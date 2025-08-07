Sufragios legislativos

Cuáles son los cinco días clave que tiene agosto de cara a las elecciones en Mendoza

Este jueves es el último día para presentar las alianzas para los comicios de octubre en la provincia de Mendoza. Conocé el cronograma de las elecciones 2025.

Las fechas clave de las elecciones en Mendoza

Las fechas clave de las elecciones en Mendoza

Foto: Cristian Lozano

El 26 de octubre se celebrarán las elecciones generales provinciales y municipales, en aquellas comunas que no hayan decidido el desdoblamiento. Los comicios se desarrollarán en conjunto con la Nación, mientras que dos días después, el 28 de octubre, iniciará el escrutinio definitivo.

Lee además
Con un mensaje polémico, Javier Milei lanzó la campaña electoral para enfrentar al peronismo
Inicia la campaña

Javier Milei lanzó su campaña electoral con un mensaje polémico para enfrentar al peronismo
En la previa al cierre de alianzas, el PD tiene sus candidatos y persisten las dudas con el PRO para un frente libertario.
elecciones 2025

El Partido Demócrata tiene sus candidatos y persisten las dudas con el PRO para un frente libertario

Las fechas claves de agosto en Mendoza

  • Hasta este jueves 7 de agosto, tienen tiempo las organizaciones políticas para solicitar el reconocimiento de alianzas para participar en comicios provinciales y municipales conjuntos.
  • El martes 12 de agosto vence el plazo para registrar en la Junta Electoral el símbolo y la asignación de colores.
  • Mientras que el 17 de agosto termina el plazo para el registro de los candidatos ante la Junta Electoral Provincial para la Boleta Única. Deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendido en una de las inhabilidades establecidas por ley (incluida Ficha Limpia).
Gxw6wZSXMAAO_jq
Calendario de cara a las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza.

Calendario de cara a las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza.

  • El lunes 18, tendrán que remitir la nómina de los partidos políticos reconocidos y que puedan participar de las elecciones municipales y provinciales junto con sus apoderados y domicilios.
  • El 27 de agosto iniciará formalmente la campaña electoral en elecciones provinciales y municipales. Además, el 21 de septiembre se podrá comenzar con la propaganda en medios de comunicación audiovisual.

Los días importantes de octubre

  • El primer día de octubre, inicia la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio.
  • El 11 de octubre tendrán que estar impresas las Boletas Únicas Provinciales.
  • El 24 de octubre a las 8 comenzará la veda electoral.
  • El 26 de octubre los mendocinos irán a las urnas.
  • El 28 de octubre a las 18 finalizará el plazo para la recepción de las protestas y reclamos que haya sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas en las escuelas. Ese día también comenzará el escrutinio definitivo.
Gxw6wZSWYAAtkFO
Cronograma de las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza.

Cronograma de las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza

¿Un demarchista en la lista de Cornejo y Milei? La respuesta del gobernador

El PRO y La Libertad Avanza sellaron alianza en un distrito clave y compartirán boleta

Elecciones 2025: conocé cómo están conformados los distritos electorales en la provincia de Mendoza

¿De Marchi candidato? La apuesta del PRO en Mendoza para competirle a Cornejo

Elecciones en Buenos Aires: Milei denunció fraude y vaticinó el fin del kirchnerismo

Con fuerte peso de los intendentes y mucha cara nueva, estos son los candidatos de la UCR en los departamentos

Elecciones 2025: así es el mapa de alianzas que se tejen en la provincia de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El detalle de quiénes ocuparán la boleta única de octubre, en esta nota
Elecciones 2025

Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza

Las Más Leídas

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

El Gobierno de Mendoza decidió modernizar el diseño de los taxis. 
Cambios

Este es el nuevo cambio en el diseño de los taxis dispuesto por el Gobierno de Mendoza

La ley que declara la emergencia en el Hospital Garrahan obtuvo media sanción en Diputados
Congreso nacional

Cómo votaron la Ley Garrahan los diputados mendocinos y qué dice el proyecto

Te Puede Interesar

Los mendocinos no han mostrado interés por vacunarse contra el covid.
Prevención

Alerta Covid: la variante Frankenstein no moviliza a los mendocinos a vacunarse

Por Natalia Mantineo
Las fechas clave de las elecciones en Mendoza
Sufragios legislativos

Cuáles son los cinco días clave que tiene agosto de cara a las elecciones en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Con devoción y pedidos por trabajo, San Cayetano fue celebrado en Mendoza video
Emotiva celebración

Con devoción y pedidos por trabajo, San Cayetano fue celebrado en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad