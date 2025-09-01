Energía y Ambiente

El Gobierno de Mendoza recibió más de 9.000 expresiones sobre el PSJ Cobre Mendocino

El Gobierno de Mendoza avanza con el proyecto del PSJ Cobre Mendocino. La Autoridad Ambiental Minera presentará su informe final.

El Gobierno de Mendoza avanza con el proyecto del PSJ Cobre Mendocino.

El Gobierno de Mendoza avanza con el proyecto del PSJ Cobre Mendocino.

Gobierno de Mendoza
El Gobierno de Mendoza avanza con el proyecto del PSJ Cobre Mendocino, luego de finalizar la etapa de audiencia pública y la incorporación de más de 9.000 expresiones ciudadanas, a favor y en contra. Ahora resta que la Autoridad Ambiental Minera presente su informe final de impacto ambiental, que deberá ser tratado después por la Legislatura.

En el último caso, se incluyó el acta notarial presentada por la Asamblea del Agua con 1.592 pronunciamientos recolectados el 2 de agosto, más de 856 correos electrónicos que la organización envió al canal oficial.

El expediente del proyecto incluye las participaciones ciudadanas y los informes técnicos de la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental y la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC). Además, se incorporaron dictámenes de organismos provinciales y nacionales como la Municipalidad de Las Heras, el Departamento General de Irrigación, Vialidad Provincial y Nacional, Hidráulica, Transición Energética, Planificación Territorial, Patrimonio Cultural, Biodiversidad y Ecoparque, el EPRE, el INAI, el IADIZA, el Emetur y el SEGEMAR, entre otros, indicó el Gobierno.

"Mendoza consolida un proceso participativo, amplio y transparente en la evaluación del proyecto minero, con la totalidad de las voces y los informes técnicos disponibles en el expediente público", sostuvieron desde el Ministerio de Energía y Ambiente.

Cómo sigue el proyecto PSJ Cobre Mendocino

Finalizada esta etapa, la Autoridad Ambiental Minera, compuesta por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, deberá presentar un informe final, a través del cual aprobarán, o no, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero.

Si da el 'ok', el Gobierno quedará habilitado a enviarla a la Legislatura de Mendoza para ser ratificada, según exige la Ley 7722, lo que autorizará a PSJ Cobre Mendocino. En ese caso, la empresa empezaría a realizar perforaciones para establecer la factibilidad del proyecto.

