Cuáles son los cinco días clave que tiene agosto de cara a las elecciones en Mendoza

LaJunta Electoral detalló cuáles son las fechas claves de este mes de cara a laselecciones 2025 en la provincia de Mendoza. Este jueves inicia el calendario de instancias importantes para los comicios locales y los partidos ya planifican los pasos a seguir.
El 26 de octubre se celebrarán las elecciones generales provinciales y municipales, en aquellas comunas que no hayan decidido el desdoblamiento. Los comicios se desarrollarán en conjunto con la Nación, mientras que dos días después, el 28 de octubre, iniciará el escrutinio definitivo.
El martes 12 de agosto vence el plazo para registrar en la Junta Electoral el símbolo y la asignación de colores.
Mientras que el 17 de agosto termina el plazo para el registro de los candidatos ante la Junta Electoral Provincial para la Boleta Única. Deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendido en una de las inhabilidades establecidas por ley (incluida Ficha Limpia).
Calendario de cara a las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza.
El lunes 18, tendrán que remitir la nómina de los partidos políticos reconocidos y que puedan participar de las elecciones municipales y provinciales junto con sus apoderados y domicilios.
El 27 de agosto iniciará formalmente la campaña electoral en elecciones provinciales y municipales. Además, el 21 de septiembre se podrá comenzar con la propaganda en medios de comunicación audiovisual.
Los días importantes de octubre
El primer día de octubre, inicia la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio.
El 11 de octubre tendrán que estar impresas las Boletas Únicas Provinciales.
El 24 de octubre a las 8 comenzará la veda electoral.
El 26 de octubre los mendocinos irán a las urnas.
El 28 de octubre a las 18 finalizará el plazo para la recepción de las protestas y reclamos que haya sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas en las escuelas. Ese día también comenzará el escrutinio definitivo.
Cronograma de las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza.