30 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Mundo Asegurador

Día del Productor Asesor de Seguros: el camino hacia la profesión, desafíos y la situación actual

Con más de 35 años de trayectoria, un referente del sector explica por qué la profesión de productor asesor de seguros es vital para los clientes.

 Por Celeste Funes

Cada 28 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Productor Asesor de Seguros, en conmemoración de la promulgación de la ley 22.400, norma que desde 1981 regula la actividad y garantiza la protección del consumidor. Esta profesión, clave en el sector asegurador, combina asesoría personalizada, formación y acompañamiento en momentos críticos.

De acuerdo con el asesor Edgardo Juchniuk, esta ley establece los derechos y responsabilidades de los profesionales en el sector. En esta nota, el profesional dialoga sobre los aspectos principales de la labor y su experiencia.

Día del Productor Asesor de Seguros: claves de una profesión que cumple 43 años

¿Qué aspectos destaca de la ley 22.400?

—Es una ley única en el mundo, ya que regula específicamente a los intermediarios en la actividad aseguradora. Proporciona un marco legal que otorga responsabilidad a los productores asesores y garantiza la protección del consumidor.

¿Dónde pueden estudiar quienes deseen convertirse en productores asesores de seguros?

—Hay diferentes instituciones que ofrecen capacitación en esta área. El prestador principal es el Centro Federal de Capacitación, que depende de la Federación Argentina de Productores Asesores de Seguros. En Mendoza, se dicta en Aconcagua y en otras universidades. El curso dura un año y requiere aprobar un examen de competencia.

¿Cómo se diferencia un productor asesor de seguros de otros intermediarios?

—La diferencia principal es el enfoque personalizado. Mientras que muchos canales de ventas, como los call centers, no brindan asesoramiento, los productores asesores ofrecen un servicio profesional cercano, lo que explica que el 74% de la producción aseguradora esté en sus manos.

¿Qué papel jugaron los productores asesores durante la pandemia?

—Durante la pandemia, los productores asesores se convirtieron en un recurso vital. Muchos asegurados dependieron de nosotros para resolver problemas y brindar apoyo, especialmente cuando las aseguradoras tuvieron dificultades. Esto generó un reconocimiento social sobre la importancia de contar con un asesor personal en tiempos de crisis.

¿Cuánto tiempo lleva en esta profesión?

—He estado trabajando en este sector durante más de 35 años. Es un trabajo que me apasiona porque me permite ayudar a las personas a proteger sus bienes más preciados.

¿Por qué cree que la profesión de productor asesor de seguros ha ganado visibilidad en los últimos años?

—La visibilidad aumentó desde 2015, cuando comencé a presidir la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Cuyo. A través de los medios pudimos dar a conocer el valor y la función de nuestra labor en la sociedad.

¿Cuál es la situación actual de la demanda en este sector?

—La demanda de productores asesores se mantiene alta. Aunque se hable de saturación en otras profesiones, el asesoramiento en seguros requiere especialización. Aún necesitamos más formación en áreas específicas para mejorar la calidad del servicio.

¿Qué desafíos enfrenta un productor asesor de seguros?

—Los desafíos incluyen mantenerse actualizado en leyes y normativas, adaptarse a los cambios del mercado asegurador y construir relaciones de confianza con los clientes. La formación continua es fundamental para cumplir con estas exigencias.

¿Hay algo que quiera añadir sobre la profesión?

—Quiero destacar la importancia de una buena asesoría. No se trata solo de vender pólizas, sino de acompañar y brindar calidad de servicio que realmente beneficie al cliente, sobre todo en momentos críticos como un siniestro.

Escuchá la nota completa:

