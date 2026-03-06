Minería: amplían las tareas de perforación en el proyecto El Perdido, en Malargüe

Las tareas de exploración en el proyecto El Perdido , ubicado en el departamento de Malargüe, avanzan y la empresa Kobrea anunció que ampliará la primera fase de perforaciones con diamantina. La compañía canadiense dedicada a la minería busca cobre, oro y molibdeno.

Según el comunicado de Kobrea, ya fueron perforados 1.739 metros mediante tres barrenos, tal como estaba planificado en la primera etapa que comenzó en enero . Sin embargo, ahora anunciaron que van a ampliar el alcance de esta fase inicial.

Toronto De qué se trata la plataforma de Mendoza que conecta proyectos mineros con inversores mundiales

En el hotel Hilton Clima de negocios y expectativas empresarias marcaron el inicio del Foro de Inversiones en Mendoza

"Basándose en las observaciones geológicas de los testigos de perforación , la empresa ha ampliado el programa de perforación de tres barrenos planificado originalmente y ha iniciado un cuarto barreno aproximadamente a 220 metros al Este de la plataforma de perforación inicial", detallaron.

El director Ejecutivo de Kobrea, James Hedalen, destacó los resultados obtenidos hasta el momento. "Las observaciones geológicas de los tres primeros pozos proporcionaron información geológica valiosa que respalda la expansión del programa con un cuarto pozo para evaluar y refinar aún más nuestra comprensión del sistema", explicó.

kobrea el perdido malargue mineria cobre Kobrea avanza en la exploración de El Perdido en Malargüe.

Malargüe Distrito Minero y El Perdido

La empresa tiene siete proyectos mineros en Malargüe, que acumulan más de 73 mil hectáreas. De acuerdo a la información proporcionada por Kobrea, en esta primera fase en El Perdido se apoyarán en el mapeo geológico, de alteración y de densidad de vetas, muestreos de roca y datos geofísicos existentes, como también los desarrollados por la compañía. La zona fue inicialmente explorada por Vale entre 2010 y 2013.

A partir de las perforaciones con diamantina se puede extraer una muestra que es similar a una radiografía de la zona para conocer la distribución de los minerales. Las primeras tres perforaciones en El Perdido tuvieron una profundidad de 500 metros, aunque la maquinaria que utilizan puede llegar a más de 1.000 metros.