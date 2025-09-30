Música para sobrevivir al domingo: Koko Blues y Gabriel Grätzer traen lo mejor del blues

La música blues se apodera de la agenda cultural mendocina este domingo 5 de octubr e, cuando el Arte Justo Bar reciba a Koko Blues y al reconocido Gabriel Grätzer. Será una noche cargada de historia, emoción y energía, en la que el público podrá disfrutar de un repertorio que rinde homenaje a las grandes voces del género.

Koko Blues es una banda mendocina que surgió en 2025 con la misión de dar visibilidad al legado de mujeres icónicas del blues como Koko Taylor, Aretha Franklin, Janis Joplin o Cristina Aguayo. Su propuesta combina clásicos con composiciones propias y una impronta moderna que atraviesa el rock, el soul y otros estilos cercanos.

La agrupación está integrada por Cecilia Salinas (voz), Clonti Benegas (bajo), Gisela Levin (batería), Emilia Greco (teclado) y Andy Casciotta (guitarra). Su energía en el escenario y el rescate de voces femeninas las han posicionado como una de las propuestas más frescas de la música mendocina actual.

Con más de 20 años de trayectoria, Gabriel Grätzer es considerado el mayor difusor del blues en Latinoamérica . Su música llegó a más de 20 países y 80 ciudades del mundo, y fue el primer argentino en tocar en todos los países de Sudamérica. Además, fundó la Escuela de Blues, pionera y declarada de Interés Cultural de la Nación.

El artista combina su faceta de intérprete con la de investigador y docente. Publicó seis discos y varios libros, entre ellos Bien al Sur – Historia del Blues en Argentina, que fue presentado en la Blues Foundation de Memphis. Su show promete un viaje narrado y musical por la esencia del género, del country blues al eléctrico, pasando por el góspel.

Gabriel Grätzer-Foto (4)

Una cita para la música en la provincia de Mendoza

El encuentro entre Koko Blues y Grätzer no es casual: ambos artistas compartieron escenarios en festivales internacionales y ahora vuelven a encontrarse en Mendoza. La noche tendrá un formato especial, ya que cada uno presentará su propio show y luego se unirán en una jam que promete ser inolvidable.

Flyer

Los asistentes podrán vivir un espectáculo distinto, pensado tanto para conocedores del blues como para quienes se acerquen por primera vez al género. Con la fuerza local de Koko Blues y la trayectoria internacional de Gabriel Grätzer, el blues tendrá su cita imperdible en el Arte Justo Bar. La cita es en Arte Justo Bar (Juan B. Justo 261 de Ciudad de Mendoza) este domingo 5 de octubre a las 21:30 h. Las entradas ya están disponibles.