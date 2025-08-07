El Partido Demócrata tiene sus candidatos y persisten las dudas con el PRO para un frente libertario

En la previa al cierre de alianzas, el PD tiene sus candidatos y persisten las dudas con el PRO para un frente libertario.

Mientras transcurren las últimas horas para cerrar las alianzas o frentes de cara a las elecciones 2025 ; el Partido Demócrata de Mendoza anunció quiénes serán las personas que integrarán la lista de candidatos a diputados nacionales del frente libertario.

El PD integrará el frente libertario en la provincia de Mendoza con el Partido Libertario y probablemente el PRO , aunque este se dirime aún entre ser uno más de ese espacio o aglutinarse con otros partidos de tendencia centro izquierda con los que conformó La Unión Mendocina, esa alianza que en las últimas elecciones se presentó como el espacio anticornejista y logró varias bancas en la Legislatura.

Por ahora no hay acuerdo cerrado entre el PRO y el PD y el PL, pero mientras tanto los demócratas y libertarios dieron a conocer sus apuestas para integrar las listas que competirán en octubre . De las propuestas, saldrá la lista única, cuyo plazo de presentación vence el 17 de agosto.

Quiénes son los candidatos libertarios

Mientras días atrás el Partido Libertario anunció la nómina de ocho precandidatos que competirán por las bancas de diputados nacionales; en las últimas horas el PD hizo lo propio.

Los candidatos que eligió el PL son Mariel Maestri, Gastón Pescarmona, Gabriela Fernández y Federico Rafetto. Mientras que en las últimas horas

Mientras que el PD anunció a Gabriel Sottile, un joven abogado, apoderado del partido y asesor de la diputada nacional Mercedes Llano; Ángeles Bermejo, Eduardo Massi Villalba y María Eugenia Videla Corti.

Qué pasará con el PRO

Las dudas persisten en la denominada "avenida del medio", fundamentalmente entre aquellos partidos que en 2023 confluyeron en la extinta "La Unión Mendocina". Varios de sus exmiembros volverán a compartir boleta, aunque otros aparecen desperdigados en distintos frentes. La máxima incógnita es qué hará el PRO que conduce el demarchismo. En un principio pretendía liderar un espacio similar al de hace dos años atrás, y hoy se debate entre ir en soledad, ser parte de una alianza liberal no cornejista o jugar con la centroizquierda.

Incluso, uno de sus principales referentes —Álvaro Martínez— tiene prácticamente firmada su participación dentro de la alianza que forjaron La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

PRO: los amarillos cierran este listado porque aún hoy no está claro cuál será su posicionamiento en los comicios de octubre. Lo dicho anteriormente, más allá de la situación particular de Álvaro Martínez, hay varios frentes que los esperan para sumarlos a sus filas. Paralelamente, presentaron sus candidatos propios en caso de que no conformen una alianza, o bien para integrarlos a una coalición con otros partidos. Todos los ojos puestos en lo que decida el demarchismo.

Los frentes confirmados

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: denominado solo "La Libertad Avanza" para los cargos nacionales. La nueva alianza entre mileístas y cornejistas está integrada por LLA, la Unión Cívica Radical y los escasos espacios no radicales (la mayoría, sin personería jurídica) que quedan adentro de CM. El radicalismo ya dio a conocer sus nombres, en tanto que los violetas lo terminarán de definir el próximo domingo.

Frente Fuerza Patria: el grueso del peronismo de Mendoza llegó a un acuerdo e irá en unidad en los comicios locales, conjugando a sus dos principales espacios internos, el de los intendentes/ciurquismo, y el del camporismo/kirchnerismo. Si bien este domingo celebrará internas, solo será para definir los candidatos a concejales en cinco departamentos. Lo integran el Partido Justicialista, el Partido Intransigente y Proyecto Sur.

Frente Verde: conformado por el tradicional Partido Verde y el Movimiento Libres del Sur, el último aliado de Cornejo en abandonar Cambia Mendoza. El Frente Verde llevará a Mario Vadillo como candidato a diputado nacional.

Frente de Izquierda y Los Trabajadores-Unidad: como ocurre desde hace años, la coalición de izquierda estará integrada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Frente Libertario Demócrata: integrado —en principio— por el Partido Libertario y el Partido Demócrata.

Frente Provincias Unidas: es la pata de centroizquierda/centro derecha de la exLAUM. Aquí también esperan una definición del PRO, aunque difícilmente los amarillos se acomoden en este espacio, pero no está descartado. Integrado por Hacemos (que en Mendoza tiene el sello de Compromiso Federal), la Coalición Cívica-ARI, el Partido Socialista, el Partido FE, Encuentro Por San Carlos (difonsismo), el Partido UNO, el peronismo de Roberto Righi y Ariel Pringles, y el radicalismo díscolo de "Democracia para Siempre" (de Facundo Manes).

Partido de los Jubilados: tras no arribar a un acuerdo con sus exaliados de LAUM, su dirigencia definió jugar en solitario para priorizar su "identidad y agenda de defensa de los derechos previsionales, con foco en los sectores más vulnerables".

Protectora Fuerza Política: presentado inicialmente como "Creer en Mendoza, con vos", la alianza entre José Luis Ramón y Daniel Orozco finalmente iría a las urnas con el sello de Protectora. Aquí confluye ese partido con el del lasherino (Ciudades en Acción), más otras expresiones de menor envergadura aún sin personería jurídica en Mendoza.

El calendario electoral establece que a la medianoche deberán presentarse los frentes, no así los nombes de los candidatos que llevarán en la boleta de octubre. Si bien algunos se anticiparon y ya dieron a conocer a sus postulantes, para ello hay tiempo hasta el 17 de agosto, día de cierre de listas.