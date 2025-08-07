Alerta Covid: la variante Frankenstein no moviliza a los mendocinos a vacunarse

Los mendocinos no han mostrado interés por vacunarse contra el covid.

La provincia de Mendoza se mantiene en alerta tras la llegada de la variante Frankenstein de Covid al país, una cepa que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto bajo monitoreo. A pesar de que las autoridades sanitarias provinciales y nacionales han reforzado la recomendación de vacunarse , la población mendocina no se muestra preocupada.

"En los últimos días, no ha variado el nivel de vacunación contra el covid en Mendoza", expresó la jefa del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar , dando a entender que existe en la provincia una actitud relajada ante la situación.

Aunque se analizaron tres muestras en la provincia y ninguna dio positivo para la variante Frankenstein , las autoridades de Salud siguen de cerca la situación.

Los datos indican que la vacunación se mantiene a un ritmo constante y que son principalmente los adultos mayores quienes acuden a los vacunatorios para mantener sus dosis al día.

10 de junio, vacunatorio central, vacunas, vacunacion, enfermedades respiratorias, adultos, abuelos, adultos mayores, galería Los adultos mayores son los que más han accedido a la colocación de la vacuna contra el covid. Foto: Yemel Fil

Covid en Mendoza: se mantiene la falta de medidas preventivas

Una encuesta reciente realizada por Sitio Andino ilustra la poca preocupación de los mendocinos ante la nueva variante. Al consultar sobre las medidas de prevención que la gente está tomando, los resultados fueron los siguientes:

18.8% usa barbijo en espacios cerrados.

19.1% ventila ambientes.

24% se lava las manos con frecuencia.

38.3% no toma ningún tipo de medida.

encuesta sitio sobre covid Infografía realizada con IA.

Estos datos reflejan que una gran parte de la población abandonó las precauciones que se implementaron durante la pandemia, lo que aumenta el riesgo de contagios.

Ante este panorama, las autoridades de Salud hacen un llamado a la comunidad a no bajar la guardia y a tomar en serio las medidas de prevención recomendadas.

Semana de Vacunación en las Américas, vacunacion, vacunas, gripe, antigripal, covid.jpg Foto: Yemel Fil

La principal recomendación sigue siendo completar el esquema de vacunación y aplicarse las dosis de refuerzo para evitar cuadros graves de la enfermedad.