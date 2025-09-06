Finalizaron las tareas de mantenimiento en el Dique Potrerillos: cuándo vuelve el agua al Gran Mendoza Foto: Gobierno de Mendoza

Embed Finalizó exitosamente la instalación de Caudalimetro en Potrerillos y los trabajos en el E° Potabilizador Lujan II.

Luego de 12 h de tareas ininterrumpidas, los E° potabilizadores se encuentran produciendo con normalidad.

Terminaron las obras en el Dique Potrerillos: cómo será el regreso del agua Desde las 8 de la mañana hasta pasado el mediodía de este sábado, se realizaron maniobras de mantenimiento en el descargador de fondo (DDF) del embalse Potrerillos, que concluyeron sin incidentes. Así lo informó la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente, organismo a cargo del operativo que tuvo como objetivo preservar el óptimo estado de la presa.

La operación del DDF se extendió durante casi una hora y media, con inspecciones previas de Defensa Civil para garantizar su normal desarrollo, además de la participación de Fase II de Potrerillos y equipos técnicos de CEMPPSA. El caudal máximo alcanzado tras la apertura fue de 250 m³/s.

dique potrerillos (1) Las obras buscan mantener el funcionamiento del embalse y la calidad del agua. Foto: Gobierno de Mendoza. Tras completar esta etapa, se realizaron batimetrías para evaluar la acumulación de sedimentos en el descargador, lo que permitió vaciar rápidamente el embalse, que redujo su nivel máximo hasta la mitad de su altura en un plazo estimado de 10 días.

Estas tareas facilitan la expulsión de sedimentos en suspensión durante eventos de crecidas con agua barrosa o sismos, evitando obstrucciones aguas arriba. También actúan como un sistema de respaldo ante emergencias, ya que el descargador puede abastecer de agua para consumo urbano y riego en caso de que el sistema de aducción principal quedara fuera de servicio. El operativo también coincidió con trabajos programados de Aguas Mendocinas -para instalar un caudalímetro en la planta potabilizadora Potrerillos y realizar otras mejoras en la planta de Luján II-, donde anunció un corte de agua previsto en varias zonas del Gran Mendoza durante la jornada, aunque también finalizaron y su restablecimiento estará previsto dentro de las próximas 24 a 48 horas.