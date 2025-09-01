El Gobierno de Mendoza recibió más de 9.000 expresiones sobre el PSJ Cobre Mendocino

El Gobierno de Mendoza avanza con el proyecto del PSJ Cobre Mendocino , luego de finalizar la etapa de audiencia pública y la incorporación de más de 9.000 expresiones ciudadanas, a favor y en contra. Ahora resta que la Autoridad Ambiental Minera presente su informe final de impacto ambiental, que deberá ser tratado después por la Legislatura .

El proceso de consulta popular se realizó en Uspallata, durante varios días consecutivos , además hubo un periodo habilitado para el envío de opiniones vía correo electrónico. Según el Ministerio de Energía y Ambiente, se registraron en total 6.378 manifestaciones a favor y 3.056 en contra .

En el último caso, se incluyó el acta notarial presentada por la Asamblea del Agua con 1.592 pronunciamientos recolectados el 2 de agosto, más de 856 correos electrónicos que la organización envió al canal oficial.

El expediente del proyecto incluye las participaciones ciudadanas y los informes técnicos de la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental y la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC). Además, se incorporaron dictámenes de organismos provinciales y nacionales como la Municipalidad de Las Heras, el Departamento General de Irrigación, Vialidad Provincial y Nacional, Hidráulica, Transición Energética, Planificación Territorial, Patrimonio Cultural, Biodiversidad y Ecoparque, el EPRE, el INAI, el IADIZA, el Emetur y el SEGEMAR, entre otros, indicó el Gobierno.

La Autoridad procesó las más de 9000 expresiones que distintos ciudadanos realizaron sobre PSJ: más del 67% se manifestó a favor del desarrollo del proyecto. Se incorporaron todas las expresiones,garantizando un proceso participativo,transparente y abierto a todos los ciudadanos.

"Mendoza consolida un proceso participativo, amplio y transparente en la evaluación del proyecto minero, con la totalidad de las voces y los informes técnicos disponibles en el expediente público", sostuvieron desde el Ministerio de Energía y Ambiente.

Cómo sigue el proyecto PSJ Cobre Mendocino

Finalizada esta etapa, la Autoridad Ambiental Minera, compuesta por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, deberá presentar un informe final, a través del cual aprobarán, o no, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero.

Si da el 'ok', el Gobierno quedará habilitado a enviarla a la Legislatura de Mendoza para ser ratificada, según exige la Ley 7722, lo que autorizará a PSJ Cobre Mendocino. En ese caso, la empresa empezaría a realizar perforaciones para establecer la factibilidad del proyecto.