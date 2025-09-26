Conocé por qué hoy, 26 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción, una fecha dedicada a promover la libertad y la salud reproductiva de millones de personas en todo el mundo, así como el acceso a métodos anticonceptivos. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

anticoncepción (2) Cada 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción 26 de septiembre: todo sobre el Día Mundial de la Anticoncepción Desde 2007, la ONU estableció este día para garantizar que la anticoncepción sea considerada un derecho humano. El acceso a métodos anticonceptivos es clave para el bienestar y la salud de la sociedad en general, no solo de mujeres y niñas. La creciente desigualdad, causada por factores como los desplazamientos, la educación y los ingresos, dificulta que millones de personas puedan acceder a estos métodos.

Contar con anticoncepción es fundamental para la autonomía corporal y para que cada persona alcance su pleno potencial. Además, ayuda a reducir embarazos en adolescentes, la mortalidad materna y a fomentar la igualdad de género.

Lo que resta para el futuro Según la ONU, aún queda mucho por hacer. Aunque varios países destinan importantes recursos a la provisión de anticonceptivos, la financiación sigue siendo insuficiente, lo que puede generar consecuencias negativas para la población femenina.

Actualmente, cerca de 257 millones de mujeres no tienen acceso total a la anticoncepción, lo que aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos en condiciones de riesgo. / Fondo de Población de las Naciones Unidas Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 26 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

