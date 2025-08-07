Prevención

Alerta Covid: la variante Frankenstein no moviliza a los mendocinos a vacunarse

La presencia de la nueva cepa de covid en Argentina no generó preocupación en los mendocinos. Para Salud, la vacunación sigue siendo la gran estrategia.

Los mendocinos no han mostrado interés por vacunarse contra el covid.

Los mendocinos no han mostrado interés por vacunarse contra el covid.

 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza se mantiene en alerta tras la llegada de la variante Frankenstein de Covid al país, una cepa que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto bajo monitoreo. A pesar de que las autoridades sanitarias provinciales y nacionales han reforzado la recomendación de vacunarse, la población mendocina no se muestra preocupada.

"En los últimos días, no ha variado el nivel de vacunación contra el covid en Mendoza", expresó la jefa del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, dando a entender que existe en la provincia una actitud relajada ante la situación.

Lee además
En Mendoza no hay casos confirmados y las autoridades instan a la vacunación.
Cautela y prevención

Cómo está la situación de Covid en Mendoza, tras la irrupción de la variante "Frankestein"
El Covid regresó a la Argentina con fuerza: la nueva variante es Frankestein.
Alarma

El Covid regresó a la Argentina con fuerza: cuáles son los síntomas que genera la variante "Frankenstein"
Semana de Vacunación en las Américas, iris aguilar.jpg
Iris Aguilar, titular del Departamento de Inmunización de Mendoza, aseguró que la vacunación contra el covid no ha crecido.

Iris Aguilar, titular del Departamento de Inmunización de Mendoza, aseguró que la vacunación contra el covid no ha crecido.

La Jefa del Departamento de Inmunización de Mendoza, Iris Aguilar, señaló que, pese a la presencia de esta nueva cepa en Argentina, no se ha observado un aumento en la afluencia de personas a los centros de vacunación.

Los datos indican que la vacunación se mantiene a un ritmo constante y que son principalmente los adultos mayores quienes acuden a los vacunatorios para mantener sus dosis al día.

10 de junio, vacunatorio central, vacunas, vacunacion, enfermedades respiratorias, adultos, abuelos, adultos mayores, galería
Los adultos mayores son los que más han accedido a la colocación de la vacuna contra el covid.

Los adultos mayores son los que más han accedido a la colocación de la vacuna contra el covid.

Covid en Mendoza: se mantiene la falta de medidas preventivas

Una encuesta reciente realizada por Sitio Andino ilustra la poca preocupación de los mendocinos ante la nueva variante. Al consultar sobre las medidas de prevención que la gente está tomando, los resultados fueron los siguientes:

  • 18.8% usa barbijo en espacios cerrados.

  • 19.1% ventila ambientes.

  • 24% se lava las manos con frecuencia.

  • 38.3% no toma ningún tipo de medida.

encuesta sitio sobre covid
Infografía realizada con IA.

Infografía realizada con IA.

Estos datos reflejan que una gran parte de la población abandonó las precauciones que se implementaron durante la pandemia, lo que aumenta el riesgo de contagios.

Ante este panorama, las autoridades de Salud hacen un llamado a la comunidad a no bajar la guardia y a tomar en serio las medidas de prevención recomendadas.

Semana de Vacunación en las Américas, vacunacion, vacunas, gripe, antigripal, covid.jpg

La principal recomendación sigue siendo completar el esquema de vacunación y aplicarse las dosis de refuerzo para evitar cuadros graves de la enfermedad.

Temas
Seguí leyendo

Diseño Libre celebra el Día del Niño con un evento familiar en la Nave Cultural

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo estará el tiempo durante la primavera en Mendoza

Con devoción y pedidos por trabajo, San Cayetano fue celebrado en Mendoza

La elefanta Kenya se adapta en Brasil: así es su nueva vida a un mes de su partida de Mendoza

Gabriel Fidel en Aconcagua Radio: "No voy a entrar en el debate político, pero sí defender cuál es el debate de la educación"

Una Expo con conciencia: educación, solidaridad y sustentabilidad en un mismo espacio

Vacunación obligatoria: los padres "antivacunas" podrán ser sancionados

La obra estratégica de agua potable en Luján de Cuyo que beneficiará a más de 10.000 vecinos

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza decidió modernizar el diseño de los taxis. 
Cambios

Este es el nuevo cambio en el diseño de los taxis dispuesto por el Gobierno de Mendoza

Las Más Leídas

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

El Gobierno de Mendoza decidió modernizar el diseño de los taxis. 
Cambios

Este es el nuevo cambio en el diseño de los taxis dispuesto por el Gobierno de Mendoza

La ley que declara la emergencia en el Hospital Garrahan obtuvo media sanción en Diputados
Congreso nacional

Cómo votaron la Ley Garrahan los diputados mendocinos y qué dice el proyecto

Te Puede Interesar

Los mendocinos no han mostrado interés por vacunarse contra el covid.
Prevención

Alerta Covid: la variante Frankenstein no moviliza a los mendocinos a vacunarse

Por Natalia Mantineo
Las fechas clave de las elecciones en Mendoza
Sufragios legislativos

Cuáles son los cinco días clave que tiene agosto de cara a las elecciones en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Con devoción y pedidos por trabajo, San Cayetano fue celebrado en Mendoza video
Emotiva celebración

Con devoción y pedidos por trabajo, San Cayetano fue celebrado en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad