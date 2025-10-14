Elecciones 2025 en Tupungato: estas son las boletas que te encontrarás para votar

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán a cabo las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Tupungato.
El intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.
Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: "Meli" Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrangelo, María Fernanda Kaufman, Marcela Granizo.
Partido de los Jubilados: Daniel Sieli, Mónica Elorza, Diego Peralta, Roxana Robledo, Héctor Fredes.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Tupungato
El Concejo tupungatino tiene 10 bancas: 5 de Cambia Mendoza, 2 del Partido Justicialista, 1 de La Unión Mendocina, 1 de Bloque Nuevo y 1 del Partido Federal.
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de CM (la de Marcela Granizo, José Luis Giuliani y Antonio Balderrama), 1 del Partido Justicialista (Marcelo Sánchez) y 1 del Partido Federal (Facundo Arce).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Ruth Lucero (Partido Justicialista), Daniel Pantaleo (Cambia Mendoza), Mónica Benitez (La Unión Mendocina), Natalia Tejera (Cambia Mendoza) y Jorge Llul (Bloque Nuevo).
Boleta nacional
Además de la boleta provincial, en Tupungato, el elector se encontrará con la boleta nacional.
boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada
Frente Fuerza Justicialista
Emir Félix
Marisa Uceda
Matías Stevanato
Flor Destéfanis
Fernando Ubieta
Frente Verde
Diputados Nacionales
Mario Vadillo
Belén Bobba
Dugar Chappel
Oriana Torres
Maximiliano Muñoz
Protectora Fuerza Política
Carolina Jacky
Sebastián Zelada
María Inés Rojas
Mateo Matas
Laura Urzi
Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad