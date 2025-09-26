ATM fijó las tasas de interés para el pago en cuotas de los impuestos Inmobiliario y Automotor

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) oficializó este jueves la Resolución 52/2025, publicada en el Boletín Oficial, que establece las tasas de interés que se aplicarán a quienes abonen en cuotas el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a los Automotores.

El esquema busca regular la financiación de los contribuyentes que no opten por el pago anual único en febrero (para el Inmobiliario) y en marzo (para Automotores). Según lo dispuesto, la financiación devengará intereses que varían entre el 1,75% y el 2% mensual , con un acumulado que irá incrementándose a lo largo del año.

En el caso del Impuesto Inmobiliario , las primeras cuotas tendrán un interés del 2% mensual hasta junio, acumulando un 8%. A partir de julio la tasa desciende al 1,75% mensual, lo que lleva el acumulado a 18,5% en diciembre.

Para el Impuesto a los Automotores , el esquema es similar: el interés del 2% mensual se aplica entre abril y julio, acumulando hasta el 8%. Desde agosto, la tasa se reduce al 1,75%, alcanzando un acumulado del 16,75% en el último mes del año.

Marco legal y objetivo

La medida se fundamenta en el Código Fiscal y la Ley Impositiva vigente, que autorizan a la ATM a fijar la tasa de interés de financiamiento para los planes de pago. En este sentido, la normativa provincial establece que las facilidades de pago no podrán superar una vez y media la tasa activa promedio del Banco Nación.

La resolución, firmada por el administrador general de ATM, Alejandro Luis Donati, recuerda que el Ministerio de Hacienda y Finanzas fijó en 1,75% mensual la tasa de interés aplicable a los planes de facilidades de pago, por lo que el esquema aprobado se adecua a esa disposición.

Desde cuándo rige

La disposición tiene vigencia inmediata desde su publicación en el Boletín Oficial. Los contribuyentes pueden consultar el detalle de los calendarios de vencimiento y condiciones de pago en la página oficial del organismo: www.atm.mendoza.gov.ar.

Con esta medida, el Gobierno provincial busca mantener un esquema previsible de financiamiento para los impuestos, incentivando el pago al contado y garantizando un marco de equidad fiscal para quienes opten por abonar en cuotas.