6 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Sur mendocino

Minería: amplían las tareas de perforación en el proyecto El Perdido, en Malargüe

La empresa Kobrea anunció que realizará una cuarta perforación para conocer la distribución de los minerales. De qué se trata.

Minería: amplían las tareas de perforación en el proyecto El Perdido, en Malargüe

Minería: amplían las tareas de perforación en el proyecto El Perdido, en Malargüe

Kobrea
 Por Sofía Pons

Las tareas de exploración en el proyecto El Perdido, ubicado en el departamento de Malargüe, avanzan y la empresa Kobrea anunció que ampliará la primera fase de perforaciones con diamantina. La compañía canadiense dedicada a la minería busca cobre, oro y molibdeno.

Según el comunicado de Kobrea, ya fueron perforados 1.739 metros mediante tres barrenos, tal como estaba planificado en la primera etapa que comenzó en enero. Sin embargo, ahora anunciaron que van a ampliar el alcance de esta fase inicial.

Lee además
Debates sobre economía y clima de negocios marcaron el inicio del Foro de Inversiones
En el hotel Hilton

Clima de negocios y expectativas empresarias marcaron el inicio del Foro de Inversiones en Mendoza
El Gobierno presentó en Canadá una plataforma que conecta proyectos de minería con mercados internacionales.
Toronto

De qué se trata la plataforma de Mendoza que conecta proyectos mineros con inversores mundiales

"Basándose en las observaciones geológicas de los testigos de perforación, la empresa ha ampliado el programa de perforación de tres barrenos planificado originalmente y ha iniciado un cuarto barreno aproximadamente a 220 metros al Este de la plataforma de perforación inicial", detallaron.

El director Ejecutivo de Kobrea, James Hedalen, destacó los resultados obtenidos hasta el momento. "Las observaciones geológicas de los tres primeros pozos proporcionaron información geológica valiosa que respalda la expansión del programa con un cuarto pozo para evaluar y refinar aún más nuestra comprensión del sistema", explicó.

kobrea el perdido malargue mineria cobre
Kobrea avanza en la exploración de El Perdido en Malargüe.

Kobrea avanza en la exploración de El Perdido en Malargüe.

Malargüe Distrito Minero y El Perdido

La empresa tiene siete proyectos mineros en Malargüe, que acumulan más de 73 mil hectáreas. De acuerdo a la información proporcionada por Kobrea, en esta primera fase en El Perdido se apoyarán en el mapeo geológico, de alteración y de densidad de vetas, muestreos de roca y datos geofísicos existentes, como también los desarrollados por la compañía. La zona fue inicialmente explorada por Vale entre 2010 y 2013.

A partir de las perforaciones con diamantina se puede extraer una muestra que es similar a una radiografía de la zona para conocer la distribución de los minerales. Las primeras tres perforaciones en El Perdido tuvieron una profundidad de 500 metros, aunque la maquinaria que utilizan puede llegar a más de 1.000 metros.

Temas
Seguí leyendo

El corazón oculto de Internet: el elemento que permite la conexión transatlántica

Celebra la oposición: por qué se dilató el debate de la Ley de Glaciares

Minería: qué cursos y carreras cortas se pueden estudiar en Mendoza

Minería: un gigante canadiense abrirá sus oficinas en Mendoza y refuerza el interés por el cobre provincial

Javier Milei ubicó a la minería como eje del modelo exportador y apuntó contra las "restricciones ideológicas"

Mendoza se posiciona en el mapa global de la minería con avances y nuevas inversiones

Mendoza vuelve al ranking Fraser de minería: qué implica y por qué es clave para atraer inversiones

El Senado aprobó los cambios a la Ley de Glaciares: qué dijeron y cómo votaron los tres mendocinos

LO QUE SE LEE AHORA
vinos y cristales: el ceo de norton rompe el silencio sobre el salvataje que nunca llego
Vendimia 2026

Vinos y Cristales: El CEO de Norton rompe el silencio sobre el salvataje que nunca llegó

Las Más Leídas

El café que cambió sus vidas: Axel y Samira, de un sueño a un éxito en Mendoza video
Historia de vida

El café que nació en Tunuyán y hoy es un éxito en Mendoza: la historia de Axel y Samira

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

El Telekino acumula $180 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $180 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

El accidente vial ocurrió en la madrugada de este viernes, en Las Heras. 
un herido

Grave accidente vial en Las Heras: el control de alcoholemia dio positivo

El gremio conducido por Gustavo Correa avaló la propuesta del Gobierno.
Salarios

El SUTE aceptó la oferta en paritarias: qué aumento percibirán los docentes de Mendoza