Elecciones 2025 en Tupungato: estas son las boletas que te encontrarás para votar

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán a cabo las elecciones 2025 , en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Tupungato .

El intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales ; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

En el caso de Tupungato, se elegirán 5 de los 10 concejales , mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Además, Tupungato integra junto a Tunuyán, Luján de Cuyo, Godoy Cruz y San Carlos el Tercer Distrito Electoral , donde se elegirán 4 senadores y 5 diputados provinciales.

Boleta provincial

Boleta única Tupungato, elecciones 2025 Mendoza

Quiénes son los candidatos a concejales en Tupungato (por orden de aparición en la boleta)

Fuerza Justicialista Mendoza: María Gabriela Carleti, Franco Lucero, Federico Márquez, Macarena Pacheco, Gonzalo Velarde .

. Frente Verde: Alejandra Salvatierre, Carlos Altamirano, Natalia Salazar, Daniel Battistoni, Mónica Martínez .

. Protectora: Rubén Natanael Leyes, Carina Romero, Esteban Muñiz, Julieta Quiroga, Matías Moreno .

. Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): no presenta candidatos en esta categoría.

Frente Libertario Demócrata: Franco Avogadro, Rosa Ana Coletto, María Araujo, Diego Nuñez, Rosa Margarita Aveiro .

. Provincias Unidas Defendamos Mendoza: Osvaldo José Londei, Noelia Janet Miranda, Roberto Marcelo Agüero, María Janet Brito, Gisela Andrea Taibes .

. Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Mariela Bueno, Pablo García, Marcelo Osorio, Andrea Pelegrina, Gastón Livellara .

. Partido de los Jubilados: Carolina Pavez, Manuel Ocaña, Marcela Molina, Sebastián López, Romina Rivero .

. Partido Nuevo Tupungato: Hugo Cabezas, Gabriela Baldini, Walter Armando Bonada, Paola Yamila Salvador, Walter Hugo Flores .

. Renueva Tupungato: Federico Raúl Santoni, Verónica Gallina, Leandro Ansola, Julieta Giamportone, Santiago Lautaro Silva.

Candidatos en la Tercera Sección Electoral

Senadores Provinciales

Frente Fuerza Justicialista: Omar Parisi, Alejandra Pantas, Cecilia Echenique, Manuel Vilte Herrera.

Frente Verde: Ernesto Mancinelli, María Lucero, Daniela Infante, Héctor Campos.

Protectora: Pablo Livio Cazabán, Luciana Arenas, Hernán Pablo Vega, Valeria Luján Toledo.

Frente de Izquierda - Unidad: Rafael Sosa, Marina Quiroga, Erica Alejandra Ponce, Hugo Daniel Ávila .

. Frente Libertario Demócrata: Cristian Cuattrocchi, Maira Velázquez, Mauricio Morales, Yésica Laura Sánchez.

Provincias Unidas Defendamos Mendoza: Vanesa Paola Riera, Claudio Luis Laciar, Roxana Plendoux, Jorge Gustavo Valdez.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Martín Kerchner, Macarena D'Ambrogio, Silvia Cornejo, Alan Lecea.

Partido de los Jubilados: Bruno Oropel, Romina Venega, Juan Carlos Maldonado, Verónica Giaquinta.

Diputados Provinciales

Frente Fuerza Justicialista: Julio Villafañe, Dana Encinas, Lucila Castro, Ulises Llanes Vignale, Lisandro Vergara.

Frente Verde: Florencia Galvani, Emir Laurel, Raúl González, Norma Lucero, Juani Cavalli.

Protectora: Alberto Ricardo Pont, Nancy Susana Peralta, Fabián Oscar Postizzi, Romina González, Marcelo Oscar Nievas.

Frente de Izquierda - Unidad: Cecilia Soria, Ramiro Gorigoitia, Tania Sabrina Naranjo, Benjamín Maldonado, Gustavo Aguilar.

Frente Libertario Demócrata: Hugo Gottardini, Cristina Pizzurno, Edgardo Vitalli, Florencia Moya Segura, Marcelo Brescia.

Provincias Unidas Defendamos Mendoza: Lula Balsells Miró, Osvaldo Andrés Valdez, Federico Niemetz, Ludmila Franco, Liliana Noemí Cortez.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: "Meli" Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrangelo, María Fernanda Kaufman, Marcela Granizo.

Partido de los Jubilados: Daniel Sieli, Mónica Elorza, Diego Peralta, Roxana Robledo, Héctor Fredes.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Tupungato

El Concejo tupungatino tiene 10 bancas: 5 de Cambia Mendoza, 2 del Partido Justicialista, 1 de La Unión Mendocina, 1 de Bloque Nuevo y 1 del Partido Federal.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de CM (la de Marcela Granizo, José Luis Giuliani y Antonio Balderrama), 1 del Partido Justicialista (Marcelo Sánchez) y 1 del Partido Federal (Facundo Arce).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Ruth Lucero (Partido Justicialista), Daniel Pantaleo (Cambia Mendoza), Mónica Benitez (La Unión Mendocina), Natalia Tejera (Cambia Mendoza) y Jorge Llul (Bloque Nuevo).

Boleta nacional

Además de la boleta provincial, en Tupungato, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Frente Fuerza Justicialista

Emir Félix

Marisa Uceda

Matías Stevanato

Flor Destéfanis

Fernando Ubieta

Frente Verde

Diputados Nacionales

Mario Vadillo

Belén Bobba

Dugar Chappel

Oriana Torres

Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

Carolina Jacky

Sebastián Zelada

María Inés Rojas

Mateo Matas

Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Micaela Blanco Minoli

Nicolás Fernández

Marta Bernabeu

Nicolás Cortez

Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

Susana Barros

Fernando Flores

Pamela Miranda

Nahuel Díaz

Lis López

Frente Libertario Demócrata

Gabriel Sottile

Mariel Maestri

Gastón Pescarmona

Ángeles Bermejo

Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

Jorge Difonso

Flavia Manoni

Jorge Palero

Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza