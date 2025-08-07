El Partido Demócrata tiene sus candidatos y persisten las dudas con el PRO para un frente libertario

Mientras transcurren las últimas horas para cerrar las alianzas o frentes de cara a las elecciones 2025; el Partido Demócrata de Mendoza anunció quiénes serán las personas que integrarán la lista de candidatos a diputados nacionales del frente libertario.
Por ahora no hay acuerdo cerrado entre el PRO y el PD y el PL, pero mientras tanto los demócratas y libertarios dieron a conocer sus apuestas para integrar las listas que competirán en octubre. De las propuestas, saldrá la lista única, cuyo plazo de presentación vence el 17 de agosto.
Sin embargo, se mantienen las negociaciones y en las próximas horas podría haber novedades.
Quiénes son los candidatos libertarios
Mientras días atrás el Partido Libertario anunció la nómina de ocho precandidatos que competirán por las bancas de diputados nacionales; en las últimas horas el PD hizo lo propio.
Los candidatos que eligió el PL son Mariel Maestri, Gastón Pescarmona, Gabriela Fernández y Federico Rafetto. Mientras que en las últimas horas
Mientras que el PD anunció a Gabriel Sottile, un joven abogado, apoderado del partido y asesor de la diputada nacional Mercedes Llano; Ángeles Bermejo, Eduardo Massi Villalba y María Eugenia Videla Corti.
Las dudas persisten en la denominada "avenida del medio", fundamentalmente entre aquellos partidos que en 2023 confluyeron en la extinta "La Unión Mendocina". Varios de sus exmiembros volverán a compartir boleta, aunque otros aparecen desperdigados en distintos frentes. La máxima incógnita es qué hará el PRO que conduce el demarchismo. En un principio pretendía liderar un espacio similar al de hace dos años atrás, y hoy se debate entre ir en soledad, ser parte de una alianza liberal no cornejista o jugar con la centroizquierda.
PRO: los amarillos cierran este listado porque aún hoy no está claro cuál será su posicionamiento en los comicios de octubre. Lo dicho anteriormente, más allá de la situación particular de Álvaro Martínez, hay varios frentes que los esperan para sumarlos a sus filas. Paralelamente, presentaron sus candidatos propios en caso de que no conformen una alianza, o bien para integrarlos a una coalición con otros partidos. Todos los ojos puestos en lo que decida el demarchismo.
Frente de Izquierda y Los Trabajadores-Unidad: como ocurre desde hace años, la coalición de izquierda estará integrada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
Frente Libertario Demócrata: integrado —en principio— por el Partido Libertario y el Partido Demócrata.
Frente Provincias Unidas: es la pata de centroizquierda/centro derecha de la exLAUM. Aquí también esperan una definición del PRO, aunque difícilmente los amarillos se acomoden en este espacio, pero no está descartado. Integrado por Hacemos (que en Mendoza tiene el sello de Compromiso Federal), la Coalición Cívica-ARI, el Partido Socialista, el Partido FE, Encuentro Por San Carlos (difonsismo), el Partido UNO, el peronismo de Roberto Righi y Ariel Pringles, y el radicalismo díscolo de "Democracia para Siempre" (de Facundo Manes).
Partido de los Jubilados: tras no arribar a un acuerdo con sus exaliados de LAUM, su dirigencia definió jugar en solitario para priorizar su "identidad y agenda de defensa de los derechos previsionales, con foco en los sectores más vulnerables".
Protectora Fuerza Política: presentado inicialmente como "Creer en Mendoza, con vos", la alianza entre José Luis Ramón y Daniel Orozco finalmente iría a las urnas con el sello de Protectora. Aquí confluye ese partido con el del lasherino (Ciudades en Acción), más otras expresiones de menor envergadura aún sin personería jurídica en Mendoza.
El calendario electoral establece que a la medianoche deberán presentarse los frentes, no así los nombes de los candidatos que llevarán en la boleta de octubre. Si bien algunos se anticiparon y ya dieron a conocer a sus postulantes, para ello hay tiempo hasta el 17 de agosto, día de cierre de listas.