Fuego cruzado entre Maipú y Vialidad Provincial por el árbol que mató a una mujer

La muerte de una mujer de 37 años, el viernes pasado, luego de ser aplastada por un árbol que cayó como consecuencia del viento Zonda que afectaba a la provincia en ese día, generó un fuego cruzado entre Maipú y la Dirección Provincial de Vialidad .

Vialidad Provincial emitió un comunicado acusando a Maipú Municipio de no haber erradicado el árbol en cuestión, tal y como lo había solicitado previamente.

Desde el organismo indicaron que el árbol que precipitó está en una “zona urbana”, por lo que el municipio “era responsable de su vigilancia y mantenimiento”.

Por el contrario, Maipú Municipio reclamó que la calle Rawson es jurisdicción de Vialidad Provincial y agregó que desde el 2022 insiste en la quita de esos ejemplares, pero que el organismo, utilizando “excusas”, nunca ejecutó esa maniobra.

El primero en “despegarse” fue Vialidad, desde donde emitieron un comunicado oficial para culpar a Maipú Municipio.

En el texto indicaron que la DPV erradicó varios árboles en esa zona pero que, cuando se realizó esa maniobra, el ejemplar que cayó el viernes “estaba en buen estado”.

Por ende, aseguró que la vigilancia y mantenimiento debía estar a cargo de la comuna, “en su poder de policía”.

En ese sentido, agregaron que, “de acuerdo a estudios, el árbol que ocasionó la tragedia estaba sano al momento de la solicitud de erradicación de árboles del año 2022, y su deterioro posterior, habría sido causado por obras realizadas por la Municipalidad de Maipú sin ningún tipo de intervención de la DPV”.

La respuesta de Maipú Municipio

Esto enfureció a la comuna, quien horas después respondió con un comunicado que tituló “la falta de gestión de Vialidad Provincial nos afecta a todos”.

Allí acusó al organismo de “inacción encubierta con mentiras, falacias y desconocimiento”.

En el texto, la comuna destaca que la calle Rawson es jurisdicción de “Vialidad provincial”, que el municipio ya había anticipado sobre el estado de dicho ejemplar y que “el desagüe al que hace referencia Vialidad, es un colector cloacal de Aysam construido en 2009, lo que representa otro aporte a la confusión general”.

“En virtud de lo expuesto, solicitamos a Vialidad Provincial que revise sus declaraciones, asuma sus responsabilidades institucionales y colabore activamente en la resolución de los problemas que afectan a nuestra comunidad”, cierra el duro comunicado del municipio.