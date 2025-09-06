Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará

El corte de agua tiene que ver con trabajos de mantenimiento que realizarán en simultáneo AYSAM y la Dirección de Hidráulica. A qué departamentos afecta.

Arrancó el corte de agua en Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará.

Arrancó el corte de agua en Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará.

Aguas Mendocinas
 Por Natalia Mantineo

Tras la suspensión por las intensas lluvias, Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) dio inicio al corte de aguaen el Gran Mendoza. Los trabajos arrancaron a las 3.30 y de acuerdo con la información oficial podría extenderse entre 24 y 48 horas.

Lee además
Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y subirá el caudal del río Mendoza
Para tener en cuenta

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y habrá cortes de agua
Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

En simultáneo, la Dirección de Hidráulica aprovechará la oportunidad para concretar tareas de mantenimiento y limpieza en el Dique Potrerillos, trabajos que también fueron pospuesto debido a las condiciones climáticas que azotó Mendoza, durante el fin de semana pasado. Los mismos arrancaron a las 8.

Dique Potrerillos, apertura, limpieza - 508149
Aysam e Hidráulica realizarán trabajos de limpieza, por lo que se prevé un importante corte de agua.

Aysam e Hidráulica realizarán trabajos de limpieza, por lo que se prevé un importante corte de agua.

Qué zonas se verán afectadas por el corte de agua

El corte de agua impactará en varias zonas del Gran Mendoza, principalmente en los barrios de los siguientes departamentos:

  • Ciudad: La Favorita.

  • Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña.

  • Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y algunas zonas de Villa Nueva.

  • Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.

  • Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.

image.png
El corte de agua afectará a varios departamentos del Gran Mendoza.

El corte de agua afectará a varios departamentos del Gran Mendoza.

Recomendaciones para la población

Ante este corte programado, Aysam recomienda a la población hacer un uso racional del agua mientras duren los trabajos:

  • Mantener una reserva de agua potable.

  • Preservar el agua del tanque domiciliario y usarla con moderación.

  • Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.

Para obtener actualizaciones sobre el estado del servicio y la finalización del corte, se aconseja estar atento a los canales oficiales de comunicación de Aysam.

Temas
Seguí leyendo

Corte de agua en Mendoza por obras de Aysam y apertura del Dique Potrerillos: las zonas afectadas

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará

La UNCuyo más allá de las aulas: cuál es su impacto en la sociedad

Avanzan programas de salud materno-infantil en Mendoza para garantizar mejor atención

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 6 de septiembre

Continúa el buen tiempo en Mendoza: conocé el pronóstico para este sábado 6 de septiembre

La música de Soda Stereo vuelve a sonar en Mendoza de la mano de El Cuarto Soda

Pruebas PISA: 2500 alumnos de Mendoza rendirán el examen internacional

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 5 de septiembre
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 5 de septiembre

Las Más Leídas

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes
Gran Mendoza

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes

Guido Spano al 200, en Godoy Cruz, donde ocurrió el robo. 
no hay detenidos

Godoy Cruz: denunció que le robaron de su auto una importante suma de dinero

El accidente vial ocurrió en el ingreso a la Ciudad de Mendoza, cerca de las 6.
la víctima quedó internada

En el ingreso a la Ciudad de Mendoza: cruzó en rojo, chocó una moto y se fugó

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos.
Boletín Oficial

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos

La Dirección Provincial de Vialidad comenzó la pavimentación de la Ruta Provincial 153, vía clave que el este y el sur. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Obras

Vialidad Mendoza comenzó la pavimentación de la ruta 153, clave para el corredor logístico

Te Puede Interesar

Se están impulsando múltiples líneas de acción que apuntan a mejorar la organización
Renovación en marcha

Avanzan programas de salud materno-infantil en Mendoza para garantizar mejor atención

Por Carla Canizzaro
Arrancó el corte de agua en Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará

Por Natalia Mantineo
La Universidad Nacional de Cuyo ofrece distintos servicios para la comunidad. video
Qué servicios ofrece

La UNCuyo más allá de las aulas: cuál es su impacto en la sociedad

Por Celeste Funes