Kobrea, James Hedalen, destacó los resultados obtenidos hasta el momento. "Las observaciones geológicas de los tres primeros pozos proporcionaron información geológica valiosa que respalda la expansión del programa con un cuarto pozo para evaluar y refinar aún más nuestra comprensión del sistema", explicó.
Malargüe Distrito Minero y El Perdido
La empresa tiene siete proyectos mineros en Malargüe, que acumulan más de 73 mil hectáreas. De acuerdo a la información proporcionada por Kobrea, en esta primera fase en El Perdido se apoyarán en el mapeo geológico, de alteración y de densidad de vetas, muestreos de roca y datos geofísicos existentes, como también los desarrollados por la compañía. La zona fue inicialmente explorada por Vale entre 2010 y 2013.
A partir de las perforaciones con diamantina se puede extraer una muestra que es similar a una radiografía de la zona para conocer la distribución de los minerales. Las primeras tres perforaciones en El Perdido tuvieron una profundidad de 500 metros, aunque la maquinaria que utilizan puede llegar a más de 1.000 metros.