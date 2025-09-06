Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará

Tras la suspensión por las intensas lluvias, Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) dio inicio al corte de aguaen el Gran Mendoza. Los trabajos arrancaron a las 3.30 y de acuerdo con la información oficial podría extenderse entre 24 y 48 horas.
El corte de agua tiene que ver con trabajos de mantenimiento que realizarán en simultáneo AYSAM y la Dirección de Hidráulica. A qué departamentos afecta.
Esta interrupción del servicio permitirá a la empresa proveedora instalar un caudalímetro en la planta potabilizadora Potrerillos y realizar otras mejoras en la planta de Luján II.
En simultáneo, la Dirección de Hidráulica aprovechará la oportunidad para concretar tareas de mantenimiento y limpieza en el Dique Potrerillos, trabajos que también fueron pospuesto debido a las condiciones climáticas que azotó Mendoza, durante el fin de semana pasado. Los mismos arrancaron a las 8.
El corte de agua impactará en varias zonas del Gran Mendoza, principalmente en los barrios de los siguientes departamentos:
Ciudad: La Favorita.
Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña.
Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y algunas zonas de Villa Nueva.
Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.
Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.
Ante este corte programado, Aysam recomienda a la población hacer un uso racional del agua mientras duren los trabajos:
Mantener una reserva de agua potable.
Preservar el agua del tanque domiciliario y usarla con moderación.
Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.
Para obtener actualizaciones sobre el estado del servicio y la finalización del corte, se aconseja estar atento a los canales oficiales de comunicación de Aysam.