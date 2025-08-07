Importaciones récord de juguetes en la previa del Día del Niño

Se acerca el Día del Niño y las jugueterías encienden las alertas por varios motivos . Por un lado, un relevamiento reciente mostró que muchos consumidores priorizan la compra de ropa para esta fecha. Pero ahora surge una nueva preocupación: el avance de la importación de juguetes.

La consultora privada Jidoka difundió datos tras realizar un relevamiento en el sector. En este contexto, y en línea con las recientes políticas de apertura comercial y fomento a las importaciones , la consultora llevó adelante un censo específico del rubro. Los resultados señalan un aumento "sin precedentes" en el ingreso de juguetes importados.

A esto se suma la fuerte reducción de trámites administrativos implementada por el Gobierno, que facilitó la compra de productos en el exterior. Entre las medidas destacadas figuran la eliminación del impuesto PAIS para importaciones y la ampliación del tope para compras vía courier de hasta US$3.000. También impacta la reactivación del sistema puerta a puerta , que permite adquisiciones de hasta US$400 sin impuestos, con un límite de cinco envíos anuales por persona.

En este marco, las importaciones llegaron a un 79% y alcanzaron los US$58,3 millones. Al mismo tiempo, el volumen físico creció un 108,7%, llegando a 10.500 toneladas.

Mientras la industria local pierde, los importadores crecen: aumentaron un 89% sus ventas. De acuerdo al informe, un 43% del ingreso de productos importados son de origen chino y tienen un valor inferior a los US$3 por kilo.

El gerente de Vulcanita, Alejandro Caffaro, aseguró que estos datos "abren interrogantes sobre la equidad competitiva entre operadores locales y los canales alternativos, como el e-commerce transfronterizo o los couriers personales".

Además destacó que “el sector juguetero con larga trayectoria en la fabricación nacional, representa un microcosmos de lo que ocurre a nivel macroeconómico”/ Bae Negocios