Diseño Libre celebra el Día del Niño con un evento familiar en la Nave Cultural

La primera edición del festival del Día del Niño tendrá dos jornadas. El mismo es organizado por Diseño Libre y la entrada será libre y gratuita.

Por Sitio Andino Sociedad

La Ciudad de Mendoza inicia los festejos por el Día del Niño con una nueva edición del Festival de la Niñez, que se llevará a cabo los días sábado 9 y domingo 10 de agosto en la Nave Cultural. El festival, organizado por Diseño Libre Eventos, es gratuito y será una experiencia única para los niños y sus familias.

Día del Niño con actividades culturales y gratuitas

Además, el festival contará con un amplio patio gastronómico con opciones para todos los gustos: desde cervezas artesanales, licuados y pastelería, hasta sandwichería, delicatesen y servicio de cafetería, ideal para disfrutar en familia durante toda la jornada. El evento será pet friendly, lo que permitirá a las familias asistir con sus mascotas en un entorno seguro y amigable.

Entre las actividades destacadas que se ofrecerán durante ambos días, se incluyen:

  • Caricaturas en vivo
  • Taller infantil "Chefcitos" con decoración de galletas y creación de slime
  • Yoga para niños a las 17 h
  • Yoga para adultos a las 19 h
  • Show de circo "Mysticc" a las 19 h, con magia, acrobacias y humor para todo público

Organizado por Diseño Libre Eventos, este festival busca ser una propuesta integral para compartir, jugar, aprender y disfrutar del arte y la cultura en un ambiente cálido y accesible.

El Festival de la Niñez en la Nave Cultural es la primera edición de una serie de celebraciones que continuarán en Luján (Circuito Alma Gardenia, el 14 de agosto) y en Il Mercato (del 15 al 17 de agosto), con actividades recreativas, talleres y espectáculos para todas las edades.

La invitación está abierta para que mendocinos y turistas celebren la niñez con arte, juegos y alegría en la Nave Cultural.

