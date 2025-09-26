El 26 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra las Armas Nucleares: origen y objetivo

Efemérides

Este 26 de septiembre se conmemora en el mundo el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Descubrí el origen de la efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 26 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, una fecha creada para generar conciencia sobre la importancia de garantizar la paz mundial y avanzar hacia el desarme nuclear. La iniciativa fue impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

¿Por qué se recuerda el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares?

El 2 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que proclamó esta efeméride. La fecha quedó establecida con el objetivo de promover negociaciones urgentes en la Conferencia de Desarme para prohibir la posesión, desarrollo, producción, ensayo, almacenamiento y uso -o incluso la amenaza de uso- de armas atómicas.

Desde 2014, la jornada busca abrir espacios de reflexión y debate sobre los peligros de este tipo de armamento, recordando especialmente los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, uno de los episodios más devastadores de la historia.

hiroshima - 443729
La tétrica imágen que dejó la onda expansiva de la bomba atómica lanzada en Hiroshima en 1945.

La tétrica imágen que dejó la onda expansiva de la bomba atómica lanzada en Hiroshima en 1945.

Con la participación de organizaciones no gubernamentales, ámbitos académicos y diversas actividades públicas, la efeméride proclamada por la Organización de las Naciones Unidas no solo interpela a los Estados, sino también a la ciudadanía, como un llamado a construir un mundo más seguro y pacífico.

¿Qué es un arma nuclear y cuántas existen en la actualidad?

Un arma nuclear es un dispositivo explosivo de gran poder que utiliza la energía de reacciones nucleares para arrasar todo a su paso. Su origen se remonta a los avances científicos de la década de 1930, cuando la fisión nuclear se convirtió en un eje central de la carrera armamentista que alcanzó su punto más crítico durante la Guerra Fría.

Aunque resulta difícil precisar el número exacto de arsenales en el mundo, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) estimó que en enero de 2025 existían alrededor de 12.241 cabezas nucleares a nivel global.

Fuente: Wikipedia y BBC.

