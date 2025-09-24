Efemérides

Por qué se celebra el Día del Colectivero hoy en Argentina

Cada 24 de septiembre, se conmemora el Día del Colectivero en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Cada 24 de septiembre se celebra el Día del Colectivero en Argentina. Esta efeméride conmemora el primer viaje de transporte de pasajeros en el país. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber sobre su historia y significado.

24 de septiembre: Día del Colectivero en Argentina

A fines de la década de 1920, el mundo atravesaba una profunda crisis económica que también afectó a Argentina. Ante esta situación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gremio de taxistas buscó alternativas para salir adelante.

Tras varias reuniones, decidieron organizar viajes compartidos. Así, los recorridos dejaron de ser individuales y la tarifa total comenzó a dividirse entre todos los pasajeros.

El 24 de septiembre de 1928 se realizó el primer viaje de colectivo en la Capital Federal. Desde entonces, se conmemora esta efeméride para recordar aquel suceso histórico y homenajear a quienes se dedican a esta profesión. / elDiarioAR

