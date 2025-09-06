Presuntas coimas

Audios de la polémica: Guillermo Francos volvió a apuntar contra la pareja de Marcela Pagano

El jefe de Gabinete redobló críticas a Franco Bindi tras la denuncia oficial por una supuesta operación de inteligencia ilegal. La respuesta de Pagano.

El funcionario nacional volvió a apuntar contra el abogado y pareja de la diputada nacional

El funcionario nacional volvió a apuntar contra el abogado y pareja de la diputada nacional

Foto: Jefatura de Gabinete
Por Sitio Andino Política

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a apuntar contra Franco Bindi, abogado y pareja de la diputada Marcela Pagano, señalado por el Gobierno en la denuncia judicial por la filtración de audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Diego Spagnuolo, por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Francos reaccionó a las declaraciones de Gisella Robles, quien asegura ser expareja y socia de Bindi, y afirmó “no tener dudas de que participó” en el esquema de grabaciones.

Lee además
Qué dijo el Gobierno Nacional sobre la contundente derrota de La Libertad Avanza en Corrientes.
Elecciones

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre la contundente derrota de La Libertad Avanza en Corrientes
Guillermo Francos negó que alguien del Gobierno esté detrás de la filtración de los audios de Karina Milei
investiga la Justicia

Guillermo Francos negó que alguien del Gobierno esté detrás de la filtración de los audios de Karina Milei
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1964315615994208395&partner=&hide_thread=false

Frente a esa versión, el jefe de ministros ironizó: “La expareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios… Qué sorpresa…”, y agregó que el abogado tiene vínculos con “agentes de la SIDE, Hugo Moyano, Leopoldo Moreau, Luis D’Elía y el chavismo”.

La respuesta de Pagano y Bindi a Guillermo Francos

La diputada Marcela Pagano salió al cruce en redes sociales y apuntó contra el Gobierno: “Si esto es lo mejor que tienen en nuestra contra, ahora me explico por qué el país está como está. Una psicópata al mejor estilo Bebé Reno… Son un meme con patas”, escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/1964322290440544282&partner=&hide_thread=false

Pagano también acusó al Ejecutivo de usar el caso para tapar causas de corrupción, al señalar: “¿Qué le parece si hablamos de corrupción? ¿Se la llevaron del ANDIS sí o no?”.

Por su parte, Bindi negó los dichos de Robles y aseguró: “Jamás fue mi pareja. No hablo con ella hace años, por mi decisión. Por eso actúa como una psicópata al mejor estilo Bebé Reno”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/franco_bindi/status/1964117411700879480&partner=&hide_thread=false

En medio de la polémica, Pagano apuntó contra el secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, a quien vinculó con la maniobra: “Muchachos, se les nota mucho la opereta. Van por Santiago Caputo y tienen sed de la caja de los fondos reservados”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/1964321056912506946&partner=&hide_thread=false

La denuncia que presentó el gobierno por los audios filtrados

El lunes, el Ejecutivo presentó una denuncia en la Justicia federal por una supuesta “operación de inteligencia ilegal” que, según el escrito, buscó “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

La presentación, impulsada por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, quedó radicada en el juzgado federal N.º 10. Allí se sostiene que la filtración de los audios constituye “un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de la democracia”, en el marco de una operación prohibida por la Ley 25.520.

Temas
Seguí leyendo

El rol invisible de los diputados mendocinos en la tensa visita de Francos al Congreso

En videos: el escándalo que protagonizaron dos diputadas libertarias en el Congreso

Obras en Mendoza: cuáles financia la Nación, cuáles frenó y qué provincias imitaron el modelo de las rutas

Guillermo Francos enfrenta a la oposición en Diputados, en medio del escándalo en el Gobierno Nacional

El intendente que "se pasó de bando" presentó sus candidatos junto al cornejismo

Elecciones en La Paz: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Petri inició la campaña formal en Mendoza: "El 26 de octubre vamos a ganar"

Malargüe define agenda para el Comité de Integración Paso Pehuenche en Talca

LO QUE SE LEE AHORA
El oficialismo sancarlino presentó a sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre
Elecciones 2025

El intendente que "se pasó de bando" presentó sus candidatos junto al cornejismo

Las Más Leídas

Arrancó el corte de agua en Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes
Gran Mendoza

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes

La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita
Un lugar único

La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita

Guido Spano al 200, en Godoy Cruz, donde ocurrió el robo. 
no hay detenidos

Godoy Cruz: denunció que le robaron de su auto una importante suma de dinero

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave
Hubo demoras en el tránsito

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave

Te Puede Interesar

Finalizaron las tareas de mantenimiento en el Dique Potrerillos: cuándo vuelve el agua al Gran Mendoza
También los trabajos de AYSAM

Finalizaron las tareas de mantenimiento en el Dique Potrerillos: cuándo vuelve el agua al Gran Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Operativo en Lavalle termina con el secuestro de cocaína rumbo a San Juan
Intervino la Justicia Federal

Los emboscaron camino a San Juan y cayeron con varios kilos de cocaína

Por Sitio Andino Policiales
El funcionario nacional volvió a apuntar contra el abogado y pareja de la diputada nacional
Presuntas coimas

Audios de la polémica: Guillermo Francos volvió a apuntar contra la pareja de Marcela Pagano

Por Sitio Andino Política