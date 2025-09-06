Intervino la Justicia Federal

Los emboscaron camino a San Juan y cayeron con varios kilos de cocaína en Lavalle

Fue a través de un operativo policial iniciado en Guaymallén, coordinado por Seguridad. Arrestaron a cuatro personas en Jocolí cuando transportaban la droga.

Por Sitio Andino Policiales

Este sábado por la madrugada, en la localidad de Jocolí, Lavalle, se realizó un operativo antidrogas que terminó con la detención de cuatro personas por transporte y comercialización de casi tres kilos de cocaína con destino a San Juan. La investigación, que comenzó tras detectar dos vehículos sospechosos en Guaymallén, se enmarca en el Plan Regional de Seguridad de Cuyo.

Por el hechos, quedaron detenidos dos hombres y dos mujeres.

Detienen el transporte de drogas de Lavalle a San Juan: qué se sabe

Cerca de las 3.50, en la zona conocida como "La Media Luna" de Guaymallén, personal policial siguió de cerca a dos autos que circulaban a gran velocidad hasta llegar a la Ruta Nacional 40, a la altura de Jocolí, en Lavalle.

Durante el operativo se incautaron tres ladrillos de cocaína compactada con destino a la provincia de San Juan, más 130.000 pesos en efectivo, tres celulares y dos vehículos. Los detenidos, dos hombres y dos mujeres mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia Federal.

La ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus, destacó el accionar policial a través de sus redes sociales. Señaló que el operativo se realizó dentro del Plan Regional de Seguridad de Cuyo, que desde 2024 involucra a Mendoza, San Juan y San Luis para combatir el narcotráfico en pasos fronterizos y rutas estratégicas mediante la unificación de recursos y el uso compartido de tecnología e información.

Temas
