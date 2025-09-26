Atención contribuyentes

ATM fijó las tasas de interés para el pago en cuotas de los impuestos Inmobiliario y Automotor

La ATM fijó nuevas tasas de interés para el pago en cuotas de Inmobiliario y Automotores. El esquema busca regular la financiación de los contribuyentes.

Cuánto se actualizará el monto por interés de las cuotas restantes del Impuesto Automotor.

Cuánto se actualizará el monto por interés de las cuotas restantes del Impuesto Automotor.

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) oficializó este jueves la Resolución 52/2025, publicada en el Boletín Oficial, que establece las tasas de interés que se aplicarán a quienes abonen en cuotas el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a los Automotores.

Interés por pago en cuotas

El esquema busca regular la financiación de los contribuyentes que no opten por el pago anual único en febrero (para el Inmobiliario) y en marzo (para Automotores). Según lo dispuesto, la financiación devengará intereses que varían entre el 1,75% y el 2% mensual, con un acumulado que irá incrementándose a lo largo del año.

Lee además
En San Rafael, la Administración Tributaria Mendoza cierra por el Día del Empleado de Comercio
Atención contribuyentes

ATM San Rafael: no habrá atención presencial este lunes, enterate cómo hacer tus trámites
Conocé por qué hoy, 26 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción
Efemérides

Conocé por qué hoy, 26 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción

En el caso del Impuesto Inmobiliario, las primeras cuotas tendrán un interés del 2% mensual hasta junio, acumulando un 8%. A partir de julio la tasa desciende al 1,75% mensual, lo que lleva el acumulado a 18,5% en diciembre.

Para el Impuesto a los Automotores, el esquema es similar: el interés del 2% mensual se aplica entre abril y julio, acumulando hasta el 8%. Desde agosto, la tasa se reduce al 1,75%, alcanzando un acumulado del 16,75% en el último mes del año.

Marco legal y objetivo

La medida se fundamenta en el Código Fiscal y la Ley Impositiva vigente, que autorizan a la ATM a fijar la tasa de interés de financiamiento para los planes de pago. En este sentido, la normativa provincial establece que las facilidades de pago no podrán superar una vez y media la tasa activa promedio del Banco Nación.

La resolución, firmada por el administrador general de ATM, Alejandro Luis Donati, recuerda que el Ministerio de Hacienda y Finanzas fijó en 1,75% mensual la tasa de interés aplicable a los planes de facilidades de pago, por lo que el esquema aprobado se adecua a esa disposición.

Desde cuándo rige

La disposición tiene vigencia inmediata desde su publicación en el Boletín Oficial. Los contribuyentes pueden consultar el detalle de los calendarios de vencimiento y condiciones de pago en la página oficial del organismo: www.atm.mendoza.gov.ar.

Con esta medida, el Gobierno provincial busca mantener un esquema previsible de financiamiento para los impuestos, incentivando el pago al contado y garantizando un marco de equidad fiscal para quienes opten por abonar en cuotas.

RESOLUCION ATM INTERESES

Temas
Seguí leyendo

Día del Empleado de Comercio en Argentina: origen y por qué se celebra el 26 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 26 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 26 de septiembre

Inestable con lluvias, el pronóstico para este viernes 26 de septiembre en Mendoza

Con nueva tecnología, el Hospital Malargüe fortalece la atención

Guaymallén vuelve a ser epicentro de la Feria del Libro de Mendoza

Cabello: cómo elegir un flequillo según tu tipo de rostro

El pago con código QR en el transporte público creció exponencialmente en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de septiembre en Mendoza.
el clima

Inestable con lluvias, el pronóstico para este viernes 26 de septiembre en Mendoza

Las Más Leídas

El acuerdo incorpora mejoras salariales de hasta un 60%
Mejoras salariales

El Gobierno provincial y ATSA firmaron un nuevo convenio colectivo de salud

Triple femicidio: quién es el narco “Pequeño J” acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza
Investigación

Triple femicidio: quién es el narco "Pequeño J" acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza

Elecciones 2025: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes.
Elecciones 2025

Ausencias, abucheos y reclamos: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes de Mendoza

La funcionaria mendocina se refirió al caso que conmociona a todo el país. video
Encendidas las alarmas

Triple crimen: la preocupación de Rus y la red "antinarcotráfico" de Mendoza

Los motivos del viaje de Hebe Casado a Perú. video
Visita oficial

Los motivos del viaje de Hebe Casado a Perú

Te Puede Interesar

Cuánto se actualizará el monto por interés de las cuotas restantes del Impuesto Automotor.
Atención contribuyentes

ATM fijó las tasas de interés para el pago en cuotas de los impuestos Inmobiliario y Automotor

Por Cecilia Zabala
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales

Por Sitio Andino Economía
Matías Farías y Justa Luna fueron apuñalados por su nieto en 2022
Violento crimen

Se cumplen tres años del doble homicidio a un matrimonio de jubilados en Las Heras

Por Carla Canizzaro