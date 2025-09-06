También los trabajos de AYSAM

Finalizaron las tareas de mantenimiento en el Dique Potrerillos: cuándo vuelve el agua al Gran Mendoza

Las obras, que empezaron en las primeras horas del sábado, concluyeron con normalidad para extraer los sedimentos acumulados en el embalse.

Finalizaron las tareas de mantenimiento en el Dique Potrerillos: cuándo vuelve el agua al Gran Mendoza

Finalizaron las tareas de mantenimiento en el Dique Potrerillos: cuándo vuelve el agua al Gran Mendoza

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

Con los trabajos programados para este sábado, alrededor de las 14 de este sábado finalizaron las tareas de mantenimiento en el embalse Potrerillos, destinadas a desalojar los sedimentos acumulados en el fondo y garantizar la calidad del agua. Por este motivo, desde Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) informaron un corte de agua potable, aunque se prevé que el suministro se restablezca en el transcurso de las próximas horas.

Embed

Terminaron las obras en el Dique Potrerillos: cómo será el regreso del agua

Desde las 8 de la mañana hasta pasado el mediodía de este sábado, se realizaron maniobras de mantenimiento en el descargador de fondo (DDF) del embalse Potrerillos, que concluyeron sin incidentes. Así lo informó la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente, organismo a cargo del operativo que tuvo como objetivo preservar el óptimo estado de la presa.

Lee además
Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y subirá el caudal del río Mendoza
Para tener en cuenta

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y habrá cortes de agua
Suspenden los operativos de Aysam y en el Dique Potrerillos: habrá suministro normal de agua
Gran Mendoza

Suspenden los operativos de Aysam y en el Dique Potrerillos: habrá suministro normal de agua

La operación del DDF se extendió durante casi una hora y media, con inspecciones previas de Defensa Civil para garantizar su normal desarrollo, además de la participación de Fase II de Potrerillos y equipos técnicos de CEMPPSA. El caudal máximo alcanzado tras la apertura fue de 250 m³/s.

dique potrerillos (1)
Las obras buscan mantener el funcionamiento del embalse y la calidad del agua.

Las obras buscan mantener el funcionamiento del embalse y la calidad del agua.

Tras completar esta etapa, se realizaron batimetrías para evaluar la acumulación de sedimentos en el descargador, lo que permitió vaciar rápidamente el embalse, que redujo su nivel máximo hasta la mitad de su altura en un plazo estimado de 10 días.

Estas tareas facilitan la expulsión de sedimentos en suspensión durante eventos de crecidas con agua barrosa o sismos, evitando obstrucciones aguas arriba. También actúan como un sistema de respaldo ante emergencias, ya que el descargador puede abastecer de agua para consumo urbano y riego en caso de que el sistema de aducción principal quedara fuera de servicio.

El operativo también coincidió con trabajos programados de Aguas Mendocinas -para instalar un caudalímetro en la planta potabilizadora Potrerillos y realizar otras mejoras en la planta de Luján II-, donde anunció un corte de agua previsto en varias zonas del Gran Mendoza durante la jornada, aunque también finalizaron y su restablecimiento estará previsto dentro de las próximas 24 a 48 horas.

Temas
Seguí leyendo

Corte de agua en Mendoza por obras de Aysam y apertura del Dique Potrerillos: las zonas afectadas

El deporte como herramienta para tender puentes y fomentar la inclusión social

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 6 de septiembre

La UNCuyo más allá de las aulas: cuál es su impacto en la sociedad

Avanzan programas de salud materno-infantil en Mendoza para garantizar mejor atención

Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 6 de septiembre

Continúa el buen tiempo en Mendoza: conocé el pronóstico para este sábado 6 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Arrancó el corte de agua en Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará

Las Más Leídas

Arrancó el corte de agua en Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes
Gran Mendoza

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes

La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita
Un lugar único

La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita

Guido Spano al 200, en Godoy Cruz, donde ocurrió el robo. 
no hay detenidos

Godoy Cruz: denunció que le robaron de su auto una importante suma de dinero

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave
Hubo demoras en el tránsito

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave

Te Puede Interesar

Finalizaron las tareas de mantenimiento en el Dique Potrerillos: cuándo vuelve el agua al Gran Mendoza
También los trabajos de AYSAM

Finalizaron las tareas de mantenimiento en el Dique Potrerillos: cuándo vuelve el agua al Gran Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Operativo en Lavalle termina con el secuestro de cocaína rumbo a San Juan
Intervino la Justicia Federal

Los emboscaron camino a San Juan y cayeron con varios kilos de cocaína

Por Sitio Andino Policiales
El funcionario nacional volvió a apuntar contra el abogado y pareja de la diputada nacional
Presuntas coimas

Audios de la polémica: Guillermo Francos volvió a apuntar contra la pareja de Marcela Pagano

Por Sitio Andino Política